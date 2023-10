[日本コロムビア株式会社]





佐藤純一(key,cho)を中心に結成されたtowana (Vocal)、kevin mitsunaga (Sampler,etc.)による3人組バンドfhana(ファナ)。

デビュー10周年を記念して10月7日に東京LINE CUBE SHIBUYAで開催したfhana 10th Anniversary SPECIAL LIVE “There Is The Light”の公演の中で、2023年12月20日(水)にメジャー1st EPのリリースを発表いたしました。

12月22日発売予定のアドベンチャーゲーム『ONE.』オープニングテーマ「永遠という光」、エンディングテーマ「Last Pages」の他、新録楽曲を4曲含む全6曲入りEPとしてリリースをいたします。



==================================================



【商品情報】

発売日:2023/12/20(水)

タイトル:Beautiful Dreamer



【CD+DVD限定盤】

品番:COZX-2063~4

価格:¥3,410(税抜:¥3,100)

※限定盤には、「永遠という光」ミュージックビデオとメイキングを収録したDVDを同梱予定。



【CDのみ通常盤】

品番:COCX-42155

価格:¥2,750(税抜:¥2,500)



【収録内容】

「永遠という光」(『ONE.』オープニング主題歌) 歌:fhana

作詞:林英樹 作曲/編曲:佐藤純一

「Last Pages」(『ONE.』エンディング主題歌) 歌:fhana

作詞:林英樹 作曲/編曲:佐藤純一

他、全6曲収録予定。





【購入特典情報】

下記店舗にて、2023/12/20発売・fhana「Beautiful Dreamer」をお買上げの方に以下アイテムを先着でプレゼント!!



・アニメイト:デモ音源+メンバー解説ボイス試聴QRコード付きカード(アニメイトVer.)

・タワーレコード:デモ音源+メンバー解説ボイス試聴QRコード付きカード(タワーレコードVer.)

・楽天ブックス:デモ音源+メンバー解説ボイス試聴QRコード付きカード(楽天ブックスVer.)

・Amazon.co.jp:メガジャケ(DVD付き限定盤/通常盤 各ジャケット絵柄)



デモ音源+メンバー解説ボイス試聴QRコード付きカード視聴期間:

2023年12月19日(火) 昼12:00~2024年3月19日(火)昼12:00



※一部お取扱いの無い店舗もございます。予めご了承ください。

※特典有無についての詳細は、各店舗様へご確認をお願いいたします。

※内容は一部変更になる可能性もございます。

※特典は先着順となり、無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。お早目のご予約をお勧めいたします。

※デモ音源+メンバー解説ボイスQRコード付きカードの収録内容は後日発表いたします。



==================================================



【2024年1月 LIVE情報】





fhana 初のアジア・ツアー"Beautiful Dreamer ASIA Tour 2023"開催決定!



メジャー1st EP「Beautiful Dreamer」のリリースを記念して、韓国・台湾・東京を巡るfhana初のアジア・ツアーの開催が決定しました。

東京公演に関してはファンクラブ先行申し込みの受付も開始されました。



■韓国公演

2024年1月6日(土)

会場:韓国 WEST BRIDGE LIVE HALL

https://www.west-bridge.co.kr/

※他詳細・チケット情報は後日発表



■台湾公演

2024年1月20日(土)

会場:台湾 NUZONE 展演空間

https://www.nuzone.com.tw/

※他詳細・チケット情報は後日発表



■東京公演

2024年1月28日(日)

会場:新宿BLAZE

https://shinjuku-blaze.com/

開場:16:00 開演:17:00

スタンディング ¥6,500(税込)



FC先行受付中。

※受付期間:10月7日(土)21:00 ~ 10月22日(日)23:59



詳細はコチラ。

http://fhana.jp/blog/?p=5480



公演に関するお問い合わせ

ディスクガレージ:050-5553-0888(平日12:00~15:00)

http://diskgarage.com



==================================================





【fhana Profile】







2011年、佐藤純一(key,cho)を中心に結成された、towana (Vocal)、kevin mitsunaga (Sampler,etc.)による3人組バンド。



2013年8月に「ケセラセラ」(TVアニメ『有頂天家族』ED主題歌)でメジャーデビュー。翌年には、iTunesによりブレイク確実の新人として『NEW ARTISTS 2014』の1組に選出されたほか、1stアルバム「Outside of Melancholy」はオリコンウィークリー8位を記録。



現在に至るまで17作品ものアニメで主題歌の担当を果たし、作品の世界観に寄り添いながらも豊かな音楽性を提示し続けている。また、10thシングル「⻘空のラプソディ」(TVアニメ『小林さんちのメイドラゴン』OP主題歌)のMVは、YouTubeにて再生回数5,000万回を突破(2023年5月現在)。 さらに最新シングル「愛のシュプリーム!」(TVアニメ『小林さんちのメイドラゴンS』OP主題歌)は 発売されるやいなや各界から絶賛され、MVの再生回数も早くも1,600万回再生を突破し、様々なアワードも受賞した。



中心人物の佐藤純一は2006年に自身がボーカルを務めるバンド”FLEET”としてメジャーデビューしており、fhana結成後は他アーティストへの楽曲提供など作編曲家・音楽プロデューサーとしても積極的に活動を開始。2022年現在までに、fhanaと楽曲提供を合わせて29作品ものTVアニメ・TVドラマ・劇場版アニメの主題歌を担当。平成アニソン大賞作曲賞、令和2年アニソン大賞編曲賞、令和3年アニソン大賞では作品賞、編曲賞、ユーザー投票賞も受賞している。



ボーカルのtowanaは、2022年7月にTVドラマ『理想ノカレシ』EDテーマ「ベール」でソロデビューも果たした。 kevin mitsunagaはDJとしても様々なイベントに出演するなど、各メンバーは活動の幅を広げている。



ライブにも定評があり、日本国内では定期的にワンマンツアーを開催しているほか、海外でのイベントにも積極的に出演。また2020年以降はオンラインライブを多数開催するなど常に時代と共に柔軟に活動してきた。世界最大のアニソンフェス”Animelo Summer Live”に7年連続で出演。アニソン界を軸としながらも、”ROCK IN JAPAN FESTIVAL”や”COUNTDOWN JAPAN”へ出演を続けるなど、ジャンルの壁や国境を越え、各方面からリスペクトを集めている。



2023年、新体制による新たな冒険が始まる。



