1986年札幌で結成し、日本屈指のロックバンドとして君臨し続けたbloodthirsty butchersが、本日(11/3)国内最大級アナログレコードイベント「レコードの日 2023」に、彼らが日本コロムビアに在籍時に発表したオリジナル・アルバムである『birdy』(2004)、『banging the drum』(2005)と、『bloodthirsty butchers VS +/-{PLUS/MINUS}』(2005)の3作品をアナログ化同時リリースすることを記念し、2005年に制作されていた「CHROMATIC (Trailer/Teaser)」映像をYouTubeにて公式初公開した。





今回アナログ化された3作品の一つである『bloodthirsty butchers VS +/-{PLUS/MINUS}』は、N.Yのバンド、+/-{PLUS / MINUS}と初ツアーを通じ、親交を深めていった中で、互いの曲をカバーし合う「Respective Cover Album」というコンセプトのもとに制作され、収録曲「CHROMATIC」は、+/-{PLUS/MINUS}の原曲をbloodthirsty butchersが日本語でカバーしている。本日公式公開された「CHROMATIC (Trailer/Teaser)」は、2004年のbloodthirsty butchersとthe band apartとのWネームツアーのライブ映像で構成されているトレーラー仕立ての映像で、2005年のアルバム発売当時、アルバムプロモーション用として制作発表されていた貴重な映像となっている。





本日レコードの日に、改めてbloodthirsty butchersの軌跡を辿りつつ、時を経ても色褪せないbloodthirsty butchersのアナログ3作品を是非手に取ってみてほしい。





【商品情報】

『birdy』 bloodthirsty butchers



COJA-9482~3

2023年11月3日(金・祝)発売

2枚組 5,400円(税抜) 2004.03.03リリース作品

Side A:

01.JACK NICOLSON

02.birdy

03.friction

Side B:

04.sunn

05.walkman

Side C:

06.love supreme

07.bandwagon

08.discordman

Side D:

09.rat music for rat people

10.荒野ニオケルbloodthirsty butchers





『banging the drum』 bloodthirsty butchers



COJA-9484~5

2023年11月3日(金・祝)発売

2枚組 5,400円(税抜) 2005.04.06リリース作品

Side A:

01.序章

02.B2

03.サンザン

Side B:

04.ゴキゲンイカガ

05.This is music

Side C:

06.YAMAHA-1

07.maruzen house

08.プラス/マイナス

Side D:

09.No.6

10.banging the drum





『bloodthirsty butchers VS +/-{PLUS / MINUS}』 bloodthirsty butchers, +/-{PLUS / MINUS}



COJA-9486

2023年11月3日(金・祝)発売

1枚組 3,900円(税抜) 2005.04.20リリース作品

Side A:

01.JACK NICOLSON

02.I'VE BEEN LOST

03.CHROMATIC

Side B:

04.ゴキゲンイカガ

05.banging the drum

06.WAKING UP IS HARD TO DO

07 SUMMER DRESS 1 {ALL HER WINTER CLOTHES}





【PROFILE】

吉村秀樹 HIDEKI YOSHIMURA (vocal/guitar)

射守矢雄 TAKESHI IMORIYA (bass)

小松正宏 MASAHIRO KOMATSU (drum)

田渕ひさ子 HISAKO TABUCHI(guitar)





1986年札幌にてバンド結成。国内のみならず海外のアーティストからも数々のラヴ・コールに応える形でライヴでも注目を集める。その地位を△として不動ものにしていく。2003年には、田渕ひさ子をギタリストに迎え、新しいカタチのブッチャーズとして新たにスタート。2007年には、自らのレーベル「391tone」を立ち上げ第一弾として、「ギタリストを殺さないで」をリリース。その後、2010年、約3年振りの待望のアルバム「NO ALBUM 無題」と約13年前のアルバム「kocorono」に幻の「1月」を加え、「kocorono完全盤」を同時リリース。

2011年2月には、川口潤監督による長編ドキュメンタリー映画「kocorono」を全国10箇所にて劇場上映し、ミュージシャンを始め幅広い層へと話題となった。

2012年、レーベルの垣根を越え、全アルバム(12枚)と映像、結成当時楽曲を収録した(1DVD)をパッケージしたボックス「血に飢えた四半世紀」を1,500セット限定リリリースし完売。

2013年、既に13枚目のアルバムを完成させているが、14枚目へ向けて曲作りを突き進んでいる最中、リーダー吉村秀樹他界。急遽、13枚目のアルバム「youth(青春)」を11月14日にリリース。同時に、kocoronoアナログ LP化!

2014年、bloodthirsty butchersのトリビュート作品「Yes We Love butchers」を4枚リリース。読むブッチャーズ「bloodthirsty butchers Rooftop Anthology 1999-2014」発行。11月14日には「血に飢えたnon-album songs」 を2枚同時発売!

2015年5月27日 石井岳龍監督☓bloodthirsty butchersのタッグで完成した映画「ソレダケ/ that’s it」劇場公開!全篇、ブッチャーズの楽曲で構成されている。

11月14日 結成30年目を迎え、結成当時のライブ映像と音源をまとめた「bloodthirsty butchers live 1986-1990」リリース

2016年10月23日「kocorono」発売から20年目に未発表音源”kocorono”を加え「kocorono最終盤」をリリース

2018年 20周年を迎えたRISING SUN ROCK FESTIVAL 2018 in EZOに出演。

2021年 「未完成」アナログ化。ドキュメンタリー映画「kocorono」上映から10年目に新規リマスター版として再上映

2022年 「yamane」「荒野ニオケルbloodthirsty butchers」2枚同時アナログ化。ドキュメンタリー映画「kocorono」新規リマスター版リリース

2023年 リリースから15年目にして「ギタリストを殺さないで」待望のアナログ化。5月27日吉村秀樹没後10年目の節目に各地で「吉村秀樹会」が開催された。また、映画「ソレダケ/ that’s it」は、公開から毎年 5月27日に一夜限りの上映を2023年現在も行っている。2024年には上映から10年目を迎える





