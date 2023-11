[日本コロムビア株式会社]





現在放送中のTVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 3」オープニングテーマ『SIN』(MADKID)のMusic Videoが公開から約1か月で再生回数50万回を突破した。

アニメは現在7話まで放送されている。

さらに24年1月より放送開始のTVアニメ「佐々木とピーちゃん」オープニングテーマをMADKIDが担当することも今日発表された。

「佐々木とピーちゃん」は平凡なサラリーマンだった佐々木が、文鳥のピーちゃんと出会った事をきっかけに繰り広げられていく異世界ファンタジー×異能バトル作品。

原作は原作は著:ぶんころり、イラスト:カントクが手がけており、「このライトノベルがすごい!2022」にて単行本・ノベルズ部門1位にランクインした人気作品だ。



MADKIDが担当するオープニングテーマのタイトルは「FLY」。同楽曲は24年1月にデジタルシングルとしてリリース予定。現在公開中の最新PVでも「FLY」を一部聞く事ができる。楽曲リリースの詳細は後日発表されるので、アニメとともに是非期待してほしい。



◆TVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 3」

公式サイト http://shieldhero-anime.jp/



(C)AnekoYusagi_Seira Minami/KADOKAWA/Shield Hero S3 Project





◆TVアニメ「佐々木とピーちゃん」

公式サイト https://sasapi-anime.com/





(C)2024 ぶんころり,カントク/KADOKAWA/佐々木とピーちゃん



◆RELEASE INFORMATION

Now on sale

MADKD / SIN

TVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 3」オープニングテーマ

TV anime "The Rising of The Shield Hero Season 3" Opening Theme



2024年1月リリース予定

MADKID Digigal Single ‘FLY’

TVアニメ「佐々木とピーちゃん」オープニングテーマ

第一弾PV

https://youtu.be/rgVICXrh4ro?si=WNQN5aTdx8Z-rC4p



◆Streaming & Download

https://mdkd.lnk.to/SIN



◆Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=zAK7IIYxY1M



■LIVE INFORMATION

MADKID LIVE TOUR 2023 -SIN- THE FINAL

2023年12月3日 18:00開演

DATE: Dec 3 ,2023 18:00 P.M.(JST)

会場:WWW X(東京)



ONLINE TICKET:

https://l-tike.zaiko.io/e/madkid1203



OFFLINE TICKET:

https://l-tike.com/madkid/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/19-10:46)