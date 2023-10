[日本コロムビア株式会社]





アーティスト7ORDERが11月29日(水)にリリースする通算6作目となるライブ映像作品

「7ORDER LIVE TOUR 2023 DUAL」の詳細を発表、予約をスタートした。



先日、詳細が発表となった7ORDERの新プロジェクト[ONE,]では、2019年5月22日7ORDER Projectの発足から

2024年1月1日に行う『7ORDER LIVE [ONE,] - DUAL Endroll』の最終公演までを、7ORDERの【第1章】として区切りをつけ、この【第1章】のラストスパート期間に、これまでの7ORDERを振り返りながら、新しい可能性を見出しメッセージとして発信していく事がアナウンスされたが、本作はこの新プロジェクト[ONE,]へと繋がる重要な『7ORDER LIVE TOUR 2023 DUAL』を映像化したもの、新プロジェクトの振り返りの重要な要素として、ドキュメンタリー映像を加えた作品となる。



本作は3rdアルバム『DUAL』を携え2023年4月から全国8箇所で開催され6万7000人を動員したグループ史上最大規模のライブツアー『7ORDER LIVE TOUR 2023 DUAL』のファイナルとなった2023年6月4日武蔵野の森総合スポーツプラザ公演の模様を収めたライブ映像作品で、初のアルバムツアーとなった本作で更なる進化を遂げた「バンド」と「ダンス」の二刀流パフォーマンスから目が離せない。

Blu-ray&DVDにはそれぞれ本編ライブ映像に加え、特典映像としてマルチアングル映像を4曲、全国ツアーの

バックステージに密着したドキュメンタリー映像など約88分にも及ぶボーナス映像が収録されている。



2021年のデビュー以来、着実にライブ活動を続けてきた彼らの第1章の集大成となるステージへと続く重要な

ライブ作品「7ORDER LIVE TOUR 2023 DUAL」を是非見てほしい。





【7ORDERリリース情報】

LIVE Blu-ray&DVD「7ORDER LIVE TOUR 2023 DUAL」

2023年11月29日(水)リリース

BD&DVDご購入はこちら:https://nippon-columbia.lnk.to/7ORDER

【Blu-ray】COXA-1349 10,890円(税込)

【DVD】COBA-7387/8 9,790円(税込)





■収録内容 ※全形態共通

Who I Am (Dance Ver.)

Edge

BOW!!

Feel So Good

Growing up

SUMMER様様

Heavy

&Y (Dance & Band Ver.)

F

Sabãoflower

Stunnin'

Monday morning

なんとかやってますわ

レスポール

爛漫

Who I Am (Band Ver.)

Special Medley

(Make it true/MONSTER/Perfect/Power/Break it)

Get Gold

GIRL -Encore-

Lonely night -Encore-

雨が始まりの合図 -Encore-

LIFE -Double Encore-



[Making Movie]

DUAL Behind The Scene Seven「声の在処」



[Multi Angle]

Heavy

&Y(Dance & Band Ver.)

Monday morning

なんとかやってますわ





【7ORDER LIVE情報】

『7ORDER LIVE [ONE,] - DUAL Endroll』開催決定!



12月8日(金) 福岡・福岡サンパレス ホテル&ホール

1.開場 13:45 開演 14:30 2.開場 17:45 開演 18:30



12月13日(水) 愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール

1.開場 12:30 開演 13:30 2.開場 17:30 開演 18:30



12月28日(木) 大阪・オリックス劇場

1.開場 12:30 開演 13:30 2.開場 17:30 開演 18:30



12月30日(土) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

開場 16:30 開演 17:30



2024年1月1日(月) 東京・東京国際フォーラムホールA 【追加公演】

開場 16:30 開演 17:30



ライブ情報・チケット販売スケジュールはコチラ

https://7orderproject.com/contents/679590





【7ORDERオフィシャルサイト/SNS】

HP>https://7orderproject.com/

X>@7order_official

Instagram>@7order_project_official

TikTok>@7order_official

YouTube>https://www.youtube.com/c/7ORDERproject

Label>https://columbia.jp/7order/





【7ORDER PROFILE / BIOGRAPHY】

2019年5月始動。

「バンド」と「ダンス」、2つのパフォーマンス・スタイルを自由に行き来し、唯一無二のエンターテインメントをセルフプロデュースするアーティスト。

個々でも俳優、声優、映画プロデューサー、ファッションデザイナーなど音楽以外でも積極的な表現・創作活動を行なっている。



安井謙太郎(Vocal,Guitar)真田佑馬(Guitar,Vocal)諸星翔希(Sax,Vocal)

萩谷慧悟(Drums,Vocal)阿部顕嵐(Vocal,Guitar)長妻怜央(Keyboards,Vocal )



2021年1月13日、1stアルバム『ONE』、LIVE DVD/Blu-ray『UNORDER』でメジャーデビュー。

デビュー日の日本武道館2daysを皮切り1stワンマンツアー『WE ARE ONE』(全8公演)を開催。

7月7日、メジャー1stシングル『雨が始まりの合図 / SUMMER様様』、LIVE DVD/Blu-ray『WE ARE ONE』をリリース。7月から全国7都市で開催された初のライブハウスツアー『武者修行TOUR ~NICE “TWO” MEET YOU~』(全20公演)のチケットは即日完売。11月から2022年2月にかけて、初の全国ホール・アリーナツアー『7ORDER LIVE TOUR 2021-2022「Date with.......」』(全33公演)を開催し、自身最大の8万5千人を動員。

2022年2月2日、メジャー2ndアルバム『Re:ally?』、LIVE DVD/Blu-ray『7ORDER 武者修行TOUR ~NICE ”TWO”MEET YOU~』をリリース。3月30日には阿部顕嵐の初主演映画『ツーアウトフルベース』主題歌として2ndシングル『レスポール』をリリース。続く8月24日にリリースされた3rdシングル『Power』はメジャー1stシングルに並ぶオリコンウィークリーチャート初登場2位を獲得。9月からのLIVE TOUR 『7ORDER LIVE FACTORY~脱色と着色~』(全23公演)を成功に収め、11月16日、TV アニメ『農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。』オープニングテーマと安井謙太郎出演の映画『死神遣いの事件帖-月花奇譚-』主題歌が収録された両A面シングル『Growing up / 爛漫』をリリース。

2023年3月8日には3rdアルバム『DUAL』をリリースし、 4月9日仙台公演を皮切りに、全国ホール&アリーナ

ツアー「7ORDER LIVE TOUR 2023 DUAL」を開催、6万7000人を動員し完走した。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/16-18:16)