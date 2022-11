[株式会社カプコン]

先週、11月4日(金)に行われた「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022」第9節Day1の試合速報をお知らせいたします。



MATCH 1:ホーム「v6 プラス FAV gaming」vs「魚群」アウェイ













■先鋒戦:ボンちゃん選手(ルーク) vs もけ選手(ファルケ)



もけ選手のルーク対策はほぼ完璧と言って良い内容だった。ほとんどボンちゃん選手にチャンスを与えることもなく圧倒。今後対戦するルーク使用選手は、もけ選手のファルケを注意せざるを得ないだろう。



■中堅戦:鶏めし選手(ダルシム) vs 水派選手(コーディー)



元々ドラフト会議時点から、対コーディーにはダルシムが効果的、と言われていた組み合わせ。鶏めし選手は自身の通り名にもあるように、VトリガーII「ヨガサンサーラ」を巧みに操り水派選手を追い詰める。水派選手もコーディーが得意とする高火力コンボでチャンスを作るものの、全体的にペースを渡さなかった鶏めし選手がストレートで勝利した。



■大将戦:ときど選手(ルーク) vs マゴ選手(ルーク)



チームの勝敗が委ねられた大将戦は、ときど選手とマゴ選手によるライバル同士のルークミラーマッチとなった。

ときど選手は序盤から踏み込みが深く、ラインを押し上げながら牽制技を当てていくというプランが上手くハマった形に見えた。マゴ選手も意地を見せ1BATTLE取るも、ときど選手が押し続ける試合展開となった。

結果は、3-1でときど選手が勝利。前節に続き大将戦で勝利を挙げ、本来の勝負強さが戻ってきたように思われる。



「v6 プラス FAV gaming」は30ポイントを獲得し、暫定ながらプレイオフ進出圏内となる5位にランクアップ。前回王者の後半節巻き返しに期待したい。







MATCH 2:ホーム「名古屋OJA BODY STAR Mildom」vs「コミュファDetonatioN」アウェイ













■先鋒戦:ウメハラ選手(ガイル) vs ナウマン選手(ルーク)



「ルーク戦は毎日の日課」と語るウメハラ選手は、「ソニックブーム」と「バーンストレート」を軸に試合を作って行く。ナウマン選手がウメハラ選手を画面端に追い詰める状況は何度もあったが、ウメハラ選手は崩されない。

終始ウメハラ選手のペースで試合は進みストレートで勝利となった。



■中堅戦:ふ~ど選手(ポイズン) vs 板橋ザンギエフ選手(G)



序盤戦からペースを握り続けるふ~ど選手。板橋ザンギエフ選手は、Gが得意とするVトリガーI「マキシマムプレジデント」からの逆転を狙うものの、ふ~ど選手は簡単に発動することも許さず、発動できても凌ぎ切る試合展開となった。先鋒戦に続き、中堅戦も「名古屋OJA BODY STAR Mildom」がストレートで勝利した。



■大将戦:あきら選手(キャミィ) vs うりょ選手(ローズ)



まずはうりょ選手が、あきら選手の御株を奪う電光石火の攻めで1BATTLEを奪う。しかし2BATTLE目から、あきら選手が反撃開始、ローズを画面端に追い詰め、そのまま倒し切るといったキャミィ得意の戦法で一気に勝負を決めにかかる。うりょ選手も「対空攻撃」が難しいキャミィを相手にしっかり対応するなど、何度も逆転のチャンスを作るものの、あきら選手の勢いは止まらなかった。3-1であきら選手の勝利。



苦しい戦いが続いていた「名古屋OJA BODY STAR Mildom」は久しぶりの快勝。ランキングも2位に返り咲き、首位奪還も見えてきた。







現在までの順位表





次回「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022」第9節Day2は、11月8日(火)20時から!













「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022」第9節Day2は、11月8日(火)20時から「CAPCOM Fighters JP」の公式YouTube、Twitchチャンネルにて配信します。



また、試合開始前である19時40分頃からは、その日に行われる試合の見どころを紹介する「ストリートファイターリーグ: ウォームアップ!」を配信予定です。ぜひご覧下さい。





MATCH 1:ホーム「広島 TEAM iXA」vs「Good 8 Squad」アウェイ



MATCH 2:ホーム「忍ism Gaming」vs「Saishunkan Sol 熊本」アウェイ





「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022」について





『ストリートファイターV チャンピオンエディション』における日本最高峰のカプコン公式チームリーグ戦です。

2018年より始まり、2021年シーズンには、企業8社がチームオーナーとなり、「JeSU公認プロライセンス」保有選手4人1組のチームを編成してリーグへ参画する「チームオーナー制」を導入し、開催規模を大きく拡大しました。

5シーズン目となる2022年シーズンでは、8チームが全14節56試合にてポイントを競い合い、上位チームが「プレイオフ」へ進出し、さらに勝ち上がった3チームが決勝大会「グランドファイナル」へ駒を進め、日本最強の座をかけて闘います!



「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022」は、「CAPCOM Fighters JP」の公式YouTube、Twitchチャンネルにて、全節オンラインライブ中継を配信いたします!



『ストリートファイターV』について





「ストリートファイター」シリーズは、1987年に業務用ゲーム機として第1作目を発売後、1991年発売の『ストリートファイターII』において大ヒットを記録しました。革新的な対戦システムが話題を呼び、家庭用ゲームソフトでは全世界でシリーズ累計4,900万本(2022年9月末時点)の出荷を誇るなど、対戦格闘ゲームというジャンルを確立。登場から30年経た今なお世界中で人気を博しており、eSportsにおける格闘ゲーム分野を牽引するタイトルとなっています。「ストリートファイター」シリーズ史上初の「PlayStation(R)4」ユーザーと PC ユーザーが対戦できる「クロスプラットフォーム」プレイの導入を実現しております。待望の追加キャラクターに加え、多数の新コスチュームや新ステージを含む「シーズン5」が配信中です。

また、今から始める方や、今までの追加コンテンツがほしい方は『SFV:チャンピオンエディション + シーズン 5 プレミアムパス バンドル』がおすすめです。

株式会社カプコンについて





1983年の創業以来、ゲームエンタ-テインメント分野において数多くのヒット商品を創出するリーディングカンパニー。代表作として「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」、「ロックマン」、「デビル メイ クライ」などのシリーズタイトルを保有しています。本社は大阪にあり、米国、イギリス、ドイツ、フランス、香港、台湾およびシンガポールに海外子会社があります。

