Kitriのニュースタイルライブ『Kitri Live Tour 2024 AW “Blanc Noir” #2』の開催が発表された。

2つのライブスタイルを合わせ持つ“Blanc Noir”。今回は、アコースティックサウンドの“Blanc”、

デジタルサウンドの“Noir”が融合した“Hybrid”なステージと通常のライブとは違うカジュアルなリラックスした

雰囲気を味わえる“After party”と題した2つのスタイルで1月20日に福岡、1月27日に名古屋にて開催。11月15日(水)よりFC先行が開始される。

また、本日CDが発売となったカバーアルバム「Re:cover 2in1」が11月15日(水)に配信でもリリースされることが決定した。本作は、Re:とCoverを掛けたタイトルの通り、原曲の良さを活かしながらKitri流の“再構築”を

施し、楽曲の新らたな魅力を提示した作品。新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」、Mrs. GREEN APPLE

「僕のこと」、フラワーカンパニーズ「深夜高速」、大沢誉志幸「そして僕は途方に暮れる」、ビートたけしの

名曲「TAKESHIの、たかをくくろうか」など、昭和・平成・令和に渡り時代を超える名曲からKitri自らがセレクトし、新たに録音した10曲と配信限定アルバム「Re:cover」、2ndアルバム「Kitrist II」より5曲を収録した全15曲からなるベスト盤ともいえるカバーアルバムとなっているので、是非お聴き頂きたい。





【Kitriコメント】

新たな形になった”Blanc Noir”ツアーの開催が決まりました!久しぶりにツアーで福岡と愛知に行けることを

嬉しく思います。

アコースティック・デジタルの2つの編成が融合した“Hybrid”ライブ。いつもよりリラックスした雰囲気で、

リクエスト曲の演奏なども交えてお届けする"After Party”。異なる2つのステージにぜひご期待ください。

新年に、清々しい気持ちで皆様とお会いできることを楽しみにしています。





【ライブ情報】

『Kitri Live Tour 2024 AW “Blanc Noir” #2』

FC先行:2023年11月15日(水)~11月30日(木)

https://kitri.bitfan.id/

一般発売:2023年12月1日(金)10時~

福岡公演”Hybrid”: https://t.livepocket.jp/p/unionsoda

福岡公演”After party”: https://t.livepocket.jp/p/unionsoda

名古屋公演”Hybrid”: https://peatix.com/event/3751428/view

名古屋公演”After party”: https://peatix.com/event/3751455/view





<福岡公演>

日程:2024年1月20日(土)

“Hybrid”

開場:14時30分/開演:15時

料金:5,500円(税込)+ワンドリンク

”After party”

開場:17時30分/開演:18時

料金:3,500円(税込)+ワンドリンク

会場:border live music&drink

https://border-live.com

住所:福岡県福岡市中央区警固1-15-38カイタックスクエアガーデンウェストサイド3F

問合せ:070-5270-3973





<愛知公演>

2024年1月27日(土)

“Hybrid”

開場:14時30分/開演:15時

料金:5,500円(税込)+ワンドリンク

“After party”

開場:17時30分/開演:18時

料金:3,500円(税込)+ワンドリンク

会場:Lion Theater

https://www.lion-theater.com

住所:愛知県名古屋市中区栄1-22-2ライオンズ名古屋ビル地下

問合せ: 050-3580-5869

cultra.japan@gmail.com





【リリース情報】

Kitri/「Re:cover 2in1」

配信リリース:11月15日(水)

https://kitri.lnk.to/recover2in1





CD:発売中

(ライブ会場、コロムビアミュージックショップ限定販売)

価格:3300円(税込)

品番:CEG-63

収録曲:

1,「そして僕は途方に暮れる」(大沢誉志幸)

2,「BABY BABY」(銀杏BOYZ)

3,「僕のこと」(Mrs. GREEN APPLE)

4,「虹」(菅田将暉)

5,「あじさい通り」(スピッツ)

6,「水色」(UA)

7,「オトナブルー」(新しい学校のリーダーズ)

8,「嵐の素顔」 (工藤静香)

9,「アン・ドゥ・トロワ」(キャンディーズ)

10,「Make-up Shadow」(井上陽水)

11,「異邦人」(久保田早紀)

12,「シーラカンスと僕」(サカナクション)

13,「深夜高速」(フラワーカンパニーズ)

14,「パルテノン銀座通り」(たま)

15,「TAKESHIの、たかをくくろうか」(ビートたけし)

コロムビアミュージックショップURL

https://shop.columbia.jp/shop/g/gS5157/





ダイジェスト映像

https://youtu.be/pOoe_1Xzxmg





【Information】

X(旧Twitter) https://twitter.com/__kitri

Instagram https://www.instagram.com/__kitri/

TikTok https://www.tiktok.com/@kitri_official

YouTube : https://www.youtube.com/c/KitriOfficial

Official HP http://www.kitriofficial.com/

Label BETTER DAYS HP https://columbia.jp/kitri/

Kitrist Room(ファンクラブ) https://kitri.bitfan.id/





【プロフィール】

Kitri(キトリ)

姉のMonaと妹のHinaからなるユニット。

クラシックピアノをベースに持ちながら実験的な音楽を創造し独自の存在感を放つアーティストとして、

2019 年1月、日本コロムビア BETTER DAYS レーベルより、大橋トリオプロデュースで 1st EP「Primo」で

メジャーデビュー。TVアニメ『古見さんは、コミュ症です。』エンディングテーマ「ヒカレイノチ」やTVアニメ『事情を知らない転校生がグイグイ来る』エンディングテーマ「ココロネ」は、海外からの支持も高く話題を

呼んだ。

また、他アーティストへの楽曲提供など多方面で活躍中。



