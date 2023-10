[日本コロムビア株式会社]





本年5月に神戸、名古屋、東京にて開催された【伊藤美来 Live Tour 2023「Every Day is a Gift」】。各会場は多幸感あふれる空気に包まれ、駆けつけたファンの間で好評を博しました。その千秋楽となった東京国際フォーラム ホールA公演の模様を収録したLIVE Blu-rayの発売が12月20日に決定いたしました。



本作品では当日披露された本編からアンコールまでの全18曲を収録。

更に、特典映像には、当日の会場入りから終演後のインタビューまでを追ったANIMAX MUSIXで12月8日に放送される番組を収録。ファンのみんなに最高のステージを届けたいと入念な準備をしている舞台裏での姿の他、番組からのGiflとして用意してもらったご褒美企画で美味しいデザートを食べたり、愛犬ピノと過ごす楽しい時間の中で笑顔弾ける様子など、伊藤美来の様々な面をたっぷり収録。



タイトル:ITO MIKU Live Tour 2023『Every Day is a Gift』

【限定盤】 COXC-1346 税込:¥11,039(税抜:¥10,035)

【通常盤】 COXC-1347 税込:¥8,580(税抜:¥7,800)

発売日:2023/12/20





【購入者特典】

ITO MIKU Live Tour 2023『Every Day is a Gift』 LIVE Blu-ray購入者特典情報!!

下記店舗にて、2023/12/20発売ITO MIKU Live Tour 2023『Every Day is a Gift』LIVE Blu-rayをお買上げの方に以下アイテムを先着でプレゼント!!

※特典は先着順となっており、無くなり次第終了となります。ご了承ください。

※一部お取扱いの無い店舗もございます。予めご了承ください。

※内容は一部変更になる可能性もございます。



・アニメイト

A3クリアポスター(複製サイン&コメント入り)+L判ブロマイド3枚セット(複製サイン&コメント入り)

・ゲーマーズ

アクリルスタンド+L判ブロマイド(複製サイン&コメント入り)

・とらのあな

缶バッジ(57mm) +L判ブロマイド(複製サイン入り&コメント入り)

・ソフマップ・アニメガ

B2タぺストリー(複製サイン入り&コメント入り)+L判ブロマイド(複製サイン入り&コメント入り)

※限定盤のみ特典付与対象

・楽天ブックス:A4クリアファイル(複製サイン入り&コメント入り)

・Amazon:

限定盤:複製サイン入りL版ビジュアルシート5枚セット(通常盤特典のL版ビジュアルシート3種絵柄+限定盤2種絵柄)

通常盤:複製サイン入りL版ビジュアルシート3枚セット

・コロムビアミュージックショップ:

缶バッジ(57mm)+2L判ブロマイド(複製サイン&コメント入り)



グッズ付き限定盤販売情報!!

下記店舗にて、ITO MIKU Live Tour 2023『Every Day is a Gift』のグッズ付き限定版の販売が決定!!

※グッズ付き限定盤は無くなり次第、終了とさせて頂きます。

アニメイト限定セット:B2ブランケット(複製サイン&コメント入り)

ゲーマーズ限定セット:複製サイン入りスープ皿





【封入応募特典】

封入応募特典 「わくわくギフトカード」

12月20日(水)発売ITO MIKU Live Tour 2023『Every Day is a Gift』にわくわくギフトカード(シリアルナンバー付き応募券)を封入いたします。

わくわくギフトカード(シリアルナンバー付き応募券)は、初回プレス分(初回生産分)に限り封入いたします。

お好きなギフトをひとつお選びいただき、ご応募いただいた方の中から抽選で以下の特典をプレゼントします。

※わくわくギフトカード(シリアルナンバー付き応募券)はなくなり次第終了となります。

※応募期間が短くなっておりますので、お早目のご予約・ご購入をお願いいたします。

※詳細は伊藤美来日本コロムビアホームページにてご確認ください。



■特典内容

ギフト1:サイン会ご招待

<サイン会開催概要>

■イベント内容

伊藤美来のサイン会に抽選でご招待いたします。

イベント当日、オリジナル色紙にサイン・お宛名・日付をお入れします。

※サインをお入れする色紙とペンは主催者側で用意したものに限らせていただきます。



■開催日程 2024年1月13日(土)

一部 開演 14:30~

二部 開演 17:00~

※シリアル一つにつき、いずれかの部にご応募いただけます。



■会場 都内某所 ※当選された方にのみご案内いたします。



ギフト2:みっくからあなただけに送るメッセージボイス

伊藤美来がお名前をお呼びする、ボイスメッセージを録りおろしてお送りします。



ギフト3:臨場感満載!直筆サイン入りビッグ缶バッジ

「Every Day is a Gift」のライブ写真を使用した、150mm×150mmの臨場感溢れる特大缶バッジに、直筆サインを入れてプレゼントいたします。



■応募方法

商品封入の応募券に記載のサイトでシリアルナンバーを入力し、応募期間内にご応募ください。

※この応募券では、シリアル1つにつき、3つのギフトの中から一つ選んでご応募いただけます。

※応募券にシリアルと応募サイトURLが記載されておりますので、応募期間内にご応募ください。応募期間内にご応募くださった方が、抽選対象となります。

※応募券は、初回プレス分(初回生産分)に限り封入いたします。

※応募券はなくなり次第終了となります。

※応募期間が短くなっておりますので、お早目のご予約・ご購入をお願いいたします。



■応募期間

2023年12月19日(火)~2023年12月24日(日)23:59応募受付終了

※応募受付後シリアルナンバーは無効となりご利用いただけません。

※応募後の取り消しや変更はできません。





【先行応援上映会】

ITO MIKU Live Tour 2023『Every Day is a Gift』Blu-ray 発売記念

先行応援上映会 in AKIHABARAゲーマーズ本店



ITO MIKU Live Tour 2023『Every Day is a Gift』Blu-rayの発売を記念して、AKIHABARAゲーマーズ本店6Fイベントスペースにて、初の先行応援上映会の実施が決定いたしました!

参加方法をご確認のうえ、ぜひご参加ください!

※詳細は伊藤美来日本コロムビアホームページにてご確認ください。



■イベント内容

ITO MIKU Live Tour 2023『Every Day is a Gift』Blu-rayの発売を記念して、先行応援上映会を開催いたします。

ITO MIKU Live Tour 2023『Every Day is a Gift』の模様を大画面で、発売より少し早くご覧いただけます!

また、声援や拍手に加えて、ペンライトなどの応援グッズの持ち込みができます。

一夜限りの特別な上映会をお楽しみください!

また、本イベント用に撮り下ろした、みっくからのビデオレターの放映やライブ記念品の展示も予定しております。

※伊藤美来本人の登壇はございません。予めご了承ください。



入場者特典:イベント記念ブロマイド

※入場者特典は、イベント当日にスタッフからお渡しいたします。

※上映はBlu-rayの本編を予定しております。



■日時・会場

2023年12月15日(金) 開場:18:00 開演:18:30 AKIHABARAゲーマーズ本店



■参加方法(先着イベント参加券配布)

2023年10月23日(月)開店時よりAKIHABARAゲーマーズ本店で対象商品を全額内金にてご予約いただきました方へ、Blu-rayお買い上げ1枚ごとに、イベント参加券を1枚お渡しいたします。

イベント参加券1枚につき、お一人本イベントにご参加いただけます。

※イベント参加券は、先着順での配布となっており、なくなり次第終了となります。予めご了承ください。



■参加券配布店舗

AKIHABARAゲーマーズ本店



+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



アニメ専門チャンネルANIMAXでは、12月8日に新作となる今年の特番の放送が決定!

12月8日の今年の特番の前に、昨年放送された特番を12月3日に再放送も決定しました。

昨年見逃してしまった方は、この機会にぜひご覧ください!



12月3日(日)23:30

5Years Anniversary Special 伊藤美来 Live Tour 2022 ”What a Sauce!”



12月8日(金)23:30

伊藤美来 Live Tour 2023「Every Day is a Gift」



アニメ見るならアニマックス https://www.animax.co.jp/



+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



▌ 伊藤美来 Live Tour 2024 "from now on"



伊藤美来初の東北開催も含めた、全国4箇所のTOUR開催決定!!



【名古屋公演】

日時:2024年6月23日 (日) OPEN 17:30/START 18:30

会場:名古屋・愛知県芸術劇場 大ホール



【仙台公演】

日時:2024年6月29日 (土) OPEN 17:00/START 18:00

会場:仙台・東京エレクトロンホール宮城



【大阪公演】

日時:2024年7月13日 (土) OPEN 17:00/START 18:00

会場:大阪・NHK大阪ホール



【東京公演】

2024年7月15日 (月) OPEN 17:00/START 18:00

会場:東京・立川ステージガーデン



チケットの詳細に関しては、ライブツアー公式サイトをご確認ください。

https://ito-miku-live.com/



+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



▌伊藤美来オフィシャルファンクラブ 会員受付中!!



伊藤美来オフィシャルファンクラブが10月12日に設立決定!

【ファンクラブ名】伊藤美来Official Fanclub「all yours」

【オープン日】2023年10月12日(木)12:00(正午)予定

※サイトURLは10月12日(木)当日に発表予定です

【料金】年額6,050円(税込)/月額550円(税込)

【運営】株式会社KADOKAWA



+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



■伊藤美来 プロフィール



10 月12 日生まれ。スタイルキューブ所属。 2012年、第1回スタイルキューブ声優オーディションに合格。2013年ゲーム『アイドルマスターミリオンライブ』の七尾百合子役で声優デビューを果たした後、2014年『普通の女子校生が【ろこどる】やってみた。』の宇佐美奈々子役でテレビアニメに初主演を果たす。以降、『BanG Dream!』シリーズ 弦巻こころ役、TVアニメ『五等分の花嫁』では中野三玖役、『プリンセスコネクト!Re:Dive』コッコロ役などに出演。



アーティストとしては2016年10月12日のハタチの誕生日に満を持してソロでメジャーデビューを果たし、2017年 TVアニメ『武装少女マキャヴェリズム』のOPテーマ「Shocking Blue」、2018年TVアニメ『りゅうおうのおしごと!』EDテーマ「守りたいもののために」、2019年 TVアニメ『上野さんは不器用』のOPテーマ「閃きハートビート」、TVアニメ『プランダラ』の第1クールOPテーマ「Plunderer」に続いて、第2クールOPテーマ「孤高の光 Lonely dark」、2021年TVアニメ『戦闘員、派遣します!』のOPテーマ「No.6」、2022年TVアニメ『古見さんは、コミュ症です。』2期OP「青100色」、2023年10月TVアニメ『星屑テレパス』OP「点と線」を担当。 2023年2月には、4枚目のフルアルバム「This One’s for You」をリリース。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/23-10:16)