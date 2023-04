[Kenneth Research]



調査期間: 2023年1月05日―1月12日

調査業者: RNPL

調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数: 545

調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

質問: 泌尿器科機器市場の規模はどのくらいですか?



世界の泌尿器科機器市場は、 2023年-2033年までの予測期間中に最大7%のCAGRで成長することにより、2033年末までに最大630億米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は2022年に約370億米ドルの収益を生み出しました。市場の成長は、主に世界中でいくつかの種類の泌尿器科状態の有病率の上昇に起因しており、これらの疾患は、それらが引き起こす不快感と痛みのために迅速な医師の診察を必要とします。



毎年 8百万人以上が尿路感染症 (UTI) の治療を受けていることが観察されています。米国では生涯で、女性の約 62%、男性の 13% が少なくとも 1 回は UTI を経験すると推定されています。尿路感染症や尿失禁などの状態はそれほど危険な病気ではないように見えますが、それでもこれらの病気は大衆の大部分、特に高齢者に大きな影響を与えているため、高齢者人口の有病率の上昇が市場の成長に拍車をかけています。予測期間中に世界保健機関 (WHO) が発表したデータによると、世界の 60 歳以上の人口は、2020 年の 10 億人から 2030 年には 14 億人に増加すると予想されています。



質問: 泌尿器科機器市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



泌尿器科機器市場の成長を推進する主な要因は次のとおりです。

慢性腎臓病(CKD)の有病率の上昇― 慢性腎臓病 (CKD は、腎臓が損傷を受け、本来の方法で血液をろ過しない場合に発生します。腎臓への損傷が徐々に発生するため、この病気は「慢性」と呼ばれます。糖尿病と高血圧は CKD の最も一般的な原因の 2 つであるため、慢性腎臓病の有病率の上昇により、これらの障害を検出して治療するためのさまざまな泌尿器科用機器の需要が高まっています。さらに、患者の血液から老廃物を除去するために、慢性腎臓病の治療薬や泌尿器科の器具が使用されており、市場の成長を牽引すると期待されています。たとえば、2019 年まで、慢性腎臓病 (CKD) は主要な世界的な公衆衛生問題として認識されていました。腎代替療法を必要とする末期腎疾患 (ESKD) 患者の数は、世界中で 4.903百万人から7.085百万人と推定されています。CKD の推定有病率は 13.5% (11.6-15%) に達しています。



前立腺癌の有病率の増加



膀胱癌の急増



尿失禁症例の増加



医療投資の拡大と買収の急増











質問: 泌尿器科機器市場に関連する課題は何ですか?



泌尿器科機器市場に関連する課題のいくつかは次のとおりです。

泌尿器科機器の高コストー泌尿器科用機器は非常に高価であり、治療費が高額になるため、誰もが受けられるわけではありません。人々はこれらの病気にあまり気づいておらず、伝統的な治療法を探しています。さらに、泌尿器科機器の製造コストも高く、これは予測期間中の市場の成長を妨げる主な要因の 1 つです。



泌尿器科手術に関連するリスクに対する懸念の高まり



新しい治療法の承認に関する厳格な政府規則





質問: 泌尿器科機器市場はどのように分類されますか?

病気別





o 腎臓病

o 泌尿器科癌とBPH

o 骨盤臓器脱

o その他



病気に基づいて、世界の泌尿器科機器市場は需要と供給について腎臓病、泌尿器癌とBPH、骨盤臓器脱などに分割され、分析されています。そのうち、腎臓病セグメントは予測期間中に大幅に成長すると推定されています 末期腎疾患 (ESKD) の有病率の上昇、透析処置の需要の高まり、世界中での低侵襲手術の急増が原因です。たとえば、末期の腎疾患は、2020 年の時点で米国で約 787,000 人に影響を与えており、その 70% が透析を受けています。







エンドユーザー別





o 病院

o 透析センター

o 外来手術センター

o その他



エンドユーザーに基づいて、世界の泌尿器科機器市場もセグメント化され、病院、透析センター、外来手術センターなどへの需要と供給について分析されます。 これらすべてのうち、病院のセグメントは、病院のインフラストラクチャを開発するために大規模な投資が行われ、世界中に多数の病院が存在するため、予測期間の終わりまでに最大のシェアを保持することに起因しています。このセグメントの成長にプラスに貢献するもう 1 つの主要な要因は、泌尿器科関連疾患の治療のために病院を訪れる患者数が多いことです。経済協力開発機構 (OECD) は、米国に存在する病院の数が 2015 年の 5,564 から 2019 年には 6,090 に増加したと述べました。







市場は、製品と技術に基づいてさらに分割されます。



製品に基づいて、透析、内視鏡および内視鏡システム、レーザーおよび砕石術、消耗品および付属品、尿力学システム、生検装置、その他に分類されます。そして技術に基づいて、低侵襲手術とロボット手術に部類されます。



質問: 泌尿器科機器市場の主要プレーヤーは? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



泌尿器科機器市場の主要プレーヤーはBoston Scientific Corporation、 KARL STORZ SE & Co. KG、 Becton、 Dickinson and Company (BD)、 Richard Wolf GmbH、 Intuitive Surgical、 Inc.、 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA、 Olympus Corporation、 Coloplast、 Medtronic、 Stryker Corporation、その他です。



市場における最近の進展は次のとおりです。

KARL STORZ SE & Co. KG カールストルツのハイドームが、その卓越したデザイン、品質、機能性が評価され、プロダクトデザイン2019カテゴリーのレッドドット賞に選ばれたことを発表しました。その十二指腸鏡検査システムは、十二指腸内視鏡検査と胆管治療のための再利用可能な内視鏡を革新的なレバー機構と組み合わせています。



Boston Scientific Corporationは連邦合同委員会(G-BA) が良性前立腺症候群 (BPS)の治療のための光選択的気化 (PVP)の非常に肯定的な利益評価を与えたことを発表しました。







質問:世界の泌尿器科機器市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



ヨーロッパは2022年に市場で2番目に大きなシェアを記録し、予測期間にわたって大幅なCAGRで成長すると予想されています。 この増加は、膀胱疾患、尿路結石症、およびその他の泌尿器科の問題の影響を受ける膨大な患者数に関連しています。 さらに、C.E. 欧州委員会による泌尿器科機器認証の増加は、ヨーロッパでの泌尿器科機器の使用を促進すると予想されます。 さらに、企業は効果的な製品認証を取得して新しいアイテムを市場に投入するための研究開発活動に関与しています。



推定期間中、アジア太平洋地域の市場は最速の CAGR で拡大すると予想されます。 この地域の最大の CAGR は、ヘルスケア インフラストラクチャの拡大への関心の高まり、泌尿器科の問題の診断に関する認識の拡大、および日本、中国、インドの企業による新製品の発売の拡大によるものです。 アジア太平洋市場は、良性前立腺肥大症 (BPH)、脊髄損傷、および尿路感染症 (UTI) の発生率の増加によって牽引されています。 この地域で最も顕著な感染症の 1 つは UTI です。 泌尿器科機器の需要の増加に起因する追加の要因には、新しい構造の作成、および現在の医療施設の交換と更新に対する緊急の要件が含まれます。







