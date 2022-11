[株式会社カプコン]

プレリクエスト抽選先行販売は、2022年11月13日(日)23:59まで!





「ストリートファイター」シリーズ35周年を記念したバンド編成での音楽ライブ!





「ストリートファイター」シリーズ初となる音楽イベントが開催決定!

多方面で活躍中の演奏者による一夜限りの特別バンドとCAPCOM公式バンド【カプチューン】による生演奏!

35周年に相応しく、この日のために厳選・アレンジされた各タイトルの楽曲と共に「ストリートファイター」シリーズの歴史を紐解く。

目の前で繰り広げられる、鮮明に映し出される映像と生演奏される音楽のコラボレーションは必見!

35年目にして初となる「ストリートファイター」シリーズの生の音楽を肌で感じるこのチャンスをお見逃しなく!

チケットは、現在、プレリクエスト抽選先行販売中!

詳細は、35周年記念ライブ公式サイトや公式ツイッターをご確認ください。





ストリートファイター35周年記念ライブ 公式サイト



https://www.promax.co.jp/sf35thlive/





ストリートファイター35周年記念ライブ 公式ツイッター



@SF35th_Live





公演概要



公演名:ストリートファイター35周年記念ライブ

日時:2023年1月29日(日) 18:00 開演(17:00開場)

会場:LINE CUBE SHIBUYA (渋谷公会堂)

チケット価格:

FIGHTER SEAT(デザインチケット・限定グッズ付):11,000円(税込)

指定席(限定グッズ付):9,500円(税込)

アーカイブ視聴券:2,000円 (税込)



(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-15:46)