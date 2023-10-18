MORISAKI WIN（森崎ウィン）、新曲「Dear」MV…
［日本コロムビア株式会社］
『おしょりん』の明治時代という舞台設定や眼鏡というテーマをモチーフに古民家で撮影
MORISAKI WIN（森崎ウィン）が、本日リリースした新曲「Dear」のミュージックビデオが10月20日(金)21時に公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが決定した。
「Dear」は、自身も出演する映画『おしょりん』のエンディング曲の為に制作された楽曲であり、本ミュージックビデオは、『おしょりん』の明治時代という舞台設定や眼鏡というテーマをモチーフに古民家で撮影。そっと日常に寄り添うメロディーに未来へのエールを込めた手紙のような楽曲を暖かい映像で表現したミュージックビデオになっている。
また、本日よりTOWER RECORDS MUSICにて、新曲「Dear」のリリースを記念した再生キャンペーンも開始された。
尚、映画『おしょりん』は、10月20日（金）より福井県先行公開され、11月3日（金・祝）より全国公開。自身の全国ツアー追加公演は、10月21日（土） の金沢公演を皮切りにスタートする。
◆「Dear」MV
https://youtu.be/0QQggn4upbM
◆リリース情報
10月18日（水）デジタルリリース
MORISAKI WIN 「Dear」
M1,Dear
M2,Dear (Instrumental)
Lyric：THE CHARM PARK
Music & Arrangement：THE CHARM PARK, URU
https://morisakiwin-nc.lnk.to/Dear
◆映画情報
映画素材クレジット：(C)「おしょりん」制作委員会
映画『おしょりん』
2023年10月20日（金）より福井県先行公開、11月3日（金・祝）より角川シネマ有楽町ほかにて全国公開
キャスト
北乃きい 森崎ウィン
駿河太郎 高橋愛 秋田汐梨 磯野貴理子 津田寛治 榎木孝明 東てる美 佐野史郎
かたせ梨乃 小泉孝太郎
監督：児玉宜久 原作：藤岡陽子「おしょりん」（ポプラ社）
脚本：関えり香 児玉宜久 エンディング曲：MORISAKI WIN「Dear」（日本コロムビア）
製作総指揮：新道忠志 プロデューサー：河合広栄
ラインプロデューサー：川口浩史 撮影：岸本正人 照明：桑原伸也 録音：林昭一 整音：瀬川徹夫
記録：目黒亜希子 編集：村上雅樹 美術：黒瀧きみえ 装飾：鈴村高正 衣装：田中洋子 ヘアメイク：西村佳苗子 助監督：宮崎剛 制作担当：相良晶
制作プロダクション：広栄 トロッコフィルム 配給：KADOKAWA 製作：「おしょりん」制作委員会
https://movies.kadokawa.co.jp/oshorin
公式Twitter@oshorin_movie
予告編
https://youtu.be/E9zEn-NnUwU
◆ライブオンライン配信
「MORISAKI WIN JAPAN FLIGHT TOUR」at Zepp Haneda(TOKYO)2023.6.1
※現在配信中～アーカイブ2023/10/27(金)23:00迄
詳細URL
https://w.pia.jp/t/morisakiwin-pls/
オンラインチケット販売期間：～2023/10/27(金)20:00迄
◆ライブ情報
MORISAKI WIN JAPAN FLIGHT TOUR
日程：10月21日（土） 開場・開演：16:30/17:00 会場：金沢GOLD CREEK
日程：10月28日（土） 開場・開演：16:30/17:00 会場：HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2
日程：11月12日（日） 開場・開演：16:30/17:00 会場：柏 PALOOZA
日程：11月19日（日） 開場・開演：16:30/17:00 会場：仙台MACANA
日程：12月11日（月） 開場・開演：18:00/19:00 会場：川崎club CITTA
<出演者>
MORISAKI WIN
Gt.：宮野弦士 Ba.：武宮優馬 Dr.：油布 郁
■チケット情報（一般発売中）
エコノミー(スタンディング) 7,900円
スタンディング4,800円※後方エリア
https://w.pia.jp/t/morisakiwin-fc/
◆公式HP
コロムビアインターナショナル
https://columbia.jp/morisakiwin/
スターダストプロモーション:
https://www.stardust.co.jp/section1/profile/morisakiwin.html
◆公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCS_maq0YIQR0YMkdwEbpSuQ/
◆各SNS
TikTok
https://vt.tiktok.com/DoLEpj/
Instagram
https://www.instagram.com/win_morisaki_official/?hl=ja
Twitter
https://twitter.com/win_morisaki_
Facebook
https://www.facebook.com/winmorisaki/
◆プロフィール
俳優・アーティスト
森崎ウィン/MORISAKI WIN
生年月日：1990年8月20日
ミャンマーで生まれ育ち、小学校4年生の時に来日、その後中学2年生より芸能活動を開始。
2020年、アジアから世界に発信するエンターテイナー“MORISAKI WIN”として7月1日に「パレード - PARADE」
でメジャーデビュー。「パレード - PARADE」はスズキソリオバンディットCMソングに起用され、音楽配信チャート1位を獲得、1stアルバム「Flight」では、5つの音楽配信サービスで1位を獲得した。以降、世界を意識し海外作家を起用したシングルのリリースを重ねる中、「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」の主題歌やアニメ作品の主題歌も担当し、さらに海外からも注目を浴びる。2023年には待望の2ndアルバム「BAGGAGE」もリリースし、アーティストとして幅広い活躍を魅せている。
俳優としても様々な役を演じ活躍する中で、2018年に公開されたスティーヴン・スピルバーグ監督の「レディ・プレイヤー1」で主要キャストに抜擢され、ハリウッドデビューを果たす。その後も数多くの映画やドラマに出演し、2020年に映画「蜜蜂と遠雷」で第43回日本アカデミー賞新人俳優賞。主演を務めた連続ドラマ『本気のしるし』では釜山国際映画祭2021のASIA CONTENTS AWARDSにてBest Newcomer-Actor賞を受賞。その劇場版は第73回カンヌ国際映画祭「Official Selection2020」作品に選出。2023年のNHK大河ドラマ『どうする家康』では二代将軍の徳川秀忠を演じる。
また、ミュージカルの世界でも映画版『キャッツ』（20年日本公開）ではミストフェリーズ役の吹替えを担当。2020年ミュージカル『ウエスト・サイド・ストーリー』Season2で主演トニー役、21年ミュージカル『ジェイミー』で主演ジェイミー役、22年にミュージカル「ピピン」日本公演の単独主演、23年には、ミュージカル『SPY×FAMILY』で主演のロイド役を務めるなど舞台でも活躍中。
母国ミャンマーでも2018年より観光大使を務め、現地でもドラマの主演やCMに数多く出演し圧倒的な知名度を誇る。
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/18-19:46）
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