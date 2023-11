[日本コロムビア株式会社]



シンガーソングライター有華の収録されている「キミエール」がブルボン/濃厚チョコブラウニーTVCM「夢が叶いますように」篇タイアップ楽曲に決定し本日より全国で放映される。







ブルボン「濃厚チョコブラウニー」は、2023年に発売10周年を迎え味わいもリニューアル、4月には高橋文哉さんと當真あみさんが、とある高校の先輩・後輩を演じた青春ストーリー仕立てのCM『濃厚な、春が来た!』篇が放送された。

今回は、このCMシリーズの第2弾として『夢が叶いますように』篇が放送される。さらに、WEBCMやブルボン公式TikTokアカウント・公式YouTubeなどで見られるメイキング映像も同時公開となる。

WEBCMは、来年の受験シーズンに向けて2本目、3本目が追加公開される予定だ。



「キミエール」はストリーミング総再生6,000万回を突破している「Partner」の作詞作曲も担当したCHIHIROとの共作となっている。

頑張るみなさんの背中を押してくれる応援ソング!



アルバム「messy bag」は中身がごちゃごちゃに入っているバッグという意味で、

ごちゃごちゃしている女の子のカバンのようにいろんなテイストの楽曲が詰まっているようなアルバムとなっており、

国内のみに止まらず海外でのバイラルヒットを成し遂げTikTok上半期トレンド大賞 2023 ミュージック部門にて受賞したメジャーデビューシングル「Baby you」、

”愛が高まる”と話題になり、ストリーミング総再生6,000万回を突破した新定番ウェディングソング「Partner」、ブルボン/濃厚チョコブラウニーTVCM「夢が叶いますように」篇タイアップ楽曲「キミエール」に加え新曲を含む全11曲を収録している。



今作品は初回限定盤、通常盤の2形態での仕様となり初回限定盤はトールケースサイズデジパック(28Pカラーブックレット付き)、ミニノートが封入された豪華使用となっている。





<濃厚チョコブラウニー公式サイト>

【濃厚チョコブラウニー公式サイトはこちら】

https://www.bourbon.co.jp/chocobrownie/



【ブルボン公式TikTokアカウントはこちら】

https://www.tiktok.com/@bourbon.jp



【ブルボン公式YouTubeチャンネルはこちら】

https://www.youtube.com/channel/UC8UW0OHgo_FtkF4orKd2S4Q



<Release>

2023年10月25日(水)発売

Major 1st Full Album

「messy bag」

配信リンク: https://lnk.to/messybag



【初回限定盤】

トールケースサイズデジパック(28Pカラーブックレット付き)、ミニノート封入 ¥4,950(税込)

COCP-42121









【通常盤】

CDのみ ¥3,300円(税込)

COCP-42122









【コロムビアミュージックショップ限定盤】上記通常、初回限定盤にトートバッグ付きセット

初回限定盤+グッズ:¥8,450(税込)

通常盤+グッズ:¥6,800(税込)



収録曲

01.Partner

02.Bestie

03.Baby you

04.恋ごころ

05.#Me

06.HAPPY DATE

07.Darling Darling

08.キミエール

09.ずるいね。

10.Gentleman

11.Baby you -Reprise-



「messy bag」特設サイト: https://columbia.jp/yuka/



<インストア情報>

11月11日(土)

【愛知】アスナル金山(名古屋) 1Fイベントステージ(13:00)

11月12日(日)

【大阪】タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース(12:00)

11月12日(日)

【大阪】あべのキューズモール 3Fスカイコート(17:00)

11月19日(日)

【東京】ららぽーと立川立飛2Fイベント広場(13:00)

11月25日(土)

【福岡】キャナルシティ博多 B1Fサンプラザステージ(13:00)



内容:ミニライブ&サイン会



<ライブ情報>

有華ワンマンライブ2024「messy bag」

1月27日(土)日本橋三井ホール(東京) 17:00/18:00

2月3日(土)サンケイホールブリーゼ(大阪) 17:00/18:00

https://eplus.jp/yuka2024/





<Discography>

2023.9.20 (Wed) Release

「恋ごころ」



配信リンク: https://lnk.to/Yuka_Koigokoro



有華「恋ごころ」ミュージックビデオ

URL:https://youtu.be/YwsbkI1sM1E



2023.7.5 (Wed) Release

「Darling Darling」



配信リンク:https://lnk.to/Yuka_DarlingDarling



有華「Darling Darling」ミュージックビデオ

URL:https://youtu.be/-QvDaeitG4Y



2023.4.12 (Wed) Release

「HAPPY DATE」



配信リンク:https://lnk.to/yuka_HAPPYDATE



有華「HAPPY DATE」ミュージックビデオ

URL:https://youtu.be/tBTyp55ykwY



有華「HAPPY DATE」ミュージックビデオ(Yuka Ver.)

URL:https://youtu.be/gNlRyfMavtU



有華「HAPPY DATE」 -Acoustic Session-

URL: https://youtu.be/3INFMr0lRc0



2023.1.18 (Wed) Release

「Baby you」



配信リンク:https://lnk.to/yuka_Baby_you



有華「Baby you」ミュージックビデオ

URL:https://youtu.be/PzGqOv_9Muc



有華「Baby you」ミュージックビデオ(Yuka Ver.)

URL:https://youtu.be/7rVDbNC8Qt8



有華「Baby you」 -Acoustic Session-

URL:https://youtu.be/nZwTUZ7rSt0



2022.11.30 (Wed) Release

「ずるいね。」



配信リンク:https://lnk.to/yuka_zuruine



有華「ずるいね。」ミュージックビデオ

URL:https://youtu.be/LP_DYGAAt4w



2022.09.21 (Wed) Release

「Bestie」



配信リンク:https://lnk.to/Yuka_Bestie



有華「Bestie」ミュージックビデオ

URL:https://youtu.be/G1RyG2Rubx0



有華「Bestie」ミュージックビデオ(Fan Made Ver.)

URL:https://youtu.be/2-fSXDOLQ90



2022.06.22 (Wed) Release

「Stamp Rally」



配信リンク:https://lnk.to/Stamp_Rally



<EP「Stamp Rally」オフィシャルインタビュー>

https://columbia.jp/yuka/interview/



2022.04.20 (Wed) Release

「Partner」



配信リンク:https://lnk.to/_Partner



有華「Partner」ミュージックビデオ

URL: https://youtu.be/nVeW99W2fSkhttps://youtu.be/XLwM3ZEHLJ0



2022.03.23 (Wed)

「Marry me」



配信リンク:http://lnk.to/Marry_me



有華「Marry me」ミュージックビデオ

URL:https://youtu.be/bPgdZReetA8



2022.02.16 (Wed)

「バースデーソング - 2022 ver. -」



配信リンク:https://lnk.to/BirthdaySong2022



2021.5.4 (Tue)

Digital Single「一蓮星」



配信リンク:https://VA.lnk.to/ichirenboshiPR



有華「一蓮星」ミュージックビデオ

https://youtu.be/j8zqmhEdx4A



<Profile>

幼少期からピアノ、合唱を始める。

18 歳から大阪を中心に シンガーソングライターとして活動中。Instagram に写真や動画を公開 した事により、インフルエンサーからのフォローや 大好きなお喋りと容姿のギャップが共感を 得て、現在までに同性を中心に約 14 万人 (※2023.8月現在 )、TikTok では 80 万人のフォロワー 数を獲得。他 SNS のフォロワーを合わせると 110万人以上の登録者数を記録。アーティストか らのフォローや交流に加え、著名スポーツ選手やインスタグラマーからのフォローや対談など 様々の分野で活躍する人たちからも支持されている。

2022 年 2~4 月で 3 ヶ月連続デジタルリリースを配信し、3 曲目となった 4 月リリースの配信 シングル「Partner」は、ストリーミング総再生 5,000 万回、ミュージックビデオ再生 1,300 万回、 SNS 総再生回 13 億回、LINE リアルタイムランキング 1 位を記録し SNS で大きな話題となった。 その後 6 月に EP「Stamp Rally」をリリースし、全国 4 箇所東京、名古屋、大阪、福岡を巡った

『有華ワンマンツアー 2022「Stamp Rally」』を開催した。

2022 年 9 月にリリースした「Bestie」はわずか 1 ヶ月でストリーミング再生回数累計 100 万回 を突破した。

2023 年 1 月 18 日メジャーデビューデジタルシングル「Baby you」をリリースした。 ビルボードが発表した「TikTok Weekly Top20」で 1 位を獲得し、TikTok 上半期トレンド大賞 2023 ミュージック部門にて受賞。

国内のみに止まらず世界の 8 カ国のバイラルチャートでトップ 10 入りを果たしている。TikTok での投稿は国内外合わせて 180 万本を突破し SNS 上の楽曲の再生数は 78 億回を突破した。 ストリーミングで 4,000 万回を突破している。また、他アーティストへの楽曲提供など、 活動の幅を広げている。



Official HP: https://www.yuka-song.com/

Instagram: @yuka__song

TikTok: @yuka__song

Twitter: @yuka__song

YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UC5v0MIieVwwYZgsmhJ8YNoQ



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/07-20:16)