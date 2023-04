[Kenneth Research]



調査期間: 2023年03月12日―03月19日

調査業者: RNPL

調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数: 545

調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

調査結果:



質問: 酪酸誘導体市場の規模はどのくらいですか?



世界の酪酸誘導体市場は、2023―2033 年までの最大 7% の CAGR で成長することにより、2033年末までに最大 1,370百万米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は 2022 年に約 670 百万米ドルの収益を生み出しました。市場の成長は、世界中で肉や鶏肉の消費が増加していることに起因する可能性があります。過去 30 年間で、肉の生産量が 2 倍になったことが観察されました。世界の食肉消費量は、2050 年までに約 450百万から 580百万トンに達すると予想されています。人々の経済水準の上昇、体重増加に対する懸念の高まり、肉が脂肪を減らす良質のタンパク質源であるという事実が、市場の成長を後押しすると予想されます。さらに、魚は肥満者のコレステロールと心臓病のリスクを減らすのに最適な肉の 1 つです。



質問: 酪酸誘導体市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



世界の酪酸誘導体市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです:

健康的なライフスタイルを送ることの重要性に対する意識の高まりーインドで実施された調査によると、2021 年には 65% 以上の人々が以前よりも食生活やライフスタイルの変化を通じて健康を改善する傾向にあることが観察されました。回答者の約 62% は、健康的なライフスタイルを実現するために、医療および栄養の専門家に大きく依存していると報告しています。健康的なライフスタイルと健康食品は、世界中でますます人気が高まっています。巨大な人口基盤の結果として、卵の消費、肉の消費、および乳製品の消費が大幅に増加しています。これにより、動物飼料の需要が増加し、世界中の酪酸誘導体市場の需要が高まると予想されます。



動物のさまざまな病気の有病率の増加



主要メーカーによる合併と買収、および製品開発の増加



世界中で研究開発費の増加



需要の増加により、世界中の化学産業が急速に成長









質問: 酪酸誘導体市場に関連する課題は何ですか?



酪酸誘導体市場に関連する課題は次のとおりです。

ビーガンフードの受け入れ拡大―食肉処理場での動物の殺害を減らし、その乳製品を使用することへの抗議の高まりは、市場の成長を低下させると推定されています。さらに、植物性原料で作られているにもかかわらず、見た目も味も肉に非常に似ているビーガン製品が増えているため、人々はビーガンに変わりつつあります。したがって、これらは今後数年間で市場の成長に悪影響を与えると予想される理由です。



植物由来製品の市場拡大



酪酸誘導体に関する規制と食の安全への取り組み







質問: 酪酸誘導体市場はどのように分類されますか?



酪酸誘導体市場は、次のセグメントに基づいて分類されます:

動物飼料別





o 豚 - 53%

o 家禽 - 30%

o その他 - 17%

ヤギ



羊





動物飼料に基づいて、豚のセグメントは、2022 年に 53% の最大の市場シェアを保持しています。近年、豚肉と家禽の消費は、豚の飼料と養豚の需要に大きな影響を与えています。ブタ動物飼料用の酪酸誘導体の世界的な出荷は、予測期間中にセグメントの成長を促進すると予想されます。たとえば、中国での豚肉の消費量は、2024 年までに 1 人あたり約 6.5 kg の割合で増加し、家禽の 2.6 kg の 3 倍以上の割合で増加すると予想されています。さらに、おいしい食べ物に対する人々の嗜好の高まりにより、世界中で肉を食べる人の数が増加しています。毎日野菜を食べると飽きてしまうので、肉や鶏肉は自分へのご褒美に最適です。また、多くの人がレストランや街頭のトラックで食事をしたり、非菜食主義の食品をオンラインで注文したりしていると報告されています。非菜食主義者の食事表はすべて、鶏肉、七面鳥肉、ベーコン、卵、または子羊の棒でいっぱいです。したがって、これらすべての要因により、市場でのセグメントの成長に対する需要が高まると予想されます。







製品別





o 酪酸ナトリウム

o 酪酸カルシウム

o エステル化トリブチリン



製品に基づいて、酪酸ナトリウム セグメントは、無臭または臭気の少ない肉に対する需要の増加により、これらのセグメントの中で大きなシェアを獲得すると予想されます。さらに、肉を食べるのが好きでも、ほとんどの人は肉の刺激的なにおいを嫌います。豚肉に対する嗜好の高まりは、予測期間中に市場の成長を後押しするとさらに推定されています。また、豚肉は鶏肉、子羊肉、牛肉よりも安価であるため、多くの国で非常に人気があります。また、世界中の人々の間でタンパク質食品の需要が高まっていることも、このセグメントの成長にさらに貢献すると予測されています。2021 年の調査の推定値の時点で、世界中の人々の約 85% 以上が食事で肉を消費しています。



市場は、その他さらに分類されます。その他、酪酸カリウム、酪酸マグネシウムに基づいています。



質問: 酪酸誘導体市場の主要プレーヤーは誰ですか? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



市場の主要プレーヤーは、Nutreco N.V.、The Eastman Chemical Company、Koninklijke DSM N.V.、Kemin Industries Inc.、Metabolic Explorer S.A.、Bioscreen Technologies S.r.l.、Innovad Ad NV/SA、Palital BV、Alfa Aesar (China) Co. Ltd.、OQ Chemicals GmbH、KUNSHAN ODOWELL CO. LTD.などです。



市場における最近の開発のいくつかは次のとおりです:



OQ Chemicals GmbH は、カルボン酸およびエステルの価格を引き上げます。2-エチルヘキサン酸、n-酪酸、イソ酪酸など多くの物質が含まれています。



Nutreco N.V. は、「Feed for Meat」と呼ばれる Mosa Meat との共同プロジェクトが、細胞農業を前進させ、ヨーロッパの REACT-EU* 回復支援プログラムによって EU 市場に養殖牛肉をもたらすために、ほぼ 2百万ユーロの助成金を受けたことを発表しました。







質問:酪酸誘導体市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



アジア太平洋の酪酸誘導体市場は、他のすべての地域の市場の中で、2033 年末までに最大の市場シェアを保持すると予測されています。市場の成長は、主に中国、インド、日本、韓国などの発展途上国での家畜の生産増加に起因する可能性があります。単胃家畜の大幅な増加 (総家畜単位 (LU) の 63―75%) により、中国の家畜単位 (LU) の数が 30 年以内に 3 倍になったことが観察されました。さらに、一人当たりの収入の増加、人口の増加、家禽製品の高消費、畜産活動の成長、健康的なライフスタイルの採用に対する意識の高まりは、予測期間中に地域の世界の酪酸誘導体市場を牽引すると予想される要因です。







会社について:



Research Nester(LAMORI PRIVATE LIMITED)目標は、効率的なビジネス ソリューションを提供することにより、クライアントが目標を達成できるよう支援することです。当社の調査アナリストとコンサルタントの多様なネットワークを通じて、クライアントが予算を含むビジネス評価のすべての重要な側面を理解し、世界中で戦略的なビジネス解決策を提供できるように支援します。RNPL は 30 か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の経済への拡大にもさらに注力しています。当社は、クライアントに可能な限り最高のサービスを提供し、ビジネスの範囲を拡大するのを支援することを約束します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/25-17:46)