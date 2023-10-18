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04 Limited Sazabys、10/18発売アルバム『Re-Birth』より、「Re-soup」MUSIC VIDEOを公開

［日本コロムビア株式会社］



04 Limited Sazabysが初のセルフカバーアルバム『Re-Birth』を本日、10月18日にリリースした。
そのアルバムより人気曲の１つである「soup」のセルフカバー、「Re-soup」のミュージックビデオが公開された。
04 Limited Sazabys「Re-soup」MUSIC VIDEO：https://youtu.be/duG04FzbQUw
(※原曲「soup」：https://www.youtube.com/watch?v=j20hUP-YmKg )

アレンジャーとして、フレデリック、松田"チャーベ"岳二、ミト(クラムボン)、中川大二郎(JYOCHO)、玉屋2060%(Wienners) 、DAIKI（AWSM.） といった実力派アーティスト陣が参加した今作。フォーリミの原曲の良さはそのままにさまざま要素を取り入れ、優しく、新しい形でこれまでの楽曲を堪能できる作品となっている。
セルフカバーアルバム『Re-Birth』の作品内容や購入特典などの詳細は『Re-Birth』特設サイト( https://www.04limitedsazabys.com/feature/re-birth )をチェックしよう。

■04 Limited Sazabys『Re-Birth』コメント
僕らの楽曲を盟友、後輩、先輩の力を借りて大胆にアレンジ。あの名曲達が美しく面白く生まれ変わりました。新感覚、新解釈なチルいフォーリミは大変味わい深い仕上がりです。新しい04 Limited Sazabys、チルリミをどうぞご堪能ください。
GEN（Ba&Vo)

【リリース】


04 Limited Sazabys
Self Cover Album「Re-Birth」
2023.10.18 Release
■初回盤 [CD＋DVD]：￥4,040(税抜) / ￥4,444(税込)
■初回盤 [CD＋Blu-ray]：￥4,545(税抜) / ￥5,000(税込)
■通常盤 [CD]：￥999(税抜) / ￥1,099(税込)

＜CD＞全11曲
01. Re-monolith
02. Re-fiction
03. Re-Kitchen
04. Re-milk
05. Re-Letter
06. Re-Chicken race
07. Re-midnight cruising
08. Re-Squall
09. Re-soup
10. Re-Buster call
11. Re-swim

Arranger：
フレデリック、松田"チャーベ"岳二、ミト(クラムボン)、中川大二郎(JYOCHO)、玉屋2060%(Wienners) 、DAIKI（AWSM.）

＜DVD / Blu-ray＞
・"YON FES 2023" live & document
・History of 04 Limited Sazabys Season 2
［初回盤・通常盤 共通特典］※初回プレス封入特典●04 Limited Sazabys「MYSTERY TOUR 2024」最速先行応募ID（応募期間：10/18(水) 18:00～10/29(日) 23:59）
［初回盤のみ］
●プレイパス対応(Blu-ray、DVDのみ対応)※映像がスマホで簡単再生できる「プレイパス」サービス対応
セルフカバーアルバム『Re-Birth』特設サイト
https://www.04limitedsazabys.com/feature/re-birth

セルフカバーアルバム『Re-Birth』トレーラー
https://youtu.be/HiAg4zOoMNo
セルフカバーアルバム『Re-Birth』配信はこちら
https://04ls.lnk.to/Re-Birth


【ワンマンライブ】
04 Limited Sazabys　15th Anniversary 『THE BAND OF LIFE』

2023年11月11日(土) 日本武道館（ワンマンライブ）
OPEN 17:00 / START 18:00　
2023年11月12日(日) 日本武道館（ワンマンライブ）
OPEN 16:00 / START 17:00

＜チケット詳細＞
日本武道館ワンマン『THE BAND OF LIFE』特設サイト：
https://www.04limitedsazabys.com/feature/15th_thebandoflife

【ツアー】04 Limited Sazabys「MYSTERY TOUR 2024」
2024年1月12日(金) CLUB CITTA'
2024年1月17日(水) Zepp Haneda
2024年1月19日(金) Zepp Fukuoka
2024年1月22日(月) BLUE LIVE HIROSHIMA
2024年1月25日(木) KT Zepp Yokohama
2024年1月26日(金) 新潟LOTS
2024年2月2日(金) Zepp Osaka Bayside
2024年2月3日(土) 高松festhalle
2024年2月9日(金) 仙台GIGS
2024年2月11日(日) Zepp Sapporo
2024年2月15日(木) Zepp Nagoya
＜チケット先行＞
セルフカバーアルバム『Re-Birth』封入先行 10/18(水) 18:00～10/29(日) 23:59まで
https://www.04limitedsazabys.com/feature/re-birth
＜チケット詳細＞「MYSTERY TOUR 2024」特設サイト：
https://www.04limitedsazabys.com/feature/mysterytour2024


【プロフィール】



04 Limited Sazabys （フォーリミテッドサザビーズ）
2008年名古屋にて結成の4 ピースロックバンド。
GEN（B, Vo）、HIROKAZ（G）、RYU-TA（G, Cho）、KOUHEI（Dr, Cho）
Vo.GEN の少年のようなハイトーンボイスから繰り出されるグッドメロディーかつ疾走感溢れる楽曲と、圧倒的なライブパフォーマンスは観る者の心を掴む。
2015年に1st Full Album『CAVU』をリリースしメジャー進出。2016年からは毎年春に地元・愛知県にて、バンド主催の野外ロックフェス“YON FES”を開催している。2018年には結成10周年を迎え、東名阪アリーナツアーを敢行。2019年にさいたまスーパーアリーナで単独公演"YON EXPO" を初開催。2022年10月に4th Full Album『Harvest』をリリースし、全36公演の全国ツアーを開催。2023年4月8日(土)9日(日)に"YON FES 2023" を主催し約2万人(完売）を動員。そしてバンド結成15周年を記念し、11月11日(土)12日(日)に日本武道館ワンマンライブを開催する。
2024年1月からは当日開演までゲストが明かされないツアー「MYSTERY TOUR 2024」を敢行。

HP：https://www.04limitedsazabys.com
X（旧Twitter）：https://twitter.com/04LS_nagoya
Instagram：https://www.instagram.com/04limitedsazabys_official/
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/04LimitedSazabys
公式LINEアカウント：https://line.me/R/ti/p/@04limitedsazabys
オフィシャルFC「YON TOWN」：https://sp.04limitedsazabys.com/


企業プレスリリース詳細へ （2023/10/18-21:46）

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