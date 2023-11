[日本コロムビア株式会社]







10月18日にリリースした2ndシングル「天体図」が好評な、スターダストプロモーション声優部発のユニット、サンドリオン。

11月11日から開催される1stライブツアーの会場では、1stシングル「Angel Ladder」と「カラフルイロドル」のソロバージョン全8曲を収録した会場購入特典付きのmiim限定盤を販売いたします。

また購入者特典として、名古屋・大阪公演は共通絵柄、東京公演は異なる絵柄のソロカットチェキ(複製)をランダムでプレゼントいたします。さらに、直筆サイン入りのチェキが当たるかも。



《商品情報》

サンドリオン Solo collection ~Angel Ladder~【miim専売】



【収録内容】

1.Angel Ladder (黒木ほの香 ver.)

2.Angel Ladder (小峯愛未 ver.)

3.Angel Ladder (小山百代 ver.)

4.Angel Ladder (汐入あすか ver.)

5.カラフルイロドル (黒木ほの香 ver.)

6.カラフルイロドル (小峯愛未 ver.)

7.カラフルイロドル (小山百代 ver.)

8.カラフルイロドル (汐入あすか ver.)



【価格】¥2,000-(¥1,818+税)

【品番】COKM-44602



=======================================================



《miimとは》

miim(ミーム)はデジタルコンテンツを楽しむための、新しい音楽メディアです。

CDと同様に、音楽を楽しむだけでなく、さまざまなキャンペーンをお楽しみいただけます。

新しい音楽体験をお楽しみください。



▌miim HP

https://www.mi-im.com/



▌ご参加方法

2023年11月11日(土)愛知 ・ボトムライン

2023年11月12日(日)大阪 ・FAN J twice

2023年12月24日(日)東京 ・山野ホール

各会場の開場時間から退館時間までの間に、販売サイト「COLUMBIA miim store」にて対象商品をご購入いただいたお客様に、サンドリオンの「会場限定ソロカットチェキ(複製)」をランダムでプレゼント。

「会場限定ソロカットチェキ」は1商品につき1枚のお渡しとなります。

絵柄は名古屋・大阪会場共通8種類、東京会場8種類あります。ランダムでのお渡しとなりますので、事前に選ぶことはできません。

さらにランダムで、メンバーの直筆サイン入りチェキが当たる可能性がございます。



※「COLUMBIA miim store」にて購入された商品はmiimアプリ内で表示されます



▌対象商品

サンドリオン「サンドリオン Solo collection ~Angel Ladder~」【miim専売】



▌特典会内容

対象商品1つ購入につき、ランダムチェキ1枚のプレゼント。

尚、名古屋・大阪は共通絵柄、東京は別絵柄の仕様となっております。



COLUMBIA miim storeへのログインにはmiimアプリのユーザーIDとパスワードが必要です。

登録がお済みでない方は下記URLからmiimアプリをダウンロードのうえ、会員登録をお願いいたします。

iOS:https://apps.apple.com/jp/app/miim/id1597877286

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bootrock.miim



=======================================================



サンドリオン1stライブツアー ~Bon Voyage~



【日程】

■2023年11月11日(土)愛知 ・ボトムライン 開場17:00 / 開演17:30

■2023年11月12日(日)大阪 ・FAN J twice 開場17:00 / 開演17:30

■2023年12月24日(日)東京 ・山野ホール 開場17:00 / 開演17:30

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。



【チケット料金】

〈愛知・大阪〉

■プレミアムチケット 12,000円(税込)※プレミアムグッズ付き、ハイタッチ会参加券付

■一般チケット 6,500円(税込)

※オールスタンディング

※入場時に別途ドリンク代必要

※名古屋・大阪公演は「女性限定エリア」を設けます。



〈東京〉

■プレミアムシート12,000円(税込)※前方列確約、プレミアムグッズ付き、ハイタッチ会参加券付

■ノーマルシート6,500円(税込)

■ビギナーシート3,000円(税込)

※全席指定

※プレミアムグッズは公演日当日、会場でのお渡しとなります。ご来場されなかった場合、グッズのみの発送対応はいたしませんのであらかじめご了承ください。

※ハイタッチ会は終演後におこないます。

※ハイタッチ会に参加される方は、マスク着用にてお願い致します。



=======================================================





【タイトル】天体図



【DVD付き限定盤(CD+DVD)】2,200円(税抜2,000円) COZC-2040~1

「天体図」Music Video、メイキングを収録したDVDを同梱

【通常盤(CD)】1,430円(税抜1,300円) COCC-18150



【収録内容】

M-1 天体図

作詞:やぎぬまかな 作曲:やぎぬまかな、パソコン音楽クラブ、phritz

編曲:パソコン音楽クラブ、phritz

M-2 ゆびきりの唄

作詞:堀江晶太 作曲:堀江晶太 編曲:Nor, 堀江晶太

M-3 天体図(off vocal ver.)

M-4 ゆびきりの唄(off vocal ver.)





=======================================================



少女×ロケット×おでこ!「次にくるマンガ大賞2021」ノミネート!

星屑テレパス





【キャスト&スタッフ】

小ノ星海果:船戸ゆり絵 明内ユウ:深川芹亜

宝木遥乃:永牟田萌 雷門瞬:青木志貴

笑原先生:高森奈津美 小ノ星穂波:羊宮妃那





原作:大熊らすこ

「まんがタイムきらら」連載(芳文社刊)



監督:かおり

シリーズ構成:高橋ナツコ/かおり

キャラクターデザイン/総作画監督:酒井孝裕

美術監督:根岸大輔(スタジオちゅーりっぷ)

美術設定:滝口勝久(スタジオちゅーりっぷ)

色彩設計:歌川律子

3D監督:薄井俊作(EGG OF MIGRANT)

撮影監督:千葉大輔(Folium)

編集:武宮むつみ

音響監督:納谷僚介

音楽:sakai asuka

オープニング主題歌:「点と線」伊藤美来

エンディング主題歌:「天体図」サンドリオン

制作スタジオ:studio五組

(C)大熊らすこ・芳文社/星屑テレパス製作委員会



原作:大熊らすこ(まんがタイムきらら連載(芳文社刊))

コミックス:1-3巻絶賛発売中(まんがタイムKRコミックス)



放送日時

TOKYO MX:毎週月曜 22:00~22:30 (初回放送 10/9)

BS日テレ:毎週月曜 24:00~24:30 (初回放送 10/9)

サンテレビ:毎週月曜 23:30~24:00 (初回放送 10/9)

静岡放送:毎週土曜日 26:13~26:43 ※初回放送は特別編成により 26:58~27:28

(初回放送 10/14)

AT-X:毎週月曜 21:00~21:30 (初回放送 10/9)

リピート放送 毎週水曜 9:00~ / 毎週金曜 15:00~



=======================================================



■サンドリオン プロフィール

サンドリオンとは、2016年春に立ち上がったスターダストプロモーション声優部発のユニット。

5000人のオーディションで選ばれた新人声優の女の子たちが一人前になるべく、歌に踊りにお芝居と邁進中。

声の力で世界に煌めけをコンセプトに活動中。





★黒木ほの香(くろき ほのか)

10月21日

身長:161cm

出身:大阪府

Twitter: https://twitter.com/_kuroki_honoka





★小峯愛未(こみね あみ)

2月26日

身長:165cm

出身:大阪府

Twitter: https://twitter.com/ami_komine





★小山百代(こやま ももよ)

11月30日

身長:155cm

出身:北海道Twitter: https://twitter.com/koyamamomoyo12





★汐入あすか(しおいり あすか)

9月27日

身長:155cm

出身:千葉

Twitter: https://twitter.com/_shio_asuka





