Kitriが、11月10日(金)にカバーフルアルバム「Re:cover 2in1」をリリースすることが決定。

ダイジェスト映像も公開された。

本作品は、同日開催される、名曲カヴァーコンサート “Re:cover”を記念したアルバムとしてコンサート会場と

コロムビアミュージックショップ限定での販売となる。

Kitriはピアノ連弾やクラシックを背景とし、唯一無二の世界観が評判だが、カバーに於いても原曲の良さを

活かしながらKitri流の“再構築”を施し、楽曲の新らたな魅力を提示していることでも知られている。

タイトルは「Re:cover 2in1」。Re:とCoverを掛けた造語であるが、Kitriがそれぞれの楽曲にリスペクトを込めた再構築を意味している。

今回は、新たに録音した10曲と、配信限定アルバム「Re:cover」、2ndアルバム「Kitrist II」より5曲を収録した全15曲からなるベスト盤ともいえるカバーアルバムが完成した。

今回収録されるのは、昭和・平成・令和に渡り時代を超える名曲からKitri自らがセレクトした楽曲。

近年では、SNSでバズり話題の、新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」や、絶大な人気を誇るMrs. GREEN

APPLE「僕のこと」、世代を問わず広く愛されている菅田将暉「虹」。また、ライブで披露し、

意外性が好評だった、作詞:谷川俊太郎/作曲:坂本龍一によるビートたけしの名曲「TAKESHIの、たかをくくろうか」、大沢誉志幸「そして僕は途方に暮れる」、工藤静香「嵐の素顔」や前作「Re:cover」より人気の高い、

フラワーカンパニーズ「深夜高速」、サカナクション「シーラカンスと僕」、作曲者である吉田拓郎氏にラジオで絶賛の評価を得た、キャンディーズの「アン・ドゥ・トロワ」が新曲とともにCD化される。

当日のコンサートチケットは販売中とのことなので、ぜひ会場に足を運んでいただき、新たに披露される名曲を

ご堪能頂きたい。尚、会場でCDを購入された方を対象としたKitri初となるサイン会も開催される。





【ライブ情報】

11月10日(金) 開場18:00 開演18:30

Kitri 名曲カヴァーコンサート “Re:cover”

会場:東京文化会館 小ホール

https://www.t-bunka.jp/





<チケット>

▼イープラス

https://eplus.jp/sf/detail/3875710001-P0030001P021001?P1=1221

▼チケットぴあ

https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2318267&rlsCd=001&lotRlsCd=

▼ローソンチケット

https://bit.ly/3PME8ad





【リリース情報】



Kitri/「Re:cover 2in1」

(ライブ会場、コロムビアミュージックショップ限定販売)

11月10日(金)発売

価格:3300円(税込)

品番:CEG-63

収録曲:

1,「そして僕は途方に暮れる」(大沢誉志幸)

2,「BABY BABY」(銀杏BOYZ)

3,「僕のこと」(Mrs. GREEN APPLE)

4,「虹」(菅田将暉)

5,「あじさい通り」(スピッツ)

6,「水色」(UA)

7,「オトナブルー」(新しい学校のリーダーズ)

8,「嵐の素顔」 (工藤静香)

9,「アン・ドゥ・トロワ」(キャンディーズ)

10,「Make-up Shadow」(井上陽水)

11,「異邦人」(久保田早紀)

12,「シーラカンスと僕」(サカナクション)

13,「深夜高速」(フラワーカンパニーズ)

14,「パルテノン銀座通り」(たま)

15,「TAKESHIの、たかをくくろうか」(ビートたけし)

コロムビアミュージックショップURL

https://shop.columbia.jp/shop/g/gS5157/





ダイジェスト映像

https://youtu.be/pOoe_1Xzxmg





【プロフィール】



Kitri(キトリ)

姉のMonaと妹のHinaからなるユニット。

クラシックピアノをベースに持ちながら実験的な音楽を創造し独自の存在感を放つアーティストとして、

2019 年1月、日本コロムビア BETTER DAYS レーベルより、大橋トリオプロデュースで 1st EP「Primo」で

メジャーデビュー。

TVアニメ『古見さんは、コミュ症です。』エンディングテーマ「ヒカレイノチ」やTVアニメ『事情を知らない転校生がグイグイ来る』エンディングテーマ「ココロネ」は、海外からの支持も高く話題を呼んだ。

また、他アーティストへの楽曲提供など多方面で活躍中。



