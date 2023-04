[Kenneth Research]



調査期間: 2023年4月3日―4月9日

調査業者: RNPL

調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数: 545

調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

調査結果:



質問: デジタル資産管理市場の規模はどのくらいですか?



世界のデジタル資産管理市場は、2023 ー2035 年までの予測期間中に、最大16.60% の CAGR で成長することにより、2035 年末までに 約330 億米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は 2023 年に約 50 億米ドルの収益を生み出しました。市場の成長は主に、メディアやエンターテイメント、小売、ヘルスケア、教育など、さまざまな業界でのデジタル コンテンツに対する需要の増加によるものです。ソーシャル メディアの台頭と、顧客にとって魅力的なデジタル エクスペリエンスを作成および管理する必要性も、DAM 市場の成長を後押ししています。2021 年の時点で、世界中のソーシャル メディア ユーザーは約 45 億人で、これは世界の総人口の 56% に相当します。これに加えて、平均的な人は 1 日あたり 2 時間 25 分をソーシャル メディアに費やしていることがわかりました。Facebook は最大のソーシャル メディア プラットフォームであり、2021 年の時点で月間アクティブ ユーザー数は 29 億人を超えています。2021 年の時点で、Instagram の月間アクティブ ユーザー数は 12 億人を超えています。ソーシャル メディアの広告費は、2021 年には 1,100 億米ドルに達するとされています。



質問: デジタル資産管理市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです。

インターネットの採用の増加ー世界のデジタル資産管理市場の成長は、主に、世界中でのスマートフォンの普及数の増加、インターネットの採用の増加、およびオンデマンドのビデオ コンテンツに対する需要の急増に起因する可能性があります。たとえば、国際電気通信連合 (ITU) の統計によると、インターネットを使用する人の数は、2005 年の 11 億人から 2019 年には 40 億人に増加しました。さらに、2020 年末までに、世界中のインターネット ユーザーの数が 45 億人近くになることが注目されました。



デジタル コンテンツの需要の増加



研究費の増加



クラウドベースの DAM の採用の増加



パーソナライズされた顧客体験に対する需要の高まり









質問: デジタル資産管理市場に関連する課題は何ですか?



市場に関連する課題は次のとおりです。

レガシー システムとの統合ー組織が DAM ソリューションを実装する際に直面する主な課題の 1 つは、それらを既存のレガシー システムと統合することです。これは複雑で時間のかかるプロセスになる可能性があり、シームレスな統合を確実にするためにかなりのリソースが必要になる場合があります。



セキュリティとデータのプライバシーに関する懸念



DAM ソリューションのスケーラビリティ







質問: デジタル資産管理市場はどのように分類されますか?



市場は次のように分類されます。

エンドユーザー別





o BFSI

o IT とテレコム

o メディアおよびエンターテイメント

o 政府

o ヘルスケア



世界のデジタル資産管理市場は、BFSI、IT とテレコム、メディアとエンターテイメント、政府、およびヘルスケアへのエンド ユーザーによる需要と供給についてセグメント化および分析されています。5 種類のセグメントのうち、ヘルスケア セグメントは 2035 年に約 35% の最大の市場シェアを獲得すると推定されています。このセグメントの成長は、著しく拡大しているヘルスケア業界に多数の患者が存在することによるものです。ヘルスケア分野の病院も急速に増加しています。たとえば、2022 年までに、米国には約 6,100 の病院があることがわかりました。病院の医師と呼ばれる医師は、通常、内科、小児科、または一般診療を専門としています。







コンポーネント別





o ソリューション

o サービス



世界のデジタル資産管理市場は、コンポーネント別の需要と供給についても、ソリューションとサービスに分割および分析されています。これら 2 つのセグメントの中で、サービス セグメントは 2035 年に約 60% の大きなシェアを獲得すると予想されます。セグメントの成長は、コンサルティング サービスの需要の増加に起因する可能性があります。組織がデジタル資産の管理における DAM ソリューションの重要性をますます認識するにつれて、ビジネス要件を満たす適切な DAM ソリューションを選択するのに役立つコンサルティング サービスが必要になる場合があります。DAM ソリューション プロバイダーは、組織が発生した問題に対処するのに役立つメンテナンス サービスとサポート サービスを提供し、ソリューションを最新の状態に保つためのアップグレードと機能強化を提供できます。したがって、これらの要因はすべて、特に予測期間中にセグメントの成長に追加されると推定されています。







質問: デジタル資産管理市場の主要プレーヤーは? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



市場の主要なプレーヤーは、Canto Inc.、Celum、MediaValet Inc.、Northplain、Nuxeo などです。



市場における最近の進展は次のとおりです。



Adobe Inc. - Adobeは、マーケティング担当者向けの主要な作業管理プラットフォームである Workfront の買収を発表しました。この買収により、Adobeはデジタル資産、ワークフロー、およびマーケティング担当者向けのコラボレーションを管理するためのより包括的なソリューションを提供できるようになります。



Bynder - Bynder は、OnBrand Magazine との戦略的パートナーシップを発表し、新しい出版物「The Future of Branding」を立ち上げました。この出版物は、ブランディングとマーケティングのトレンドに関する洞察とソート リーダーシップを特集し、マーケティング チーム向けのデジタル資産管理における Bynder の専門知識を紹介します。







質問:デジタル資産管理市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米地域のデジタル資産管理は、他のすべての地域の市場の中で、2035 年末までに約 35% の最大の市場シェアを保持すると予測されています。この地域の成長は、主に、この地域の強力なデジタル経済と高度な技術の高い採用に起因する可能性があります。北米には高度に発達したデジタル経済があり、この地域の企業は人工知能 (AI)、機械学習 (ML)、ビッグデータ分析などの高度なテクノロジーをますます採用しています。これらのテクノロジーには、デジタル資産の効率的な管理が必要であり、DAM ソリューションの需要が高まっています。レポートによると、北米では 47% の組織が DAM システムを使用していますが、世界では 39% です。北米のさまざまな業界の 250 人の専門家を対象とした調査では、回答者の 68% が自分の組織が DAM システムを実装していると報告しています。



アジア太平洋地域のデジタル資産管理は、他のすべての地域の市場の中で、予測期間中に約 24% の 2 番目に大きなシェアを保持すると予測されています。この地域での市場の成長は、主にクラウドベースのソリューションに対する需要の高まりに起因する可能性があります。クラウドベースの DAM ソリューションの採用は、その費用対効果、柔軟性、およびスケーラビリティにより、APAC地域で急速に増加しています。クラウドベースの DAM ソリューションにより、企業はデジタル資産をどこからでも管理できるようになり、地理的に分散したチーム間のコラボレーションが可能になります。



さらに、ヨーロッパ地域のデジタル資産管理市場は、他のすべての地域の市場の中で、2035 年末までにシェアの大部分を占めると予測されています。市場の成長は、主にパーソナライズされた顧客体験に対する需要の高まりに起因する可能性があります。欧州の企業は、パーソナライズされた魅力的なデジタル エクスペリエンスを顧客に提供することに重点を置いています。ヨーロッパの企業は、人工知能 (AI)、機械学習 (ML)、ビッグデータ分析などの高度なテクノロジーをますます採用しています。これらのテクノロジーには、デジタル資産の効率的な管理が必要であり、DAM ソリューションの需要が高まっています。







