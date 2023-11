[日本コロムビア株式会社]



スターダスト☆レビューが昨年6月にさいたまスーパーアリーナと大阪城ホールで行った「スタ☆レビ 40周年 東西あわせて108曲 煩悩ライブ」のダイジェスト版「108曲 煩悩ライブ 濃縮ヴァージョン」が来年1月24日に発売される。







10月25日に発売された完全版は、スタ☆レビ40周年記念LIVEで演奏した118曲を全て収録。

収録時間は12時間弱という圧倒的なボリュームであった。

今回はそんな時間はないという“お忙しい方”のためにギュッと濃縮しBlu-rayとDVD化。

とはいえ本編は26曲、2時間以上で特典のドキュメンタリー映像も40分をこえる。

さらに今回はメンバーによる副音声も収録。

2度楽しめる内容となっており、完全版を手に入れたファンでも手に入れたくなるアイテムだ。





【商品概要】

「108曲 煩悩ライブ 濃縮ヴァージョン」

2024.1.24発売

BD: COXA-1350 ¥7,700(税抜:¥7,000)







DVD:COBA-7389-90 ¥6,800(税抜:¥6,182)







1.僕らの本能

2.たそがれラプソディ

3.もっとそばに来て

4.シュガーはお年頃

5.昔話を繙くように

6.Joanna

7.セガホ

8.1%の物語

9.銀座ネオン・パラダイス

10.オラが鎮守の村祭り

11.トワイライト・アヴェニュー

12.月の輝く夜に

13.ジャスミン

14.木蘭の涙~acoustic~

15.Stay My Blue-君が恋しくて-

16.Moonlight Party

17.星になるまで

18.Cassiopeia

19.星空のアリーナ

20.ふたり

21.夢伝説

22.AVERAGE YELLOW BAND

23.と・つ・ぜ・んFall In Love

24.愛の歌

25.今夜だけきっと

26.めぐり逢えてよかった



特典映像

1.Documentary of スタ☆レビ 40周年 東西あわせて108曲 煩悩ライブ

2.スタ☆レビ四十年 私の一文字

3.石溜如寛登場

4.俺にも歌わせろ! メンバー楽曲紹介映像





【購入者特典】

・タワーレコード:名刺サイズステッカー(タワーレコード絵柄)

・HMV:名刺サイズステッカー(HMV絵柄)

・山野楽器:名刺サイズステッカー(山野楽器絵柄)

・その他応援店:名刺サイズステッカー(応援店絵柄)

・Amazon:アクリルコースター

・楽天:アクリルキーホルダー



【ツアー情報】

11月23日 木・祝 とりぎん文化会館・梨花ホール

11月25日 金 岡山市民会館

11月26日 土 スターピアくだまつ大ホール

12月2日 土 京都・ロームシアター京都 メインホール

12月3日 日 兵庫・アクリエひめじ

12月23日 土 茨城・水戸市民会館 グロービスホール

12月24日 日 東京・J:COMホール八王子

1月13日 土 長崎ブリックホール

1月14日 日 福岡サンパレスホテル&ホール

1月20日 土 静岡・三島市民文化会館 大ホール

1月21日 日 静岡・アクトシティ浜松大ホール

1月27日 土 埼玉・熊谷文化創造館さくらめいと「太陽のホール」

1月28日 日 埼玉・熊谷文化創造館さくらめいと「太陽のホール」

2月3日 土 群馬・昌賢まえばしホール 大ホール(前橋市民文化会館)

2月11日 日 大分・ビーコンプラザフィルハーモニアホール

2月12日 月・祝 宮崎市民文化ホール

2月17日 土 カノラホール岡谷市文化ホール 大ホール

2月18日 日 東京エレクトロン韮崎文化ホール 大ホール

2月24日 土 香川・レクザムホール(香川県民ホール)

2月25日 日 愛媛・西条市総合文化会館

3月2日 土 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

3月3日 日 東京・府中の森芸術劇場

3月10日 日 神奈川・よこすか芸術劇場

3月23日 土 沖縄・名護市民会館

3月24日 日 沖縄・那覇文化芸術劇場なはーと大劇場

3月30日 土 千葉・松戸森のホール21 小ホール

3月31日 日 東京・板橋区立文化会館 大ホール

4月6日 土 リンクモア平安閣ホール(青森市民ホール)



