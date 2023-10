[日本コロムビア株式会社]





NakamuraEmiが11月10日(金)にリリースする新曲「白昼夢」のカップリングにAdo「新時代」のカバーが

収録されることが決定した。





NakamuraEmiにとってカバー曲をリリースするのは前作の「WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント~」に続いて2作目。「新時代」は昨年より全国各地で開催しているライブ「NakamuraEmi 突然ONEMAN」で毎回行っているご当地カバー企画のひとつで、今年の4月に開催した金沢公演で中田ヤスタカの出身地ということでこの曲が披露されており、今回初の音源化となった。ジャズテイストの中に異国感もあり、不思議な世界観と

NakamuraEmiの力強いボーカルに引き込まれる一曲に仕上がっている。

7月にリリースされた初めてのカバー曲「WOW WOR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント~」は8cmCDということもありジャケットのオマージュも話題を呼んだが、今回の「新時代」も大きな反響がありそうだ。





今回リリースされる8cmCDは全てNakamuraEmiの直筆サイン入りで、コロムビアミュージックショップと

ライブ会場限定で1000枚限定で販売される。

コロムビアミュージックショップでは現在予約を受付中。(https://shop.columbia.jp/shop/g/gS5156/)

尚、7月にリリースされた8cmCD「究極の休日」はすでに1000枚が完売している。

また、11月9日(木)に東京キネマ俱楽部で開催される「NakamuraEmi 突然ONEMAN in 東京 BAND Ver.」

では、会場で8cmCDの先行販売が行われるのでいち早く手に入れたい方はお見逃しなく。





新曲の「白昼夢」は10月21日(土)に放送されるFM802「MAGIC NUMBER 802」(19:00-21:00)で

初オンエアされるので、こちらもチェックしよう。





【NakamuraEmi「新時代」コメント】

2022年から始めた「NakamuraEmi 突然ONEMAN」では、お邪魔する土地に縁のあるカバー曲に

挑戦しています。

今年の金沢公演では、金沢ご出身の中田ヤスタカさん作曲の新時代に挑戦。ライブ当日が国際ジャズ・デーだったこと、会場のもっきりやさんは沢山のジャズミュージシャンが演奏に来るお店ということでジャズテイストを織り混ぜたとても刺激的な雰囲気に。沢山の仕掛けがありながらも自然と体に馴染む歌詞やメロディー。

改めて中田さんとAdoさんの凄みを感じました。多くの人の心を動かしながら、原曲や映画にある新しく不思議な世界観。ドラマー石若駿さんの素晴らしい即興がまたニクい。ピリッとした私達なりの新時代が完成しました。





<リリース情報>

■「白昼夢」

11月9日(木)8cmCD東京キネマ倶楽部会場先行販売

11月10日(金)8cmCD・配信リリース

1. 白昼夢

2. 新時代

3. 白昼夢(Instrumental)

8cmCD:CEG-67 ¥1,300(税込)

Digital Single:COKM-44660







<CD予約ページ>

コロムビアミュージックショップ

https://shop.columbia.jp/shop/g/gS5156/





<オンエア情報>

10月21日(土)FM802「MAGIC NUMBER 802」(19:00-21:00)で「白昼夢」初オンエア





<LIVE>

2023.10.28(土)

「焚キ火ノ音 -TAKIBI MUSIC FESTIVAL 2023-」

会場:江東区立 若洲公園キャンプ場

時間:11:00~23:00

出演:NakamuraEmi and more…

お問合わせ : 焚キ火ノ音 -TAKIBI MUSIC FESTIVAL-

事務局 03-6303-3304(10:00~18:00)





2023.10.29(日)

「NakamuraEmi x Furui Riho」

会場:表参道WALL&WALL

時間:OPEN17:30 / START18:30





2023.11.9(木)

「NakamuraEmi 突然ONEMAN 2023 in 東京 BAND Ver.」

会場:東京キネマ俱楽部

時間:OPEN18:00 / START19:00





2023.11.16(木)

「NakamuraEmi 突然ONEMAN 2023 in 新潟」

会場:新潟ジョイアミーア

時間:OPEN18:30 / START19:00





2023.11.18(土)

「NakamuraEmi 突然ONEMAN 2023 in 弘前」

会場:Robbin's Nest

時間:OPEN17:30 /START 18:00





2023.11.19(日)

「NakamuraEmi 突然ONEMAN 2023 in 盛岡」

会場:盛岡九十九草

時間:OPEN17:00 / START17:30





2023.11.24(金)

「hourglass ~奇妙礼太郎 × NakamuraEmi~」

会場:LIVE STUDIO LODGE

時間:OPEN 18:30 / START 19:00





2023.12.10(日)

近藤康平個展「guidance」クロージングイベント

会場:代田橋CHUBBY

時間:OPEN17:00 / START18:00





2023.12.1(金)

JAMMIN' presents「RESTART」

会場:名古屋 JAMMIN'

時間:OPEN 19:00 / START 19:30





2023.12.6(水)

Keishi Tanaka presents「NEW KICKS BY HABIT」

会場:新代田FEVER

時間:OPEN18:30 / START19:00





2023.12.23(土)

「NakamuraEmi 突然ONEMAN 2023 X‘mas in 高松」

会場:高松Drunk Monkeys

時間:OPEN17:00 / START17:30





2023.12.24(日)

「NakamuraEmi 突然ONEMAN 2023 X‘mas in 広島」

会場:広島Live space Reed

時間:OPEN17:00 / START17:30



【Information】

Official HP:http://www.office-augusta.com/nakamuraemi/

日本コロムビア特設HP:http://columbia.jp/nakamuraemi/

Twitter:https://twitter.com/nakamura_emi

Instagram:https://www.instagram.com/nou.emi/?hl=ja

Facebook:https://www.facebook.com/NakamuraEmi.1982

TikTok:https://vt.tiktok.com/ZSepetubf/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/21-10:16)