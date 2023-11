[日本コロムビア株式会社]



THE COLLECTORSが今年7月に開催したクアトロマンスリーライブ「THE COLLECTORS QUATTRO MONTHLY LIVE “日曜日が待ち遠しい!”」7日目の公演のライブ音源を本日デジタルリリースした。今年10月にZAIKOにて映像配信した本公演の楽曲全19曲入り。ダウンロード販売のみでの配信となり、通常音源に加えてハイレゾでも配信されているのでチェックしてもらいたい。







THE COLLECTORSは現在渋谷CLUB QUATTROにて12ヶ月連続でのMONTHLY LIVE「日曜日が待ち遠しい!」を開催中。次回は11月19日(日)に行われる。



配信URL:https://THECOLLECTORS.lnk.to/SUNDAYONMYMIND_20230716







■RELEASE

THE COLLECTORS QUATTRO MONTHLY LIVE 2023“日曜日が待ち遠しい!SUNDAY ON MY MIND”2023.7.16

2023/11/8 Digital Release

*主要ダウンロードサイトにて販売



01. ネイビーブルー

02. 消えろ!けむり野郎

03. エコロジー

04. サマー☆ビーチ☆パラソル

05. ガーデニング

06. A WAY OF LIFE

07. ロボット工場

08. ファイナルラウンド ボクサー

09. さよならソーロング

10. オスカーは誰だ!

11. That's Great Future~近未来の景色~

12. カラス

13. twitter

14. 1991

15. お願いマーシー

16. 東京虫バグズ

17. いいことあるさ

18. GO! GO! GO!

19. TOO MUCH ROMANTIC!



*サブスクリプションサービスでの配信の予定はございません。





・25th Album

「ジューシーマーマレード」

2022年11月23日発売

COCP-41913 ¥3,300(税込)







1.黄昏スランバー

2.ジューシーマーマレード

3.GOD SPOIL

4.パレードを追いかけて

5.裸のランチ

6.もっともらえる

7.サンセットピア

8.イエスノーソング

9.負け犬なんていない

10.長い影の男

11.アサギマダラ

12.ヒマラヤ











■THE COLLECTORS CLUB QUATTRO MONTHLY LIVE 2023

「日曜日が待ち遠しい!」

会場:渋谷CLUB QUATTRO

日程:

1月15日(日) / 2月12日(日) / 3月12日(日)

4月16日(日) / 5月14日(日) / 6月11日(日)

7月16日(日) / 8月13日(日) / 9月10日(日)

10月15日(日) / 11月19日(日) / 12月10日(日)

時間:OPEN15:15/START16:00

チケット代:¥5,200(前売、ドリンク代別)





THE COLLECTORS WEB:https://thecollectors.jp/

NIPPON COLUMBIA WEB:https://columbia.jp/collectors/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/11-22:40)