[Kenneth Research]



調査期間: 2023年4月3日―4月9日

調査業者: RNPL

調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数: 545

調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

調査結果:



質問: 創傷ケア市場の規模はどのくらいですか?



世界の創傷ケア市場は、2023 ー2035 年までの予測期間中に最大8.40% の CAGR で成長することにより、2035 年末までに 最大580 億米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は 2023 年に約 220 億米ドルの収益を生み出しました。市場の成長は主に、世界中で貧血、癌、糖尿病などの治癒の遅い病気の数が増えているためです。疾病管理予防センターによると、2020 年には、米国で 100,000 人あたり 1.7 人が貧血で死亡しました。

創傷ケア技術は、一般的な創傷ケアと高度な創傷ケアに分類できます。創傷治癒方法には、ハイドロコロイド、ハイドロゲル、および十二指腸プラスターが含まれます。これらは、世界の創傷ケア市場の成長にプラスの影響を与えると推定される絆創膏です。世界中の人々の 97% が、その快適さ、本質的な治癒特性、および感染の欠如のために、従来の毎日のドレッシングよりもハイドロコロイド ドレッシングの使用を好むことが観察されています。



質問: 創傷ケア市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです。

慢性創傷の発生率の上昇ー糖尿病性足潰瘍や褥瘡などの慢性創傷がますます一般的になり、創傷ケア製品の需要が高まっています。世界保健機関 (WHO) によると、世界中で推定422百万人が糖尿病を患っており、その約 20% が糖尿病性足潰瘍を発症しています。さらに、褥瘡の有病率は、病院環境で 10% から 18% の間であると推定されています。



高齢者人口の増加



手術件数の増加



研究費の急増



医療費の増加









質問: 創傷ケア市場に関連する課題は何ですか?



市場に関連する課題は次のとおりです。

高コストー高度な創傷ケア製品は高価になる可能性があり、患者がそれらにアクセスするのが難しくなります。これは、患者が十分な医療を受けられない可能性がある低・中所得国で特に問題となります。



償還の欠如



商品開発費







質問: 創傷ケア市場はどのように分類されますか?



市場は次のように分類されます。

機能別





o 病院

o 専門クリニック

o 在宅医療



世界の創傷ケア市場は、病院、専門クリニック、および在宅医療への機能別の需要と供給についてセグメント化および分析されています。3 種類の機能のうち、病院セグメントは 2035 年に約 35% の最大の市場シェアを獲得すると推定されています。このセグメントの成長は、高度な創傷ケアを必要とし、糖尿病や褥瘡などの慢性疾患の手術または治療のために入院する多数の患者に認められる可能性があります。病院には、成長因子療法や陰圧創傷療法 (NPWT) などの高度な創傷ケアに必要な設備とスタッフも揃っています。たとえば、2022 年までに、米国には約 6,100 の病院があることがわかりました。







アプリケーション別





o 慢性創傷

o 急性創傷



世界の創傷ケア市場は、慢性創傷および急性創傷へのアプリケーション別による需要と供給についても分割および分析されています。これら 2 つのセグメントの中で、慢性創傷セグメントは、2035 年に約 60% の大きなシェアを獲得すると予想されます。このセグメントの成長は、糖尿病、褥瘡、その他の病気などの慢性創傷の有病率の増加に起因しています。2018 年には、慢性潰瘍の発生率は人口 1000 人あたり 2 人を超え、慢性下肢潰瘍の発生率は人口 1000 人あたり 1 人でした。治癒しない、治癒が遅い、または治癒するが再発する傾向がある皮膚の傷は、慢性創傷と呼ばれます。







質問: 創傷ケア市場の主要プレーヤーは? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



市場の主要プレーヤーは、Cardinal Health、B. Braun Melsungen AG、Acelity L.P. Inc.、Integra Lifesciences Holdings Corporation、Medtronic plc などです。



市場における最近の進展は次のとおりです。



Arch Therapeutics, Inc. は、新しい償還プログラムの下で AC5 Advanced Wound System の最初の出荷を発表しました。AC5 は、医師が創傷治癒プロセスのすべての段階でマルチモーダルなサポートを提供できるようにする合成の自己組織化創傷ケア製品でした。



Convatec Group PLC は、Triad Life Sciences Inc. を買収する契約を締結しました。Triad Life Sciences Inc. は、外科的および慢性的な傷や火傷のニーズを満たす革新的なバイオベースの製品を開発しています。







質問:創傷ケア市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米地域の創傷ケア市場は、他のすべての地域の市場の中で、2035 年末までに約 35% の最大の市場シェアを保持すると予測されています。この地域の成長は、主にこの地域での強力な医療インフラと外科手術の増加に起因する可能性があります。したがって、術後の創傷感染を防ぐために創傷ケア治療の採用が増えています。市場は、この地域での交通事故、火傷、外傷などの事件の発生率の増加によっても牽引されると予想されます。さらに、顔の矯正のための可処分所得の増加と創傷治療機器に対する人々の意識の高まりは、予測期間中の市場の成長を後押しすると推定されています。2019 年には、北米地域の 1 人あたりの可処分所得が約 2% 増加すると推定されています。

アジア太平洋地域の創傷ケア市場は、他のすべての地域の市場の中で、予測期間中に約 24% の 2 番目に大きいシェアを保持すると予測されています。この地域での市場の成長は、主に地域全体の高齢者人口の着実な増加に起因する可能性があります。高齢者は慢性創傷にかかりやすく、治療には創傷ケアが必要です。アジア太平洋地域の人口は、世界のどこよりも急速に高齢化しています。世界の総高齢者人口の 60%、つまり 630百万人がアジア太平洋地域に住んでいます。この地域の高齢者人口は、2050 年までに 13 億人に達すると予想されています。



さらに、ヨーロッパ地域の創傷ケア市場は、他のすべての地域の市場の中で、2035 年末までにシェアの大部分を占めると予測されています。市場の成長は、主に慢性創傷の有病率の増加に起因する可能性があります。糖尿病性足潰瘍や静脈性下肢潰瘍などの慢性創傷はヨーロッパでますます一般的になり、創傷ケア製品の需要が高まっています。ヨーロッパの人口の高齢化により慢性創傷が発生しやすく、創傷ケア製品の需要が高まっています。ヨーロッパでは医療費が増加しており、創傷ケア製品の需要が高まっています。







会社について:



Research Nester(LAMORI PRIVATE LIMITED)目標は、効率的なビジネス ソリューションを提供することにより、クライアントが目標を達成できるよう支援することです。当社の調査アナリストとコンサルタントの多様なネットワークを通じて、クライアントが予算を含むビジネス評価のすべての重要な側面を理解し、世界中で戦略的なビジネス解決策を提供できるように支援します。RNPL は 30 か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の経済への拡大にもさらに注力しています。当社は、クライアントに可能な限り最高のサービスを提供し、ビジネスの範囲を拡大するのを支援することを約束します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/25-17:16)