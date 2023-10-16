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9mm Parabellum Bullet　10月19日(木)にYouTube Live「カオスの百年」vol.26を配信！

［日本コロムビア株式会社］

日本武道館公演の振り返りや最新情報を発表！

9mm Parabellum Bulletが10月19日(木)の夜9時19分より、YouTube Liveにてトーク番組「カオスの百年」vol.26を生配信する。



生配信には菅原卓郎、中村和彦の2名が出演。先月9月19日に開催された日本武道館公演の振り返りに加え、結成20周年となる来年2024年に東京・名古屋・大阪にて開催する自主企画イベント「カオスの百年」に関する最新情報が発表されるので、ぜひチェックしてもらいたい。

　9mm Parabellum Bulletは今年2023年の結成19周年イヤーに「19th Anniversary Tour」を開催しており、1月から12月までの9日、もしくは19日と[9]が付く日に、アコースティックライブも合わせると全15公演行われ、ツアーの開催日でない9日/19日には、YouTube生配信やアコースティックライブが実施されている。2023年の毎月9日と19日は特別な公演を開催しているので今後も楽しみにしてもらいたい。

＜9mm Parabellum Bullet YouTube Live「カオスの百年」vol.26＞
配信日：2023年10月19日(木)夜9:19～10:19予定
出演：菅原卓郎、中村和彦
配信URL : https://youtube.com/live/6XzKavuYKZ0

■Release
9mm Parabellum Bullet
2023.8.9 Release
12th Single
「Brand New Day」
COCA-18138 ￥1,500+税


1.Brand New Day
2.Live Track From “19th Anniversary Tour” 23.4.9 At F.A.D YOKOHAMA
少年の声/interceptor/One More Time/Black Market Blues/Answer And Answer/Termination/Tear/
タイトロープ/荒地/Vampiregirl/Sleepwalk/R.I.N.O./marvelous/Beautiful Target/sector/新しい光/
All We Need Is Summer Day/Talking Machine

＜9mm Parabellum Bullet 19th Anniversary＞
*開催終了公演は割愛
10月19日（木）【ONLINE】YouTube Live「カオスの百年」vol.26
11月9日（木）【Acoustic LIVE】19th Anniversary Tour<キツネツキ>＠新代田FEVER
11月19日（日）【LIVE】19th Anniversary Tour ＠多賀城市文化センター 大ホール
12月9日（土）【Acoustic LIVE】19th Anniversary Tour<AC 9mm>＠F.A.D YOKOHAMA
12月19日（火）【LIVE】19th Anniversary Tour ＠東京LIQUIDROOM

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9mm Parabellum Bullet presents 「カオスの百年 vol.18」
2024年2月8日(木)＠THE BOTTOM LINE ツーマンライブ
2024年2月9日(金)＠THE BOTTOM LINE ワンマンライブ

9mm Parabellum Bullet presents 「カオスの百年 vol.19」
2024年2月27日(火)BIGCAT ツーマンライブ
2024年2月28日(水)BIGCAT ワンマンライブ

9mm Parabellum Bullet presents 「カオスの百年 vol.20」
2024年3月17日(日)Billboard Live TOKYO

*各公演の詳細は後日アナウンス

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9mm Parabellum BulletオフィシャルHP：https://9mm.jp/
9mm Parabellum Bullet19周年特設サイト：https://9mm.jp/19thanniversary/
9mm Parabellum Bullet日本コロムビアサイト：https://columbia.jp/artist-info/9mm/

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/16-18:46）

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