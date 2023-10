[日本コロムビア株式会社]





スーパー戦隊シリーズの第47作目として、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の『王様戦隊キングオージャー』。



本日10月15日に放送された第33話「シューゴー!キングとキョウリュウ!」のスペシャルエンディングとして使用された楽曲「Pride and Brave」を収録した王様戦隊キングオージャー EP vol.3を12月6日発売することが決定!!

本楽曲は『獣電戦隊キョウリュウジャー』と『王様戦隊キングオージャー』のコラボに相応しく、『獣電戦隊キョウリュウジャー』の劇伴を担当された作曲家 佐橋俊彦氏と、『王様戦隊キングオージャー』の劇伴を担当している作曲家坂部 剛氏という、師弟関係にある二人がタッグを組んだ1曲となりました。

10年の時を越えてタッグを組んだ作品の絆を歌で紡いだのは、『獣電戦隊キョウリュウジャー』のエンディング主題歌「みんな集まれ!キョウリュウジャー」と『王様戦隊キングオージャー』では挿入歌「Waking the King」を歌唱している高取ヒデアキ氏です。





▌商品情報

【タイトル】王様戦隊キングオージャー EP vol.3

【発売日】2023/12/6(水)

【価格】¥1,980-(税込) 【品番】COCX-42096



▌収録内容:

Pride and Brave/歌:高取ヒデアキ 作詩:渡部紫緒 作曲:佐橋俊彦 編曲:坂部 剛

他、



▌購入者特典:

『王様戦隊キングオージャー EP vol.3』をお買上げの方に特典をプレゼント!!

2023/12/6発売『王様戦隊キングオージャー EP vol.3』(COCX-42086)を対象店舗でお買上げの方に先着で、下記特典をプレゼント!!

・メーカー特典:王様戦隊キングオージャー パピヨンオージャー/ゴッドパピヨン キングカード

※カードサイズは148×100mmです。

・Amazon.co.jp:メガジャケ



▌『王様戦隊キングオージャー』の全曲プレイリストも公開中!

URL https://king-ohger.lnk.to/Playlist





企業プレスリリース詳細へ (2023/10/15-14:46)