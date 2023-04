[Kenneth Research]



調査期間: 2023年03月12日―03月19日

調査業者: RNPL

調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数: 545

調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

調査結果:



質問: 糖尿病性神経障害市場の規模はどのくらいですか?



世界の糖尿病性神経障害市場は、2023―2033 年までの最大 8% の CAGR で成長することにより、2033年末までに最大 90億米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は 2022 年に約 50 億米ドルの収益を生み出しました。市場の成長は、世界的な糖尿病症例の急増に起因する可能性があり、予測期間中に市場の成長を促進すると予想される主要な要因の 1 つです。たとえば、疾病管理予防センターによると、2022 年の時点でアメリカ人の約 10 人に 1 人が糖尿病を患っています。世界中で増加している肥満の問題は、予測期間中に糖尿病性神経障害市場の成長を促進する主要な要因の 1 つです。2019 年の世界保健機関のデータによると、世界中の約 38.2百万人の子供たち、5 歳未満の肥満または過体重に苦しんでいます。



質問: 糖尿病性神経障害市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



世界の糖尿病性神経障害市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです:

アウトドアフードや可処分所得を好む人々の不適切な食事の増加―砂糖入り飲料、加工食品、揚げ物などの不健康な食品を摂取すると、体重増加、肥満、慢性疾患の発症につながります。また、不健康な食事をとることは、心血管疾患、癌、伝染性および非伝染性疾患、感染症などの障害につながります。これらすべての要素は、市場の成長を後押しすると推定されています。収集されたデータによると、肥満は 2020 年に世界中で 750百万人以上の成人に影響を与えました。



生活水準と寿命の向上に伴う人口増加



体重増加の問題につながる座りがちなライフスタイルの実践の増加



人々の診断と治療に対する意識の高まり









質問: 糖尿病性神経障害市場に関連する課題は何ですか?



糖尿病性神経障害市場に関連する課題は次のとおりです。

神経障害性疼痛の高額な治療費―市場の将来は、糖尿病性神経障害の治療に使用される医薬品の価格上昇によって妨げられています。放射線療法や理学療法などの代替治療の利用可能性は、より便利であり、患者にとってより良い臨床転帰をもたらすようです。最近のデータによると、薬理学的療法の費用は、毎年およびコース全体で、専門家の診察の場合は 13.80 米ドル、一般開業医の場合は 10.50 米ドルと見なされます。



未診断の糖尿病患者



適切な医療を受ける人々へのアクセスの欠如







質問: 糖尿病性神経障害市場はどのように分類されますか?



糖尿病性神経障害市場は、次のセグメントに基づいて分類されます。

障害別





o 末梢神経障害

o 自律神経障害

o 近位神経障害

o 局所神経障害



障害に基づいて、これらのうち、末梢神経障害セグメントは、末梢神経障害につながる神経損傷を引き起こす神経痛や外傷、感染症、代謝障害の増加により、2033 年末までに最大の市場規模を維持すると予想されています。2020 年に米国で発生した外傷性脳損傷関連の死亡者は 62,000 人以上になると、1 日あたり約 170 人が死亡しています。神経損傷は、交通事故、ストレスの増加、不安、うつ病、手術、癌、感染症、アルコール消費、遺伝的神経疾患、糖尿病、スポーツ中またはあらゆる状況での転倒など、日常生活で発生するさまざまな出来事によって引き起こされる可能性があります。しびれ、協調運動の喪失、筋肉疲労、正しく立ったり歩いたりできない、筋肉のけいれん、痛み、電気ショックなどのブンブンという感覚などの症状がないか調べる必要があります。







治療別





o 薬物

o 経皮的電気神経刺激(TENS)

o その他



治療に基づいて、これら 3 つのセグメントの中で、薬物セグメントは大きなシェアを獲得すると予想されます。軽度から重度の痛みや炎症に苦しむ患者はさまざまな種類の薬を使用しますが、非ステロイド薬 (NSAID) は最も一般的な薬の 1 つです。世界中でこれらの薬の使用が増加していることは、予測期間中に分析によると、市場セグメントの成長に影響を与えます。NSAIDs は、痛みを引き起こす特定の化学物質が体内で放出されるのを防ぐために使用されます。これらは、主に高齢者の骨の劣化により引き起こされる関節炎の痛みに主に使用されます。これらはまた、片頭痛、歯の痛み、および体の痛みが一般的な症状であるインフルエンザなどの高熱を軽減するために処方されています。鎮痛剤のクラスに属し、鎮痛剤および解熱剤として使用されます。2019 年の COVID-19 の間、NSAID は患者の約 20% によって軽度の発熱と体の痛みを軽減するために使用されており、中国の患者に生存上の利益をもたらすと予測されます。







市場は、エンドユーザーに基づいてさらに分類されます。エンドユーザー別 、病院と診療所、小売薬局、オンライン薬局、その他に基づいています。



質問: 糖尿病性神経障害市場の主要プレーヤーは誰ですか? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



市場の主要プレーヤーは、Hoffmann-La Roche Ltd.、Abbott Laboratories、Eli Lilly and Company、Johnson & Johnson Services, Inc.、GlaxoSmithKline plc、Lupine Limited、Glenmark Pharmaceuticals Limited、Assertio Holdings, Inc.、Astellas Pharma US, Inc.、Pfizer Inc.、などです。



市場における最近の開発のいくつかは次のとおりです:



DyAnsys, Inc. は、米国食品医薬品局 (FDA) から、糖尿病性神経障害の痛みの治療に使用できる PENS (経皮的電気神経刺激) による最初の緩和を受けました。



Medtronic plc は、糖尿病性末梢神経障害に関連する慢性疼痛の治療用に、再充電可能な神経刺激装置である Intellis と再充電不要の神経刺激装置である Vanta の FDA 承認を宣言しました。







質問:糖尿病性神経障害市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米地域の糖尿病性神経障害市場は、他のすべての地域の市場の中で、2033 年末までに最大の市場シェアを保持すると予測されています。市場の成長は、主に糖尿病の有病率の上昇、高齢者人口の増加、および糖尿病に対する医療費の増加に起因する可能性があります。米国糖尿病協会の 2018 年の推定によると、糖尿病と診断された場合の総費用は 3,270 億米ドルで、そのうち 2,370 億米ドルが直接医療費に、900 億米ドルが米国での生産性の低下に費やされました。この地域の人口の高齢化と、健康に対する人々と政府の関心の高まりにより、この地域の医療費が増加しています。政府はまた、一般市民に適切な認識と健康管理を提供するために、いくつかのキャンプを開始しました。可処分所得の増加とインターネットの普及の増加により、この地域での早期診断の訪問が増加し、予測期間中に市場の成長にプラスの影響を与えると予測されています。優れた患者ケアを提供するための病院のインフラのデジタル化と改善により、医療費が増加し、病気の有病率のリスクが低下します。これらの要因により、この地域の世界の糖尿病性神経障害市場の成長が加速すると予測されています。







会社について:



Research Nester(LAMORI PRIVATE LIMITED)目標は、効率的なビジネス ソリューションを提供することにより、クライアントが目標を達成できるよう支援することです。当社の調査アナリストとコンサルタントの多様なネットワークを通じて、クライアントが予算を含むビジネス評価のすべての重要な側面を理解し、世界中で戦略的なビジネス解決策を提供できるように支援します。RNPL は 30 か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の経済への拡大にもさらに注力しています。当社は、クライアントに可能な限り最高のサービスを提供し、ビジネスの範囲を拡大するのを支援することを約束します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/26-09:46)