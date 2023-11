[日本コロムビア株式会社]







ミュージカル『刀剣乱舞』小狐丸役や、MANKAI STAGE『A3!』高遠 丞役、ライブ・スペクタクル『NARUTO-ナルト-』波風ミナト役といった人気舞台に数多く出演する注目の俳優・北園涼が2024年1月17日(水)に自身初となるベストアルバム「RYO KITAZONO BEST~2019-2023~」をリリースすることが決定しているが、この度アルバムのジャケット写真とトレーラー映像が公開となった。



今作は2019年に音楽活動を開始してから約5年の間にリリースされてきた数々の楽曲の中から、特に本人の思い入れのある12曲を収録した北園涼初のベストアルバムとなる。トレーラー映像には、今までリリースしてきたアルバムやシングル曲からリード曲を振り返るような内容になっている。



また、ベストアルバムの発売を記念したリリースイベントの開催も決定。第1弾は12月27日と28日にSpace emo池袋で開催されるので、ぜひCDを予約して参加してみよう。第2弾の詳細は後日解禁されるので、アーティストHPやXでチェックしてみよう。

ますます、盛り上がりを見せる北園涼の音楽活動に期待してほしい。



■RELEASE information

RYO KITAZONO BEST~2019-2023~

2024年1月17日(水)発売

CD1枚組 ¥3,300(税込価格)

COCX-42156



<収録曲>

1.Ark

2.Gold

3.Ignition

4.Hero

5.Frontier

6.Just call me the Beast

7.True Loud

8.sad day

9.I’ll buy

10.キミのそばで

11.keep it 100

12.ヒカリアレ



◇「RYO KITAZONO BEST~2019-2023~」トレーラー映像

https://www.youtube.com/watch?v=_n_cIGeM48A



■RELEASEイベント情報

北園涼「RYO KITAZONO BEST~2019-2023~」発売記念リリースイベント 第1弾

【日程・内容】

2023年12月27日(水)

<1部>開場16:00 / 開始16:30 「北園涼的」今年の漢字色紙お渡し会

<2部>開場18:30 / 開始19:00 ブロマイドお渡し会(年末運試し!じゃんけん付き)



2023年12月28日(木)

<1部>開場16:00 / 開始16:30 「北園涼的」今年の漢字色紙お渡し会

<2部>開場18:30 / 開始19:00 ブロマイドお渡し会(年末運試し!じゃんけん付き)



【会場】

Space emo池袋

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3丁目29−4 ジェスト7ビル1F

(池袋駅 1b出口またはC3出口より徒歩2分)

http://space-emo.com/?page_id=37

※イベントの応募方法などの詳細は北園涼アーティスト公式HPをご確認ください。



北園涼「RYO KITAZONO BEST~2019-2023~」発売記念リリースイベント 第2弾

2024年1月16日(火) オンラインサイン入りチェキプレゼント会

2024年1月17日(水) 東京某所



※リリースイベント第2弾の詳細は後日お知らせいたします。



■購入者特典絵柄解禁!



下記店舗にて、2024/1/17発売・北園涼「RYO KITAZONO BEST~2019-2023~」をお買上げの方に以下アイテムを先着でプレゼント!!

ここでしか見られない、「台湾台北ファンミーティングandライブ」ライブ映像が見られるフォトカードもございます。

ぜひご予約ください!



・アニメイト:「台湾台北ファンミーティングandライブ」ライブ映像視聴コード付きフォトカードA

フォトカードA収録内容・・・Over the little night・キミのそばで・keep it 100





・タワーレコード:「台湾台北ファンミーティングandライブ」ライブ映像視聴コード付きフォトカードB

フォトカードB収録内容・・・Hero・Frontier





・コロムビアミュージックショップ:

「台湾台北ファンミーティングandライブ」ライブ映像視聴コード付きフォトカードC

フォトカードC収録内容・・・Ark・Road・Gold





・Amazon.co.jp:メガジャケ





・タワーレコードアミュプラザ鹿児島店:直筆サイン入り告知ポスター(先着30名様)

※予約者優先となりますのでお早めにご予約ください。

【お問合せ】タワーレコードアミュプラザ鹿児島店 099-213-8771



【「台湾台北ファンミーティングandライブ」ライブ映像視聴コード付きフォトカード 映像視聴方法】

・お渡ししたフォトカードに印字されている、QRコード もしくはURLより、特設サイトにアクセスしてください。

・フォトカードに印字されたシリアルをご入力いただくと、ライブ映像が視聴できます。

※シリアル1枚で、1名様のご視聴が可能です。

※ライブ映像視聴QRコード・URL・シリアルは、フォトカードの裏面に記載いたします。

視聴期間:2024年1月16日(火) 昼12:00~2024年8月31日(木)18:00



【北園涼プロフィール】

北園 涼(きたぞの・りょう)

1992年生まれ、鹿児島県出身。

2014年にデビューののち、ミュージカル『忍たま乱太郎』シリーズ、ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズ、MANKAI STAGE『A3!』など多くの舞台作品に出演。

2019年2月には、アーティストとして1st Single『Long way to Go』を発売し、2022年6月には3rd アルバム『Ignition』をリリース。



<主な出演作品>

ミュージカル『忍たま乱太郎』 中在家長次 役

ミュージカル『刀剣乱舞』 小孤丸役

舞台 『こちら葛飾区亀有公園前派出所』 HIROSHI 役

舞台『乱歩奇譚 Game of Laplace』 アケチ 役・主演

WBB vol.12『ミクロワールド・ファンタジア』 フレッド 役

超!脱獄歌劇『ナンバカ』 ウノ 役

MANKAI STAGE『A3!』 高遠 丞 役

舞台『魍魎の匣』榎木津礼二郎 役

ライブ・スペクタクル「NARUTO-ナルト-」~うずまきナルト物語~ 波風ミナト 役など



北園涼アーティスト公式HP:https://columbia.jp/artist-info/kitazonoryo/

北園涼アーテイスト情報公式X(旧Twitter) : https://twitter.com/KitazonoMusic

北園涼公式HP : https://ryo-kitazono.com/

北園涼 X(旧Twitter) : https://twitter.com/ryyyyo_k?lang=ja

北園涼 instaglam : https://www.instagram.com/ryo_kitazono/



