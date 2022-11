[株式会社カプコン]

【フォロー&RTで参加可能】『モンスターハンターライズ:サンブレイク』狩猟の秋キャンペーンも開催!







好評発売中『モンスターハンターライズ:サンブレイク』の最新情報をお届けする映像番組「モンスターハンターライズ:サンブレイク スペシャルプログラム 2022.11.16」の配信が決定。2022年11月16日(水)23時より配信いたします。

2022年11月下旬実施予定の「無料タイトルアップデート第3弾」紹介映像、配信日に関する情報を公開します。

追加モンスターや、システムの拡張、最新ロードマップなど、サンブレイクの最新情報にご期待ください。



今回のスペシャルプログラムでは、なんと番組の司会を「王国騎士 フィオレーネ」(CV:石川由依)が務めます。

フィオレーネ自らゲーム情報をお届けしてくれますので、お見逃しなく!









[録画生放送] 2022年11月16日(水) 23時より配信予定



※状況により放送日、開始時間が変更となる可能性がございます。

※放送時間は約12分を予定しております。



番組特設サイト

https://www.monsterhunter.com/rise-sunbreak/ja/topics/sp-program/



YouTubeカプコンチャンネル

https://www.youtube.com/user/CapcomChannel





『モンスターハンターライズ:サンブレイク』狩猟の秋キャンペーン開催



狩猟の秋到来!!

東京ゲームショウで好評を得た『モンスターハンターライズ:サンブレイク』オリジナルマフラータオルが40名様に当たるキャンペーンを開催。ぜひご応募ください!



【実施期間】

2022年11月10日(木)~11月28日(月)13時まで



【参加方法】

公式アカウント https://twitter.com/MH_Rise_JP をフォローし、キャンペーン対象ツイートをRT



【賞品】

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』オリジナルマフラータオル

抽選で40名様にプレゼント



※画像はイメージです。



キャンペーンの詳細はこちら

https://www.monsterhunter.com/ja/20221110/sunbreak_hunting_campaign





商品情報







モンスターハンターライズ:サンブレイク

好評発売中【2022年6月30日(木)発売】

プラットフォーム:Nintendo Switch™、Steam(R)

ジャンル:ハンティングアクション

プレイ人数:1人(通信プレイ時:最大4人)

CEROレーティング:C(15才以上対象)

プレイするには、『モンスターハンターライズ』本編が必要となります。



※Nintendo Switchでインターネットに接続して遠くのプレイヤーと協力プレイを行う場合は、Nintendo Switch Online(有料)への加入が必要です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C)2022 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※画面写真は開発中のものです。

(C)CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.



