THE COLLECTORS、クアトロマンスリーライブ7月公…
［日本コロムビア株式会社］
THE COLLECTORSが今年7月に開催したクアトロマンスリーライブ「THE COLLECTORS QUATTRO MONTHLY LIVE “日曜日が待ち遠しい！”」7日目の公演のライブ音源を本日デジタルリリースした。今年10月にZAIKOにて映像配信した本公演の楽曲全19曲入り。ダウンロード販売のみでの配信となり、通常音源に加えてハイレゾでも配信されているのでチェックしてもらいたい。
THE COLLECTORSは現在渋谷CLUB QUATTROにて12ヶ月連続でのMONTHLY LIVE「日曜日が待ち遠しい！」を開催中。次回は11月19日(日)に行われる。
配信URL：https://THECOLLECTORS.lnk.to/SUNDAYONMYMIND_20230716
■RELEASE
THE COLLECTORS QUATTRO MONTHLY LIVE 2023“日曜日が待ち遠しい！SUNDAY ON MY MIND”2023.7.16
2023/11/8 Digital Release
*主要ダウンロードサイトにて販売
01. ネイビーブルー
02. 消えろ!けむり野郎
03. エコロジー
04. サマー☆ビーチ☆パラソル
05. ガーデニング
06. A WAY OF LIFE
07. ロボット工場
08. ファイナルラウンド ボクサー
09. さよならソーロング
10. オスカーは誰だ！
11. That's Great Future～近未来の景色～
12. カラス
13. twitter
14. 1991
15. お願いマーシー
16. 東京虫バグズ
17. いいことあるさ
18. GO! GO! GO!
19. TOO MUCH ROMANTIC!
＊サブスクリプションサービスでの配信の予定はございません。
・25th Album
「ジューシーマーマレード」
2022年11月23日発売
COCP-41913 ￥3,300(税込)
1.黄昏スランバー
2.ジューシーマーマレード
3.GOD SPOIL
4.パレードを追いかけて
5.裸のランチ
6.もっともらえる
7.サンセットピア
8.イエスノーソング
9.負け犬なんていない
10.長い影の男
11.アサギマダラ
12.ヒマラヤ
■THE COLLECTORS CLUB QUATTRO MONTHLY LIVE 2023
「日曜日が待ち遠しい！」
会場：渋谷CLUB QUATTRO
日程：
1月15日(日) / 2月12日(日) / 3月12日(日)
4月16日(日) / 5月14日(日) / 6月11日(日)
7月16日(日) / 8月13日(日) / 9月10日(日)
10月15日(日) / 11月19日(日) / 12月10日(日)
時間：OPEN15:15/START16:00
チケット代：￥5,200(前売、ドリンク代別)
THE COLLECTORS WEB：https://thecollectors.jp/
NIPPON COLUMBIA WEB：https://columbia.jp/collectors/
企業プレスリリース詳細へ （2023/11/11-22:40）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
ボートレースびわこ＆ボートレース戸田 映画『翔んで埼玉 ～琵琶湖より愛をこめて～』特別コラボイベントを共同開催！(11/11 23:46)
アイデアを生み出す学生を応援するプロジェクト“TOKYO IDEATION JAM“ 第一回参加者を募集(11/11 23:40)
「Amazon ブラックフライデー」を11月24日（金）から12月1日（金）まで開催(11/11 23:40)
Amazon、年末年始のお買い物のワクワクを体験できるテーマパーク「Amazon Smile Park」を11月17日（金）から3日間限定で新宿にオープン(11/11 23:40)
助成金小冊子【建設業・工務店向け】「経営者のための助成金のすすめ」をリリース【助成金なう】(11/11 23:40)
EcoVadis社のサステナビリティ評価で「ブロンズメダル」を取得(11/11 23:40)
デマンドレスポンスサービス「冬の節電キャンペーン2023」の実施について～おでかけ節電アプリ・ポイント2倍Dayの開始、蓄電池オプションの対象拡大～(11/11 23:40)
文京区におけるゼロカーボンシティ実現に向けた包括連携協定の締結について(11/11 23:40)
ADORE（アドーア）から環境配慮型新素材「Brewed Protein(TM)繊維」によるコートを展開(11/11 23:40)
【楽天イーグルス】東北楽天リトルシニア 土谷 鉄平監督就任(11/11 23:40)
レディースアートネイチャーのウィッグショップ「ジュリア・オージェ 表参道店」11月8日（水）リニューアルオープン！(11/11 23:40)
マウザー、「Empowering Innovation Together(TM)プログラム」の技術シリーズでWiFi7に関する最新情報をエンジニアに提供(11/11 23:40)
女性のニオイ変化に新知見「プレラクトンTM※1」は肌の上で若い頃の甘いニオイ「ラクトン※2」に変化する(11/11 23:40)
国内最大級「成長産業カンファレンス 2023」のピッチコンテスト「GRIC PITCH」登壇企業決定(11/11 23:40)
代表取締役 白坂一 の出版記念特別講演『特許3.0 AI活用で知財強国に』を、東京(12/5)＆大阪(12/14)の2都市で開催します！ご来場の皆様には当日会場受付にて、著書を無料で進呈いたします。(11/11 23:40)
スタディング司法試験・予備試験講座がコーチング対応AI機能搭載のオンライン講座に弁護士講師による個別指導をプラス(11/11 23:40)
【Alexander McQueen】クイーン・ラティファ：「第38回Rock & Roll Hall Of Fame Induction Ceremony」でアレキサンダー・マックイーンを着用(11/11 23:40)
採用のミスマッチ・休職・離職を防いでウェルビーイングを実現する「ミキワメ」、インテックス大阪で開催の 第8回【関西】総務・人事・経理Weekに出展(11/11 23:40)
学習eポータル＋AI型教材「Qubena （キュビナ）」のAI機能で教科書準拠した問題を個別最適に学べる「Qubena 教科書×AI コンテンツ」を搭載(11/11 23:40)
【イベントレポート】子ども800人が熱狂 日本の知育教材「シンクシンク」国際イベント第2回をカンボジアで開催 参加者は前回の2倍以上に(11/11 23:40)
DigiKey、MarCom Awardsでブランディングの刷新を評価され4つの賞を受賞(11/11 23:40)
地域の中核企業に特化した経営コンサルティングを行うグローカル、ラグビーチームLeRIRO福岡とゴールドパートナー契約を締結(11/11 23:40)
ラグジュアリーヴィラ運営最大手のマリントピアリゾート、関東エリア初拠点として品川にセールスギャラリーを開設(11/11 23:40)
住まいと暮らしの未来を見据えて、末永くお客さまをサポート 分譲住宅の入居者向けサービス「ロングコンフォート」アプリをスタート(11/11 23:40)
ライフスタイル共有アプリLemon8（レモンエイト）は、日経トレンディ「2023年ヒット商品ベスト30」に選定されました！(11/11 23:40)
ストルト・ENEOSオーシャンとケミカル船プール事業を開始(11/11 23:40)
『横浜マラソン2023』運営スタッフの移動手段として「HELLO CYCLING」の電動アシスト自転車を提供(11/11 23:40)
つば九郎・ドアラ ライブツアー開催のお知らせ(11/11 23:40)
月間1000リードを達成し、営業支援としてアポ獲得やセールス活動を行うプロが教える「法人見込み客を1ヶ月で10社増やす具体的な方法」のセミナーが高評価を受け、再開催決定！(11/11 23:40)
SNS効果により『マイナビ2023』PVデイリーランキングで24,000社中1位を獲得！株式会社リベロの採用戦略に注目が集まる【TANT】(11/11 23:40)