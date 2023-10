[日本コロムビア株式会社]





1980年にシングル「ロージー」でデビューし、その後のロック界に大きな影響と、数々の伝説を残した

ロックンロール・バンド、ザ・ルースターズの全アルバム13作、118曲の音源が11月1日(水)にいよいよ

一斉配信される。



初期メンバーは大江慎也(ボーカル・ギター)、花田裕之(ギター)、井上富雄(ベース)、池畑潤二(ドラムス)の4人。北九州で結成され、サンハウス、SHEENA & THE ROKKETS、ザ・ロッカーズ、THE MODSらと

共に、当時「めんたいロック」と呼ばれた博多を中心としたロックムーブメントにも乗って、全国的な人気を

博した。



何度かのメンバーチェンジを経て、1988年に渋谷公会堂(当時)でのライヴで解散、2004年の

フジロックフェスティバルにオリジナルメンバーでステージに立った。

各メンバーは現在もそれぞれソロやバンドなどで活躍中。

数々の伝説と共に、ミッシェル・ガン・エレファントをはじめ、数多くのバンド、アーティストからリスペクト

されている。





また、今回の一斉配信を記念して特設サイトも開設された。このサイトでは今後、貴重な写真を集めたギャラリーなどが公開される予定のため、ぜひ合わせてチェックしてほしい。





▼特設サイトはこちら

https://columbia.jp/roosters/





「「腑抜け野郎の脳天をたたき割れ!!︎」

ザ・ルースターズのデビューアルバムのキャッチコピーである。

今どきこんなコピーを掲げるバンドがあるだろうか。

そしてデビューシングル「ロージー」「恋をしようよ」の歌詞は、今レコ倫通るんかい?

と心配にすらなる内容だ。

反体制・反逆こそがロックンロールの重要な必要条件の一つ(反逆、なんて言葉久々に見た)。

だが過激なだけがロックンロールだなどというつもりはこれっぽっちも、ない。



ザ・ルースターズは大江慎也をはじめとしたメンバーの初期衝動そのものと言えるそんな初期の楽曲の認知が

高いが、中期には下山淳らの加入によるサウンド志向、かつダークで耽美的世界観が、後期にはストレートな

バンドスタイルだけに留まらない「歌もの」の名曲が多く存在する。

そこに一貫しているのは「カッコよさ」。これはロックンロールの重要な必要条件のもう一つである。



そして最後までザ・ルースターズを背負った男、花田裕之の生き方と華。

THE ROOSTERS to THE ROOSTERZ、全てでロックンロールそのものを感じてほしい。」

担当プロデューサー 渡辺佳紀





〈配信作品一覧〉

全13作品(118曲)





『THE ROOSTERS』 (COKM-44603)

オリジナル:1980年11月発売





『THE ROOSTERS a GO-GO』 (COKM-44604)

オリジナル:1981年6月発売





『INSANE』 (COKM-44605)

オリジナル:1981年11月発売





『ニュールンベルグでささやいて』 (COKM-44606)

オリジナル:1982年11月発売





『C.M.C.』 (COKM-44607)

オリジナル:1983年7月発売





『DIS.』 (COKM-44608)

オリジナル:1983年10月発売





『GOOD DREAMS』 (COKM-44609)

オリジナル:1984年4月発売





『φ(PHY)』 (COKM-44610)

オリジナル:1984年12月発売





『NEON BOY』 (COKM-44611)

オリジナル:1985年9月発売





『KAMINARI』 (COKM-44612)

オリジナル:1986年11月発売





『PASSENGER』 (COKM-44613)

オリジナル:1987年9月発売





『FOUR PIECES』 (COKM-44614)

オリジナル:1988年5月発売





『FOUR PIECES LIVE』 (COKM-44615)

オリジナル:1988年10月発売





〈プロフィール〉

ザ・ルースターズ(THE ROOSTERS to THE ROOSTERZ)

北九州で結成、1980年に「ロージー」でデビュー。初期メンバーは大江慎也(ボーカル・ギター)、花田裕之(ギター)、井上富雄(ベース)、池畑潤二(ドラムス)の4人。

ストレートで骨太なロックンロールと、大江慎也の過激な歌詞やパフォーマンスで話題となり、当時の

「めんたいロック」ムーブメントにも乗って東京へ進出、全国のロックファンから支持され,数々の伝説を残す。

THE ROOSTERSからTHE ROOSTERZに表記を変更、ある日の東北のライブでサインを頼まれた大江がたまたま

THE ROOSRTERZと書いたことで変わった(ご本人談)と言うが、大江の脱退と共に初期のストレートな

ロックンロールから、ニューウェーブの影響を受けたサウンドへと変化していった。

何度かのメンバーチェンジを経て、1988年の渋谷公会堂でのライブで解散。

90年代終わり、ミッシェル・ガン・エレファント、東京スカパラダイスオーケストラ、the pillows、

THE BACK HORNらが参加したトリビュートアルバムが発売された。

2004年、フジロックフェスティバルにオリジナルメンバーで登場した。

メンバーは現在もソロやバンドなどで活躍中。





YouTube:https://www.youtube.com/@THEROOSTERSofficial

X(旧Twitter):https://twitter.com/ROOSTERS_INFO

Facebook:https://www.facebook.com/RoostersOfficial

日本コロムビアHP:https://columbia.jp/artist-info/roosters/



