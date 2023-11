[日本コロムビア株式会社]





NakamuraEmiが11月10日(金)にリリースした新曲「白昼夢」のミュージックビデオが公開された。

(https://www.youtube.com/watch?v=GWpZJQraXiU)

「白昼夢」は秋の夜長に聴きたくなるようなメロウな楽曲。大切な相手だからこそ伝えたいけれどうまく

伝えられない、そんな気持ちの時にそっと寄り添って包み込んでくれる一曲。今回のミュージックビデオでは

リリックを使用した映像で楽曲の世界観と歌詞に込めた思いが丁寧に表現されており、何度も観返したくなる

作品に仕上がった。





「白昼夢」の8cmCDは全てNakamuraEmiの直筆サイン入りで、現在コロムビアミュージックショップとライブ会場限定で1000枚限定で販売中。(https://shop.columbia.jp/shop/g/gS5156/)

カップリングには自身2作目となるカバー、Ado「新時代」が収録されており、こちらもリリース前から話題に

なっていた1曲。

偶然にも7月にリリースされた「究極の休日」に続き今回も食べ物がモチーフとなったジャケットとなっており、並べて手元に残しておきたい1枚に仕上がっているので購入はお早めに。





また現在SNSでは楽曲のシェアキャンペーンを実施中。「白昼夢」を楽曲の感想と共にお使いのサブスクリプションサービスからSNSでシェアしてくれた方へサイン入りオリジナルステッカーが当たるので、こちらも是非

参加してほしい。





そして11月9日(木)に開催されたワンマンライブ「NakamuraEmi 突然ONEMAN 2023 in 東京 BAND Ver.」の中で、来年3月に横浜と大阪のBillBoard Liveでワンマンライブを行うことが発表された。BillBoard Liveならではの特別なステージになること必須なので、こちらもお見逃しなく。



<リリース情報>

■「白昼夢」

11月10日(金)8cmCD・配信リリース

1. 白昼夢

2. 新時代

3. 白昼夢(Instrumental)

8cmCD:CEG-67 ¥1,300(税込)

Digital Single:COKM-44660









<「白昼夢」Music Video>

https://www.youtube.com/watch?v=GWpZJQraXiU





<CD販売ページ>

コロムビアミュージックショップ

https://shop.columbia.jp/shop/g/gS5156/





<「白昼夢」楽曲配信リンク>

https://lnk.to/hakuchumu





<LIVE>

2023.11.16(木)

「NakamuraEmi 突然ONEMAN 2023 in 新潟」

会場:新潟ジョイアミーア

時間:OPEN18:30 / START19:00





2023.11.18(土)

「NakamuraEmi 突然ONEMAN 2023 in 弘前」 ※SOLD OUT

会場:Robbin's Nest

時間:OPEN17:30 /START 18:00





2023.11.19(日)

「NakamuraEmi 突然ONEMAN 2023 in 盛岡」 ※SOLD OUT

会場:盛岡九十九草

時間:OPEN17:00 / START17:30





2023.11.24(金)

「hourglass ~奇妙礼太郎 × NakamuraEmi~」

会場:LIVE STUDIO LODGE

時間:OPEN 18:30 / START 19:00





2023.12.1(金)

JAMMIN' presents「RESTART」

会場:名古屋 JAMMIN'

時間:OPEN 19:00 / START 19:30





2023.12.2(土)

結ノ島CAMP2023

会場:奄美大島マングローブパーク内(住用町道の駅)

時間:OPEN 10:00~





2023.12.6(水)

Keishi Tanaka presents「NEW KICKS BY HABIT」

会場:新代田FEVER

時間:OPEN18:30 / START19:00





2023.12.10(日)

近藤康平個展「guidance」クロージングイベント

会場:代田橋CHUBBY

時間:OPEN17:00 / START18:00





2023.12.23(土)

「NakamuraEmi 突然ONEMAN 2023 X‘mas in 高松」

会場:高松Drunk Monkeys

時間:OPEN17:00 / START17:30





2023.12.24(日)

「NakamuraEmi 突然ONEMAN 2023 X‘mas in 広島」

会場:広島Live space Reed

時間:OPEN17:00 / START17:30





2024.3.5(火)

「NakamuraEmi Billboard Live 2024 YOKOHAMA-OSAKA」

会場:Billboard Live YOKOHAMA

時間:1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00





2024.3.7(木)

「NakamuraEmi Billboard Live 2024 YOKOHAMA-OSAKA」

会場:Billboard Live OSAKA

時間:1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00







【Information】

Official HP:http://www.office-augusta.com/nakamuraemi/

日本コロムビア特設HP:http://columbia.jp/nakamuraemi/

Twitter:https://twitter.com/nakamura_emi

Instagram:https://www.instagram.com/nou.emi/

Facebook:https://www.facebook.com/NakamuraEmi.1982

TikTok:https://vt.tiktok.com/ZSepetubf/



