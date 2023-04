[Kenneth Research]



調査期間: 2023年4月3日―4月9日

調査業者: RNPL

調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数: 545

調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

質問: プロジェクトポートフォリオ管理市場の規模はどのくらいですか?



世界のプロジェクト ポートフォリオ管理市場規模は、2023 ー2035 年までの予測期間中に、最大9.70% の CAGR で成長し、2035 年末までに 最大170 億米ドルに達すると推定されています。これに加えて、2022 年には、プロジェクト ポートフォリオ管理市場規模は約60 億米ドルでした。市場の成長は、クラウドベースのプロジェクト ポートフォリオ管理ソリューションの採用の増加と、アジャイル プロジェクト管理の受け入れの拡大に起因する可能性があります。アジャイル手法のプロジェクトは 65% 成功すると推定されていますが、ウォーターフォール手法のプロジェクトは 47% しか成功していません。アジャイル プロジェクト管理は、コラボレーションと継続的な改善の重要性を強調する方法論です。これは、チームがプロジェクト環境の変化に迅速に調整して対応できるようにする、より効率的なプロジェクト管理方法です。これにより、より多くの組織がアジャイル プロジェクト管理を採用し、プロジェクト ポートフォリオ管理市場の成長を促進しています。



さらに、リモート チームへの移行により、プロジェクト ポートフォリオ管理ソリューションの必要性が高まっています。最近の調査によると、2025 年までに約 37百万人のアメリカ人がリモートで働くと予想されています。2022 年の時点で、米国の従業員の 27% がリモートで働いています。



質問: プロジェクトポートフォリオ管理市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです。

IT 部門の支出の増加ー企業は、プロセスを自動化し、運用を最適化するために、クラウド コンピューティングや人工知能などの最先端技術に投資しています。この支出の増加により、組織がプロジェクトをより効率的かつ効果的に管理するのに役立つ、より優れたプロジェクト ポートフォリオ管理ツールに対する需要が生まれています。2022 年には約4.30兆 米ドルが IT に費やされ、2023 年には4.54兆米ドルが費やされると予想されています。2021 年の時点で、米国は情報技術 (IT) に 1 兆米ドル以上を費やしました。



BYOD (Bring Your Own Device) の人気の高まり



さまざまな業界で上昇する自動化



接続されたIoTデバイスの数の急増



質問: プロジェクトポートフォリオ管理市場に関連する課題は何ですか?



市場に関連する課題は次のとおりです。

異なる部門間の統合の欠如ー多くの場合、さまざまな部門が独自のツールとプロセスを持っており、それらが接続されていないため、プロジェクト ポートフォリオ管理プロセスの非効率性と遅延につながる可能性があります。これは可視性の欠如にもつながり、組織がそのリソースを最大限に活用できなくなる可能性があります。



熟練した人材の不足



質問: プロジェクト ポートフォリオ管理市場規はどのように分類されますか?



市場は次のように分類されます。

提供別





o ソフトウェア

o サービス



世界のプロジェクト ポートフォリオ管理市場は、ソフトウェアとサービスを提供することによって、需要と供給についてセグメント化および分析されます。これらのうち、サービス セグメントは、2035 年に約 37% の最大の市場シェアを獲得すると推定されています。サービス セグメントの成長は、事業運営を管理するための組織からの統合された高度な IT およびデジタル ソリューションに対する需要の増加に起因する可能性があります。たとえば、企業の 88% は、ビジネス モデルにデジタル ファーストを置くビジネス戦略をすでに採用しています。合計 90% の企業がデジタル イニシアチブに取り組んでおり、上級ビジネス リーダーの 86% は、デジタル化が組織の優先事項であるべきだと考えています。







展開別





o クラウド

o オンプレミス



世界のプロジェクト ポートフォリオ管理市場は、クラウドおよびオンプレミスへの展開によって、需要と供給についてセグメント化および分析されます。これらのうち、クラウド セグメントは 2035 年に約 28% の大きな市場シェアを獲得すると推定されています。このセグメントの成長は、その柔軟性、スケーラビリティ、および費用対効果により、企業間でクラウドベースのソリューションの採用が増えていることに起因する可能性があります。現在、企業の約 95% がクラウド サービスを使用しており、企業インフラストラクチャの 68% がクラウドに展開されています。また、クラウド導入への支出は 2023 年までに 4,790 億米ドルに達すると予測されています。さらに、モビリティとリアルタイム分析に対する需要の高まりにより、クラウドベースのソリューションの必要性が高まっています。







市場はさらに、企業規模に基づいて、大企業と中小企業に部類されます。また、最終用途に基づいて、BFSI、政府、エンジニアリングと建設、ヘルスケア、ITと通信とその他にも部類されています。



質問: プロジェクトポートフォリオ管理市場の主要プレーヤーは? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



市場の主要プレーヤーは、Planisware Inc.、EOS Software、ServiceNow、Broadcom、Celoxis Technologies Pvt. Ltd.、Changepoint Corporation、HP Development Company、L.P.、Oracle、Workfront、Inc.、SAPなどです。



市場における最近の進展は次のとおりです。



EOS Software は、プロジェクト ポートフォリオ管理プロバイダーである Planisware Inc. と提携して、EOS の ITPM ソリューションを同社の事業運営に統合しました。このコラボレーションにより、Planisware は、プロジェクトのスケジューリング、リソースの割り当て、予算編成などのプロセスを自動化し、プロジェクトとポートフォリオをより適切に管理するためのリアルタイム分析を提供する EOS Software の ITPM ソリューションの恩恵を受けることができます。



ServiceNow は Now Platform San Diego リリースを開始しました。最新のビジュアル デザインと新しいロボティック プロセス オートメーション (RPA) 機能により、ハイパー オートメーションの約束を果たします。 新しいリリースにより、お客様は RPA ボットとワークフローを簡単に構築、展開、管理できるようになります。これにより、組織は手作業を減らし、プロセスの効率を高め、データからより深い洞察を得ることができます。







質問:プロジェクトポートフォリオ管理市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



他のすべての地域の市場の中で、北米のプロジェクト ポートフォリオ管理市場シェアは、2035 年末までに約 39% のシェアで最大になると予測されています。市場の成長は、主に、プロジェクト ポートフォリオ管理のための統合ソリューションに対する需要の増加、チーム間のコラボレーションとコミュニケーションの改善の必要性、およびプロジェクトの進捗とパフォーマンスに対するより良い可視性の必要性に起因する可能性があります。さらに、この地域でのIT予算の増加と、プロジェクトの実行を成功させるための高度なテクノロジーとリソースへの多額の投資により、北米の市場成長が促進されると予測されています。たとえば、米国では、企業の約半数 (51%) が 2023 年までに IT 予算を増やす予定です。文民政府の IT ニーズをサポートするために、連邦政府は 2022 会計年度に合計59百万米ドルを割り当てました。



アジア太平洋地域のプロジェクト ポートフォリオ管理市場は 2 番目に大きいと推定されており、2035 年末までに約 27% のシェアを記録しています。この地域での急速なデジタル化、より良いプロジェクト管理の必要性の高まり、および IT インフラストラクチャへの投資の増加は、この地域の市場の成長を促進する主な要因の一部です。さらに、熟練したリソースの利用可能性とクラウドベースのテクノロジーの採用の増加は、アジア太平洋地域の市場成長を促進すると予想されるその他の主要な要因です。



さらに、ヨーロッパのプロジェクト ポートフォリオ管理市場は、他のすべての地域の市場の中でも、2035 年末までにシェアの大部分を占めると予測されています。市場の成長は、主にクラウド コンピューティング、ビッグ データ分析、人工知能などのデジタル テクノロジの採用の増加に起因する可能性があります。さらに、欧州政府における情報技術の急速な採用も、地域市場の成長を後押ししています。







