10月からスタートしたNHK連続テレビ小説 『ブギウギ』の主人公のモデルにもなっている、

ブギの女王・笠置シヅ子。戦後の日本を歌で明るく勇気づけた名曲「東京ブギウギ」は、現在も多くの

アーティストに愛されカバーもされている。



そこで日本コロムビアはこの笠置シヅ子の代表曲「東京ブギウギ」をより幅広い層にも触れやすい形で

聴いてもらうため、この度、現代的なスタイルにアップデートした。

「東京ブギウギBoogie Woogie Age Re-edit」は国内和モノDJの第一人者で 『和モノA to Z』の著者である

DJ 吉沢dynamite.jpが担当。オリジナル音源に中條 卓(THEATRE BROOK)のアコースティック・ベースと

吉沢によるパーカッションをダビングし、オリジナルの雰囲気は残しながら、ボトムを持ち上げた立体的な音像に仕上げている。

「東京ブギウギBoogie Woogie Age Remix」はアイドルなどの作編曲を数多く担当し、前園直樹とのユニット「冗談伯爵」での活動でも知られる新井俊哉が担当。原曲のフレーズを活かしながら、リズムにブレイクビーツ的な解釈を加えたとびっきりのダンスチューンに進化させている。



制作ディレクターの田中亮平は「このRe-EditとRemixで、「東京ブギウギ」に初めて触れることになるリスナー

にもこの歌が流行った時代の空気を感じてもらいやすくなり、日本ポップスの原初の盛り上がりを体験して

もらえるようになると思います」と語っている。



また、この「東京ブギウギBoogie Woogie Age Re-edit」を使用した「東京ブギウギ」のミュージック・ビデオも同時公開された。

このミュージック・ビデオは「心あたたまる幸福感に包まれる世界」の西武園ゆうえんちとコラボレーションして制作された。西武園ゆうえんちでは生きた昭和の熱気がほとばしる“夕日の丘商店街”で「東京ブギウギ」の楽曲を題材としたエンターテインメントショー「夕日丘住人大集合 商店街名物 ブギウギ祭」を毎日開催しており、

この新しい「東京ブギウギBoogie Woogie Age Re-edit」の世界観とマッチすると考えた日本コロムビアの制作陣がコラボを提案、実現に至った。ミュージック・ビデオでは実際のエンターテインメントショーに出演している

夕日の丘商店街の住人たちが勢ぞろいし、「東京ブギウギ」の明るく楽しい新たな魅力を詰め込んだ映像と

なっている。



制作プロデューサーの衛藤邦夫は「昭和の魅力が詰まった、とても楽しい映像が完成しました。

いままで「東京ブギウギ」を知らなかった若い世代にもこの映像を通じて笠置シヅ子の魅力を知っていただければ嬉しいです。」とコメントしている。





< 「東京ブギウギ」 ミュージック・ビデオ >

https://youtu.be/9-exu6mzKLE

撮影協力:西武園ゆうえんち

https://www.seibu-leisure.co.jp/amusementpark/index.html





<Release>



2023.10.11 Digital Release

Ⅿ1. 東京ブギウギ Boogie Woogie Age Re-Edit (Re-Edit by DJ Yoshizawa dynamite.jp)

Ⅿ2. 東京ブギウギ Boogie Woogie Age Remix (Remixed by Toshiya Arai)

Lyric 鈴木勝 / Music & Arrangement 服部良一 Vocal 笠置シヅ子

配信情報 ▷ https://kasagi.lnk.to/remix



