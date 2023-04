[Kenneth Research]



調査期間: 2023年4月3日―4月9日

調査業者: RNPL

調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数: 545

調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

調査結果:



質問: 矯正器具、ギプスとスプリント市場の規模はどのくらいですか?



世界の矯正器具、ギプスとスプリント市場は、2023 ー2035 年までの予測期間中に、最大 8% の CAGR で成長し、2035 年末までに最大 58,700 億米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は2022年に約21,600億米ドルの収益を生み出しました。市場は、世界中でレクリエーションおよびスポーツ外傷の発生率が増加していることを背景に、成長すると推定されています。統計によると、毎年、米国では 14 歳以下の約3百万人の子供がスポーツやレクリエーション活動に参加しているときに負傷しています。さらに、同年齢層の約 770,000 人の子供たちが、スポーツ関連の怪我のために病院の緊急治療室で毎年治療を受けています。



筋骨格系および骨粗鬆症の問題のリスクは高齢者人口でより高いため、世界の矯正装置、キャストとスプリントの市場は、世界的に高齢者人口の増加を背景に成長すると推定されています。世界保健機関 (WHO) のデータによると、2020 年の 60 歳以上の人口は約 10 億人であり、2030 年末までに 14 億人に達し、2050 年までに 20 億人を超えると予測されています。80 歳以上の人口は、2050 年末までに426百万人に達すると予測されています。



質問: 矯正器具、ギプスとスプリント市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです。

交通事故の増加 - 世界保健機関 (WHO) の統計によると、毎年約1.3百万人が交通事故で死亡しており、そのうち約20百万から50百万人が致命的ではない怪我を負っており、多くの人が交通事故に遭っています。交通事故による怪我の増加は、市場の成長の主要な原動力であると考えられています。このような損傷は筋骨格障害や装具器具につながるため、ギプスとスプリントを使用してそのような状態を緩和します。



研究開発費の増加



骨粗鬆症の有病率の上昇



世界的な筋骨格疾患の拡大



医療費の増加







質問: 矯正装置、ギプスとスプリント市場に関連する課題は何ですか?



市場に関連する課題は次のとおりです。

矯正装置の高価格 - 矯正装置は、多くの場合、各人専用に作られ、かなり高価になる可能性があります。その結果、多くの人、特に適切な健康保険に加入していない人は、それらを買う余裕がないかもしれません。多くの保険プランが装具器具の費用を部分的にしか払い戻さないという事実は、装具器具の価格をさらに高くし、アクセシビリティを制限する可能性があります。業界の全体的な成長は、人々が医療援助を求めたり、費用が高いために矯正装置を採用したりすることを思いとどまらせた結果、打撃を受ける可能性があります。



整形外科手術に関連する合併症は、市場の成長を妨げると推定されています。



熟練した専門家の不足







質問: 矯正装置、ギプスとスプリント市場はどのように分類されますか?



市場は次のように分類されます。



流通チャネル別



機関販売

病院



整形外科クリニック



看護施設





小売販売

オンライン販売



小売薬局



ラッグストア







世界の矯正器具、ギプスとスプリント市場は、機関向け販売と小売販売への流通チャネル別の需要と供給についてセグメント化および分析されています。機関販売はさらに病院、整形外科クリニック、看護施設に細分化され、小売販売はオンライン販売、小売薬局、ドラッグストアに細分化されます。これらのセグメントのうち、機関販売セグメントは、ヘルスケアインフラストラクチャの成長とともに世界中で増加する病院および整形外科クリニックに支えられて、2035 年末までに最大の市場シェアを獲得すると予想されます。データによると、2019 年にはインドに 65,000 を超える私立および公立病院がありました。



製品タイプ別



キャスティング用品と機器

ギプス キャスト



キャスティング テープ



キャスト カッター



キャスティング ツールとアクセサリ





スプリント用品と機器

グラスファイバー スプリント



石膏スプリント



その他のスプリント



スプリントツールとアクセサリー



その他











世界の矯正装置、ギプスとスプリント市場も分割され、製品タイプ別の需要と供給について、キャスティング サ用品と機器、スプリント用品と機器などに分析されます。これらのセグメントのうち、キャスティング用品と機器が最大の市場シェアを獲得すると予測されています。このセグメントは、石膏ギプス、ギプス テープ、ギプス カッターなどにさらに細分されます。これは、交通事故の増加や、生活習慣の悪さによる骨格の不健康などが原因である可能性があります。たとえば、栄養不足はカルシウムやビタミン D の欠乏につながり、骨が弱くなり、骨折しやすくなります。



質問: 矯正器具、ギプスとスプリント市場の主要プレーヤーは? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



市場の主要プレーヤーは、ComfortFit Orthotic Labs, Inc.、Hanger, Inc.、Amfit Inc.、Performance Health Holdings, Inc.、DeRoyal Industries, Inc.、DJO, LLC、Zimmer Biomet Holdings, Inc.、Stryker Corporation その他です。

市場における最近の進展は次のとおりです。



装具および人工装具のデバイスおよびコンポーネントの大手プロバイダーである Hangar Inc. は、同社が企業価値総額約12.5億万米ドルで、Patient Square Capital に買収される正式契約に署名したと発表しました。



整形外科用ソフトグッズとヘルスケア製品の市場プレーヤーである Ascent Meditech Limited は、人間の背中を緩和するために慎重に設計された製品である、新しいFlamingo Back Comfort Beltを本日発表しました。







質問:矯正器具、ギプスとスプリント市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米の矯正装置、ギプスとスプリント市場は、2035 年末までに最大の市場シェアを保持すると予測されています。これは、この地域での脊髄損傷の増加に伴い、整形外科の問題に苦しむ高齢者人口が増加していることに起因しています。統計によると、米国では毎年約 17,000 件の脊髄損傷が新たに発生しており、その 47% 以上が 16 歳から 30 歳の間の人々に発生しています。さらに、急速な製品の発売と、矯正装置、キャスト、スプリントの主要サプライヤーの存在により、今後数年間で市場の成長が促進されると予想されます。



さらに、アジア太平洋地域の市場は、交通事故の発生率の増加と地域の高齢者人口の増加により、予測期間中に大幅な成長を遂げると推定されています。データによると、2020 年にはインドで約 3,66,000 件の交通事故が発生し、1,31,000 人が死亡し、約 3,48,000 人が負傷しました。さらに、高齢者の変形性関節症による骨折の発生数の増加も、予測期間中のこの地域の市場成長を後押しすると推定されています。



