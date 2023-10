[日本コロムビア株式会社]





04 Limited Sazabysがこれまでの楽曲たちをアレンジした

初のセルフカバーアルバム『Re-Birth』を10月18日にリリースする。

結成15周年を記念し、「swim」「monolith」「Squall」といった人気曲から、バンド結成初期の曲「Buster call」まで、バンドを彩ってきた11曲を”Re- ”バージョンとして、大胆にリアレンジして収録。リラックスムード満載のアルバムに仕上がった。

本日、その作品の全曲トレーラーが公開となった。

<04 Limited Sazabys セルフカバーアルバム『Re-Birth』トレーラー:https://youtu.be/HiAg4zOoMNo>



アレンジャーとしてフレデリック、松田“チャーべ”岳二、ミト(クラムボン)、中川大二郎(JYOCHO)、玉屋2060%(Wienners)、DAIKI(AWSM.)の6組が参加。

先輩ミュージシャンや盟友バンドのアレンジにより、原曲の良さはそのままに、フォーリミのサウンドが新たに生まれ変わった。

初回盤の特典映像には、主催フェス「YON FES 2023」の彼らのライブ映像とフェスの舞台裏を収めたドキュメント映像を付属。

そして15周年を迎えたメンバーのそれぞれのインタビューをもとにバンドの歴史を紐解くヒストリー映像も収録される。

11月11日(土)12日(日)には、日本武道館2Days公演「THE BAND OF LIFE」も決定しているフォーリミ。

作品の内容や予約・先着購入特典などの詳細は『Re-Birth』特設サイト( https://www.04limitedsazabys.com/feature/re-birth )を随時チェックしよう。



-----------------------------

■04 Limited Sazabys『Re-Birth』コメント

僕らの楽曲を盟友、後輩、先輩の力を借りて大胆にアレンジ。あの名曲達が美しく面白く生まれ変わりました。新感覚、新解釈なチルいフォーリミは大変味わい深い仕上がりです。新しい04 Limited Sazabys、チルリミをどうぞご堪能ください。

GEN(Ba&Vo)



【リリース】































04 Limited Sazabys

Self Cover Album「Re-Birth」

2023.10.18 Release

■初回盤 [CD+DVD]:¥4,040(税抜) / ¥4,444(税込)

■初回盤 [CD+Blu-ray]:¥4,545(税抜) / ¥5,000(税込)

■通常盤 [CD]:¥999(税抜) / ¥1,099(税込)

<CD>全11曲

01. Re-monolith

02. Re-fiction

03. Re-Kitchen

04. Re-milk

05. Re-Letter

06. Re-Chicken race

07. Re-midnight cruising

08. Re-Squall

09. Re-soup

10. Re-Buster call

11. Re-swim

Arranger:

フレデリック、松田"チャーベ"岳二、ミト(クラムボン)、中川大二郎(JYOCHO)、玉屋2060%(Wienners) 、DAIKI(AWSM.)

<DVD / Blu-ray>

・"YON FES 2023" live & document

・History of 04 Limited Sazabys Season 2

[初回盤・通常盤 共通特典]※初回プレス封入特典

●「???」応募ID(内容は後日発表)

[初回盤のみ]

●プレイパス対応(Blu-ray、DVDのみ対応)※映像がスマホで簡単再生できる「プレイパス」サービス対応

【公演概要】

04 Limited Sazabys

15th Anniversary 『THE BAND OF LIFE』

2023年11月11日(土) 日本武道館(ワンマンライブ)

OPEN 17:00 / START 18:00

2023年11月12日(日) 日本武道館(ワンマンライブ)

OPEN 16:00 / START 17:00

<チケット詳細>

日本武道館ワンマン『THE BAND OF LIFE』特設サイト:

https://www.04limitedsazabys.com/feature/15th_thebandoflife



【プロフィール】

04 Limited Sazabys (フォーリミテッドサザビーズ)

2008年名古屋にて結成の4 ピースロックバンド。

GEN(B, Vo)、HIROKAZ(G)、RYU-TA(G, Cho)、KOUHEI(Dr, Cho)

Vo.GEN の少年のようなハイトーンボイスから繰り出されるグッドメロディーかつ疾走感溢れる楽曲と、圧倒的なライブパフォーマンスは観る者の心を掴む。

2015年に1st Full Album『CAVU』をリリースしメジャー進出。2016年からは毎年春に地元・愛知県にて、バンド主催の野外ロックフェス“YON FES”を開催している。2018年には結成10周年を迎え、東名阪アリーナツアーを敢行。2019年にさいたまスーパーアリーナで単独公演"YON EXPO" を初開催。2022年10月に4th Full Album『Harvest』をリリースし、全36公演の全国ツアーを開催。2023年4月8日(土)9日(日)に"YON FES 2023" を主催し約2万人(完売)を動員。そしてバンド結成15周年を記念し、11月11日(土)12日(日)に日本武道館ワンマンライブを開催する。

