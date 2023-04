[Kenneth Research]



調査期間: 2023年4月3日―4月9日

調査業者: RNPL

調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数: 545

調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

質問: フェノールボード市場の規模はどのくらいですか?



世界のフェノールボード市場は、2023 ー2035 年の予測期間中に最大 4% の CAGR で成長することにより、2035 年末までに 最大40 億米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は 2022 年に約 30 億米ドルの収益を生み出しました。市場の成長は、建設業界での内部および外部アプリケーションの両方での使用に起因する可能性があります。米国では約 14百万世帯が洪水の危険にさらされていると推定されています。フェノール板には、湿気、熱、および化学的攻撃に耐えることができる特別なコーティングが注入されており、建設業界での需要が高まると予測されています。



活況を呈している家具業界は、世界のフェノール板の市場規模を拡大すると予想されます。たとえば、2021 年の世界の家具の輸出額は 1,900 億米ドルに達しましたが、家具の輸入額は 1,750 億米ドルと評価されました。



質問: フェノールボード市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです。

人々の可処分所得の増加に伴う建設業界の成長ー 絶え間なく進化する建設業界は、フェノール ボードをさまざまな機能や間仕切り壁、仮天井、クラッディング、断熱ユニットなどの美的用途に利用する新しい方法を模索しています。米国の建設セクターの市場規模は、2021 年に約 1.6 兆米ドルに達すると推定されています。



人々の関心が高まる中、環境に優しく持続可能な素材の需要



科学研究開発活動の拡大は、建物の必要性の増加



世界中の輸送産業の成長







質問: フェノールボード市場に関連する課題は何ですか?



市場に関連する課題は次のとおりです。

中程度の毒性ーフェノールボードの製造工程で石油と天然ガスを使用すると、大気中に放出されるクロロフルオロカーボンが生成されます。さらに、フェノールボードの使用が増えると、天然ガスと石油埋蔵量の使用が増加し、それらが利用できなくなります。これらすべての要因が、市場の成長を制限する理由であると考えられています。



取り扱いに必要な熟練労働者



従来の合板と比較すると高価





質問: フェノールボード市場はどのように分類されますか?

市場は次のように分類されます。

用途別

建築と建設



内装用途



断熱パネル



家具



その他





世界のフェノール板市場は、建築および建設、内装用途、断熱パネル、家具などへの用途別に、需要と供給について分割および分析されています。これらのうち、断熱パネル セグメントは、予測された時間枠で 35% という最大の市場シェアを獲得すると推定されています。世界中の工業用断熱材における断熱パネルの使用の増加は、市場の成長を促進すると推定されています。断熱材にはフェノール板を使用し、熱の損失を抑えています。推定によると、断熱されていない家は、天井から約 30%、壁から 20% 以上、家の床と窓から 18% 以上を失います。断熱材にフェノールボードを使用することで、多くのエネルギーを節約できます。



エンドユーザー別

住宅用フェノール ボード



商業用フェノール ボード



工業用フェノール ボード





世界のフェノール ボード市場はまた、住宅用フェノール ボード、商業用フェノール ボード、および工業用フェノール ボードにエンドユーザー別に需要と供給について分割および分析されています。これらのサブセグメントのうち、住宅用フェノールボードは、増加する人口を収容するための建物の建設が着実に増加しているため、予測期間中に48%の大きな市場シェアを獲得すると予測されています。米国では、建設業界は 2021 年に全国 GDP の約 4% に貢献しました。商業、住宅、娯楽施設の建設は世界中で増加しています。人々の幸福のための病院、教育機関、デイケアセンターの数の増加も、市場の成長を押し上げると推定されています。



市場はさらに、厚さに基づいて、フェノール ボードの寸法は ≤ 40 mm、およびフェノール ボードの寸法は > 40 mmにも部類されます。



質問: フェノールボード市場の主要プレーヤーは? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



市場の主要プレーヤーは Spigo Group、Jialifu Panel Industry (Guangzhou) Co., Ltd.、Phenolam India Pvt. Ltd.、Kingspan Group、Unilin Group、SEKISUI CHEMICAL CO. LTD、Fiberesin Industries、Unitech Enterprise Private Limited、Asahi Kasei Corporation、SAVI CO. LTDです。

市場における最近の進展は次のとおりです。



Kingspan Group は、AquaTrace とのコラボレーションを発表し、熱と湿気に耐性があり、漏れを継続的に監視する、効率的でスマートな屋根技術を顧客に提供します。



Unilin Group と Pelican Creations Home は、Comfort Core Technology と呼ばれる新しい特許を取得しました。これは、頑丈なレイヤーの間にソフトで快適なクッションを組み込み、使いやすさを向上させます。





質問:フェノールボード市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?

アジア太平洋地域のフェノールボード市場は、他のすべての地域の市場の中で、2035 年末までに最大の市場シェアを保持すると予測されています。市場の成長は、主に人口爆発と急速な都市化に起因する可能性があります。世界銀行のデータによると、南アジアの人口の 35%、東アジアと太平洋地域の総人口の 61% が都市集落に住んでいます。一部の発展途上国では、インフラストラクチャへの政府支出が指数関数的に増加しており、この地域のフェノールボード市場の成長を促進すると予測されています。



さらに、北米地域は、今後数年間で大きな市場価値を共有すると予想されます。地域全体での研究開発活動の増加により、インフラ施設の必要性が高まると推定されています。推定によると、2022年のレポートの時点で、米国では約1800の新しいインフラ開発プロジェクトが増加すると推定されています。インフラストラクチャのニーズの増加により、フェノールボードの使用が増加しています。著名な主要プレーヤーの存在も、予測期間中の市場の成長を促進します。



会社について:



Research Nester(LAMORI PRIVATE LIMITED)目標は、効率的なビジネス ソリューションを提供することにより、クライアントが目標を達成できるよう支援することです。当社の調査アナリストとコンサルタントの多様なネットワークを通じて、クライアントが予算を含むビジネス評価のすべての重要な側面を理解し、世界中で戦略的なビジネス解決策を提供できるように支援します。RNPL は 30 か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の経済への拡大にもさらに注力しています。当社は、クライアントに可能な限り最高のサービスを提供し、ビジネスの範囲を拡大するのを支援することを約束します。



