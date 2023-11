[日本コロムビア株式会社]







上:初回限定盤、 下:通常盤



本年5月に神戸、名古屋、東京にて開催された【伊藤美来 Live Tour 2023「Every Day is a Gift」】。各会場は多幸感あふれる空気に包まれ、駆けつけたファンの間で好評を博しました。



千秋楽となった東京国際フォーラム ホールA公演の模様を収録したLIVE Blu-rayのジャケ写が解禁となりました。

”Gift”BOXをモチーフにデザインされた初回限定盤には、ライブ写真を掲載した60Pのオールカラー小冊子を同梱することも決定。2023年の年末にみっくからの”Gift”として、お買い求めいただきたいBOXとなります。

さらに、初回生産分には、Live Tour 2024「from now on」公演のチケット先行販売申込用シリアルコード付きチラシを同梱いたします。



本作品では当日披露された本編からアンコールまでの全18曲を収録。

更に、特典映像には、当日の会場入りから終演後のインタビューまでを追った「アニマックス」で12月8日に放送される番組を収録。ファンのみんなに最高のステージを届けたいと入念な準備をしている舞台裏での姿の他、番組からのGiftとして用意してもらったご褒美企画で美味しいデザートを食べたり、愛犬ピノと過ごす楽しい時間の中で笑顔弾ける様子など、伊藤美来の様々な面をたっぷり収録。



=====================================================



タイトル:ITO MIKU Live Tour 2023『Every Day is a Gift』

【限定盤】 COXC-1346 税込:¥11,039(税抜:¥10,035)

ギフト組箱仕様

ライブ写真掲載のオールカラー60P小冊子同梱

【通常盤】 COXC-1347 税込:¥8,580(税抜:¥7,800)

【発売日】 2023/12/20(水)



【収録内容】

<本編>

01. Gift

02. 100年前に会いましょう

03. TickTack Invitation

04. MC1

05. laid back

06. No Color

07. ユニットバス

08. MC2

09. 気づかない?気づきたくない?

10. Oh my heart

11. Born Fighter

12. Interlude

13. 恋はMovie

14. Shocking Blue

15. MC3

16. 青100色

17. PEARL

18. La-Pa-Pa Cream Puff

19. トロイメライ・ミライ

20. MC4

21. Good Song~Encore

22. 泡とベルベーヌ

23. MC5

24. No.6~Ending

<特典映像>

25. 伊藤美来 Live Tour 2023「Every Day is a Gift」



本編110分+特典56分収録

カラー/16:9 1920×1080i/59.94i

音声 ステレオ/リニアPCM(48kHz/24bit)



【初回生産分封入内容】

Live Tour 2024「from now on」公演のチケット先行販売申込用シリアルコード付きチラシを同梱

受付期間:2023/12/20(水)~2024/1/9(火)23:59



・封入応募特典「わくわくギフトカード」を同梱

応募期間:2023/12/19(火)~2023/12/24(日)23:59



=====================================================



ITO MIKU Live Tour 2023『Every Day is a Gift』 LIVE Blu-ray購入者特典絵柄公開!!

下記店舗にて、2023/12/20発売ITO MIKU Live Tour 2023『Every Day is a Gift』LIVE Blu-rayをお買上げの方に以下アイテムを先着でプレゼント!!

※特典は先着順となっており、無くなり次第終了となります。ご了承ください。

※一部お取扱いの無い店舗もございます。予めご了承ください。

※内容は一部変更になる可能性もございます。





グッズ付き限定盤販売情報!!

ITO MIKU Live Tour 2023『Every Day is a Gift』のグッズ付き限定盤デザインを公開!

※グッズ付き限定盤は無くなり次第、終了とさせて頂きます。



=====================================================



アニメ専門チャンネル「アニマックス」では、12月8日に新作となる今年の特番の放送が決定!

12月8日の今年の特番の前に、昨年放送された特番を12月3日に再放送も決定しました。

昨年見逃してしまった方は、この機会にぜひご覧ください!



12月3日(日)23:30

5Years Anniversary Special 伊藤美来 Live Tour 2022 ”What a Sauce!”



12月8日(金)23:30

伊藤美来 Live Tour 2023「Every Day is a Gift」



アニメ見るならアニマックス https://www.animax.co.jp/



=====================================================



伊藤美来 Live Tour 2024 "from now on"

伊藤美来初の東北開催も含めた、全国4箇所のTOUR開催決定!!



【名古屋公演】

日時:2024年6月23日 (日) OPEN 17:30/START 18:30

会場:名古屋・愛知県芸術劇場 大ホール



【仙台公演】

日時:2024年6月29日 (土) OPEN 17:00/START 18:00

会場:仙台・東京エレクトロンホール宮城



【大阪公演】

日時:2024年7月13日 (土) OPEN 17:00/START 18:00

会場:大阪・NHK大阪ホール



【東京公演】

2024年7月15日 (月) OPEN 17:00/START 18:00

会場:東京・立川ステージガーデン





チケットの詳細に関しては、ライブツアー公式サイトをご確認ください。

https://ito-miku-live.com/



初回生産分には、Live Tour 2024「from now on」公演のチケット先行販売申込用シリアルコード付きチラシを同梱



=====================================================



▌伊藤美来オフィシャルファンクラブ 会員受付中!!



伊藤美来オフィシャルファンクラブが10月12日に設立決定!

【ファンクラブ名】伊藤美来Official Fanclub「all yours」

【オープン日】2023年10月12日(木)12:00(正午)予定

※サイトURLは10月12日(木)当日に発表予定です

【料金】年額6,050円(税込)/月額550円(税込)

【運営】株式会社KADOKAWA



=====================================================



■伊藤美来 プロフィール

10 月12 日生まれ。スタイルキューブ所属。 2012年、第1回スタイルキューブ声優オーディションに合格。2013年ゲーム『アイドルマスターミリオンライブ』の七尾百合子役で声優デビューを果たした後、2014年『普通の女子校生が【ろこどる】やってみた。』の宇佐美奈々子役でテレビアニメに初主演を果たす。以降、『BanG Dream!』シリーズ 弦巻こころ役、TVアニメ『五等分の花嫁』では中野三玖役、『プリンセスコネクト!Re:Dive』コッコロ役などに出演。



アーティストとしては2016年10月12日のハタチの誕生日に満を持してソロでメジャーデビューを果たし、2017年 TVアニメ『武装少女マキャヴェリズム』のOPテーマ「Shocking Blue」、2018年TVアニメ『りゅうおうのおしごと!』EDテーマ「守りたいもののために」、2019年 TVアニメ『上野さんは不器用』のOPテーマ「閃きハートビート」、TVアニメ『プランダラ』の第1クールOPテーマ「Plunderer」に続いて、第2クールOPテーマ「孤高の光 Lonely dark」、2021年TVアニメ『戦闘員、派遣します!』のOPテーマ「No.6」、2022年TVアニメ『古見さんは、コミュ症です。』2期OP「青100色」、2023年10月TVアニメ『星屑テレパス』OP「点と線」を担当。 2023年2月には、4枚目のフルアルバム「This One’s for You」をリリース。



【伊藤美来 Official Music Information Site】https://columbia.jp/itomiku/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/19-10:46)