［日本コロムビア株式会社］







ミュージカル『刀剣乱舞』小狐丸役や、MANKAI STAGE『A3!』高遠 丞役、ライブ・スペクタクル『NARUTO-ナルト-』波風ミナト役といった人気舞台に数多く出演する注目の俳優・北園涼が2024年1月17日（水）に自身初となるベストアルバム「RYO KITAZONO BEST～2019-2023～」をリリースすることが決定しているが、この度アルバムのジャケット写真とトレーラー映像が公開となった。



今作は2019年に音楽活動を開始してから約5年の間にリリースされてきた数々の楽曲の中から、特に本人の思い入れのある12曲を収録した北園涼初のベストアルバムとなる。トレーラー映像には、今までリリースしてきたアルバムやシングル曲からリード曲を振り返るような内容になっている。



また、ベストアルバムの発売を記念したリリースイベントの開催も決定。第1弾は12月27日と28日にSpace emo池袋で開催されるので、ぜひCDを予約して参加してみよう。第2弾の詳細は後日解禁されるので、アーティストHPやXでチェックしてみよう。

ますます、盛り上がりを見せる北園涼の音楽活動に期待してほしい。



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■RELEASE information

RYO KITAZONO BEST～2019-2023～

2024年1月17日（水）発売

CD1枚組 ￥3,300（税込価格）

COCX-42156



＜収録曲＞

1.Ark

2.Gold

3.Ignition

4.Hero

5.Frontier

6.Just call me the Beast

7.True Loud

8.sad day

9.I’ll buy

10.キミのそばで

11.keep it 100

12.ヒカリアレ



◇「RYO KITAZONO BEST～2019-2023～」トレーラー映像

https://www.youtube.com/watch?v=_n_cIGeM48A



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■RELEASEイベント情報

北園涼「RYO KITAZONO BEST～2019-2023～」発売記念リリースイベント 第１弾

【日程・内容】

2023年12月27日（水）

＜1部＞開場16:00 / 開始16:30 「北園涼的」今年の漢字色紙お渡し会

＜2部＞開場18:30 / 開始19:00 ブロマイドお渡し会（年末運試し！じゃんけん付き）



2023年12月28日（木）

＜1部＞開場16:00 / 開始16:30 「北園涼的」今年の漢字色紙お渡し会

＜2部＞開場18:30 / 開始19:00 ブロマイドお渡し会（年末運試し！じゃんけん付き）



【会場】

Space emo池袋

〒171-0021 東京都豊島区西池袋３丁目２９−４ ジェスト７ビル1F

(池袋駅 1b出口またはC3出口より徒歩2分)

http://space-emo.com/?page_id=37

※イベントの応募方法などの詳細は北園涼アーティスト公式HPをご確認ください。



北園涼「RYO KITAZONO BEST～2019-2023～」発売記念リリースイベント 第2弾

2024年1月16日（火） オンラインサイン入りチェキプレゼント会

2024年1月17日（水） 東京某所



※リリースイベント第２弾の詳細は後日お知らせいたします。



■購入者特典絵柄解禁！



下記店舗にて、2024/1/17発売・北園涼「RYO KITAZONO BEST～2019-2023～」をお買上げの方に以下アイテムを先着でプレゼント!!

ここでしか見られない、「台湾台北ファンミーティングandライブ」ライブ映像が見られるフォトカードもございます。

ぜひご予約ください！



・アニメイト：「台湾台北ファンミーティングandライブ」ライブ映像視聴コード付きフォトカードA

フォトカードA収録内容・・・Over the little night・キミのそばで・keep it 100





・タワーレコード：「台湾台北ファンミーティングandライブ」ライブ映像視聴コード付きフォトカードB

フォトカードB収録内容・・・Hero・Frontier





・コロムビアミュージックショップ：

「台湾台北ファンミーティングandライブ」ライブ映像視聴コード付きフォトカードC

フォトカードC収録内容・・・Ark・Road・Gold





・Amazon.co.jp：メガジャケ





・タワーレコードアミュプラザ鹿児島店：直筆サイン入り告知ポスター（先着３０名様）

※予約者優先となりますのでお早めにご予約ください。

【お問合せ】タワーレコードアミュプラザ鹿児島店 099-213-8771



【「台湾台北ファンミーティングandライブ」ライブ映像視聴コード付きフォトカード 映像視聴方法】

・お渡ししたフォトカードに印字されている、QRコード もしくはURLより、特設サイトにアクセスしてください。

・フォトカードに印字されたシリアルをご入力いただくと、ライブ映像が視聴できます。

※シリアル1枚で、1名様のご視聴が可能です。

※ライブ映像視聴QRコード・URL・シリアルは、フォトカードの裏面に記載いたします。

視聴期間：2024年1月16日(火) 昼12:00～2024年8月31日(木)18:00



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【北園涼プロフィール】

北園 涼（きたぞの・りょう）

1992年生まれ、鹿児島県出身。

2014年にデビューののち、ミュージカル『忍たま乱太郎』シリーズ、ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズ、MANKAI STAGE『A3!』など多くの舞台作品に出演。

2019年2月には、アーティストとして1st Single『Long way to Go』を発売し、2022年6月には3rd アルバム『Ignition』をリリース。



＜主な出演作品＞

ミュージカル『忍たま乱太郎』 中在家長次 役

ミュージカル『刀剣乱舞』 小孤丸役

舞台 『こちら葛飾区亀有公園前派出所』 HIROSHI 役

舞台『乱歩奇譚 Game of Laplace』 アケチ 役・主演

WBB vol.12『ミクロワールド・ファンタジア』 フレッド 役

超！脱獄歌劇『ナンバカ』 ウノ 役

MANKAI STAGE『A3!』 高遠 丞 役

舞台『魍魎の匣』榎木津礼二郎 役

ライブ・スペクタクル「NARUTO-ナルト-」～うずまきナルト物語～ 波風ミナト 役など



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北園涼アーティスト公式HP：https://columbia.jp/artist-info/kitazonoryo/

北園涼アーテイスト情報公式X（旧Twitter） : https://twitter.com/KitazonoMusic

北園涼公式HP : https://ryo-kitazono.com/

北園涼 X（旧Twitter） : https://twitter.com/ryyyyo_k?lang=ja

北園涼 instaglam : https://www.instagram.com/ryo_kitazono/



企業プレスリリース詳細へ （2023/11/19-09:46）