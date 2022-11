[株式会社カプコン]







あの頃の懐かしさと興奮はそのままに名作たちが一同に集結した『カプコンアーケード スタジアム』&『カプコンアーケード 2ndスタジアム』。豊富なアーケードラインナップを現行機でたっぷりと遊びつくせるカプコンの人気2タイトルが、より快適に遊びやすくなりました。





【最速の連射機能の追加】

各ゲームごとに最速での連射、シンクロ連射できる機能を追加しました。(※一部ゲームを除きます)

連射を使用したプレイがより快適になっています。

「CONTROLLER SETTINGS」内の「連射速度」にて設定ができます。







【「超浮遊要塞エグゼドエグゼス」ネームエントリー時の言語設定を追加】

ネームエントリー時に使う文字の言語設定ができる機能を追加しました。「GAME SETTINGS」にて日本語、英語を選択できます。









【カメラ操作機能の追加】

ゲームプレイ中、右スティックによるカメラ操作のオン、オフができる機能を追加しました。

SYSTEM SETTINGS でオン、オフの設定が出来ます。





【機能改善1.】

所有しているゲームの一覧「GAME LIST」から直接ゲームが起動できるようになりました。





【機能改善2.】

各ゲームごとに設定変更したゲーム設定が保存されるようになりました。全ゲーム、一括で初期状態に戻すこともできます。





【背景変更】

【JAPAN:E.Honda】 ステージの背景のデザインを変更しました。

「ストリートファイターII - The World Warrior -」

「ストリートファイターII ' TURBO - HYPER FIGHTING -」

「スーパーストリートファイターII X - Grand Master Challenge -」

「ハイパーストリートファイターII - The Anniversary Edition -」





より快適に遊びやすくなった『カプコンアーケード スタジアム』&『カプコンアーケード 2ndスタジアム』をぜひお楽しみください。





カプコンアーケード 2nd スタジアム(Capcom Arcade 2nd Stadium)



■ジャンル:レトロゲーム

■CEROレーティング:C(15才以上推奨)

■公式サイト:https://www.capcom-arcade-stadium.com/2/ja/

■コピーライト:

"ワンダー3" is a registered trademark of TEZUKA PRODUCTIONS CO., LTD.

This trademark is licensed by TEZUKA PRODUCTIONS CO., LTD.

(C)SEGA

(C)CAPCOM CO., LTD. 2022 ALL RIGHTS RESERVED.



■価格

Nintendo Switch™/ PlayStation(R)4/ Xbox One/ PC(Steam)

Capcom Arcade 2nd Stadium:無料

単品購入:364円(税込400円)

Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle:3,636円(税込 4,000円)





カプコンアーケードスタジアム(Capcom Arcade Stadium)



■ジャンル:レトロゲーム

■CEROレーティング:B(12才以上推奨)

■公式サイト:https://www.capcom-arcade-stadium.com/ja/

■コピーライト:

(C)CAPCOM CO., LTD. 2021 ALL RIGHTS RESERVED.

(C)本宮ひろ志 (C)サード・ライン (C)集英社 (C)CAPCOM U.S.A., INC. 2021 ALL RIGHTS RESERVED.



■価格

Nintendo Switch™/ PlayStation(R)4/ Xbox One

・Capcom Arcade Stadium:無料

単品購入:182円(税込200円)

・Capcom Arcade Stadium Pack 1:すべてはここからはじまった!

1,364円(税込 1,500円)

・Capcom Arcade Stadium Pack 2:アーケード絶頂期!

1,364円(税込 1,500円)

・Capcom Arcade Stadium Pack 3:アーケードはさらなるステージへ!

1,364円(税込 1,500円)

・Capcom Arcade Stadium Packs 1, 2, 3セット

3,636円(税込 4,000円)



PC(Steam)

・Capcom Arcade Stadium:無料

単品購入:182円(税込200円)

・Capcom Arcade Stadium Pack 1:すべてはここからはじまった!

1,382円(税込 1,520円)

・Capcom Arcade Stadium Pack 2:アーケード絶頂期!

1,382円(税込 1,520円)

・Capcom Arcade Stadium Pack 3:アーケードはさらなるステージへ!

1,382円(税込 1,520円)

・Capcom Arcade Stadium Packs 1, 2, 3セット

3,709円(税込 4,080円)

※本体は無料になります

※ダウンロード版のみの販売となります

---

※本文中に表示されている価格は全て希望小売価格となります。







