調査期間: 2023年4月3日―4月9日

調査業者: RNPL

調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数: 545

調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

質問: ライフケアソリューションサービス市場の規模はどのくらいですか?



世界のライフケア ソリューション サービス市場は、2023 ー2035 年までの予測期間中に、最大7% の CAGR で成長することにより、2035 年末までに 約30 億米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は 2022 年に約 10 億米ドルの収益を生み出しました。市場の成長は、世界中の慢性疾患による死亡者数の増加に起因する可能性があります。慢性疾患は非常に蔓延しており、世界中で主要な死因であると考えられており、予測期間中、より良い診断と治療のためのライフケアソリューションサービスの需要が高まると予想されています。最近の推定によると、2020 年には、世界中で約2百万人が肺がんによって死亡し、がんによる死亡者数が最も多くなっています。さらに、2045 年までに、世界中で700百万人が糖尿病患者になると予測されています。



さらに、急性および慢性疾患の増加と死亡者数の増加により、ライフケア ソリューション サービスの必要性が高まることが予想されます。2021 年に世界保健機関によって共有された統計によると、非感染性疾患 (NCDs) によって毎年41百万人が死亡していることが明らかになりました。これは、全世界の死亡者数の 71% に相当します。



質問: ライフケアソリューションサービス市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです。

世界中で医療費が急増 - 世界銀行は 2019 年の世界の医療費を発表しました。これは GDP 総額の 9.83% を占めていました。これは、世界の医療費が総 GDP の 9.77% だった 2017 年から増加しています。医療費の増加は、より良い健康機会をもたらし、生活ケアソリューションサービスの全体的な質を向上させます。医療費は、健康である人間開発の主要な指標の 1 つをサポートします。これには、緊急援助、医療サービス、家族計画、栄養活動など、ほぼすべての支出が含まれます。したがって、医療費の増加は、ライフケア ソリューション サービスの成長と連動しています。



病院のベッド数と支援機器の急増



通院回数の増加



外科的処置のリスクを軽減するためのイニシアチブの増加



非感染性疾患の有病率の上昇



医学研究の急増







質問: ライフケアソリューションサービス市場に関連する課題は何ですか?



市場に関連する課題は次のとおりです。

開発途上国における実施手続きの欠如ー発展途上国ではライフケアソリューションサービスの認知度が低く、それ以外にも、誰もがプランを活用してその金額を払えるわけではありません。したがって、この要因は、予測期間中の市場の成長を大きく抑制する可能性があります。



採用率が低い



追加費用の増分





質問: ライフケアソリューションサービス市場はどのように分類されますか?

市場は次のように分類されます。

エンドユーザー別





o 病院

o 診断センター

o その他



世界のライフケア ソリューション サービス市場は、病院、診断センターなどへのエンドユーザーによる需要と供給についてセグメント化および分析されています。3 種類のエンド ユーザーのうち、病院セグメントは、予測される時間枠で最大の市場シェアを獲得すると推定されています。このセグメントの成長は、人々により良い医療を提供するために病院を建設するための多額の政府資金に裏打ちされた、世界中の病院の数の増加に起因する可能性があります。たとえば、2020 年にはコロンビアの病院数が最も多く、10,900 と推定されました。比較すると、同じ時期に日本には約 8,000 の病院があり、米国には約 6,000 の病院がありました。





製品タイプ別





o 患者モニタリング

o 母子ケア

o 消耗品

o 心臓診断

o 麻酔/呼吸器



世界のライフケア ソリューション サービス市場は、需要と供給について、製品タイプ別に患者モニタリング、母子ケア、消耗品、心臓診断、麻酔/呼吸器に分割および分析されています。これらのセグメントの中で、消耗品セグメントは2035年までに大きなシェアを獲得すると予想されています。消耗品セグメントは、研究室、病院、診療所などの医療施設での大量の使用に裏打ちされた、患者と医療提供者の両方の衛生と安全に対する意識の高まりを背景に成長すると予測されています。これらの消耗品の例には、マスク、ガウン、チューブ、針、注射器、接着剤、カテーテル、手袋などが含まれます。病院の最新の規則と規制により、医療用消耗品の利用が大幅に急増しています。したがって、そのような要件は、予測期間中にセグメントの成長を促進すると予想されます。





市場はさらに、サービス プロバイダー に基づいて、相手先商標製造会社と独立したサービス プロバイダー にも部類されます。



質問: ライフケアソリューションサービス市場の主要プレーヤーは? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



市場の主要プレーヤーは、Becton、Dickinson and Company、Nihon Kohden Corporation、General Electric Company、Hill-Rom Co., Inc.、Masimo Österreich GmbH、Medtronic plc、Dragerwerk AG & Co. KGaA、Getinge AB.、 Natus Medical Incorporated などです。



市場における最近の進展は次のとおりです。

General Electric Company と Medtronic は、外来手術センター (ASC) と Office Based Labs (OBL) でのケアのニーズに焦点を当てたパートナーシップを締結しました。このコラボレーションを通じて、顧客は広範な製品ポートフォリオ、金融ソリューション、優れたサービスにアクセスできます。このイニシアチブは、より多くの選択肢を探している臨床医や患者にとって非常に有益です。



Abbott Laboratories と WW International, Inc. は、糖尿病患者が糖尿病と体重をよりよく理解し、管理できるようにするための戦略的パートナーシップを発表しました。このコラボレーションは、シームレスで統合された体験を可能にし、血糖コントロールの改善と減量の改善に関する深い洞察を提供するために行われました。







質問:ライフケアソリューションサービス市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米のライフケア ソリューション サービス市場は、他のすべての地域の市場の中で、2035 年末までに最大の市場シェアを保持すると予測されています。市場の成長は、主に、堅牢な医療インフラの存在に支えられた医療サービスに対する地域の医療費の増加に起因する可能性があります。Centers for Medicare & Medicaid Services によると、米国の医療費は 2020 年に 9.7% 増加し、4.1 兆米ドルまたは 1 人あたり 12,530 米ドルに達しました。これは、国内総生産 (GDP) の 19.7% を占めています。さらに、慢性疾患の負担とそれによる死亡は、予測期間中の市場の成長を後押しする地域でのライフケアソリューションサービスの拡大のもう1つの要因です。2022 年の時点で、米国の成人の 10 人に 6 人が少なくとも 1 つの慢性疾患にかかっていることがわかりました。



さらに、アジア太平洋地域のグローバルライフケアソリューションサービス市場も、予測期間中に大きなシェアを獲得すると予想されています。慢性疾患の症例の増加と、この地域での老年医学の増加が相まって、予測期間を通じて市場の成長を促進すると予想されます。たとえば、アジア太平洋地域の高齢者人口は、2050 年までに約 10 億人に達すると予想されています。さらに、地域人口の急増は、強化されたライフケア ソリューション サービスの需要にも拍車をかけ、その結果、地域の医療インフラを改善するための資金が増加しています。



さらに、ヨーロッパ地域は、市場が予測された時間枠でシェアを保持すると予想される有利な成長機会を提供するとさらに予測されています。技術の進歩と早期診断に対する意識の高まりに支えられたより良い医療施設に対する需要の高まりは、予測期間中にこの地域の市場規模を拡大すると予想されます。





会社について:



Research Nester(LAMORI PRIVATE LIMITED)目標は、効率的なビジネス ソリューションを提供することにより、クライアントが目標を達成できるよう支援することです。当社の調査アナリストとコンサルタントの多様なネットワークを通じて、クライアントが予算を含むビジネス評価のすべての重要な側面を理解し、世界中で戦略的なビジネス解決策を提供できるように支援します。RNPL は 30 か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の経済への拡大にもさらに注力しています。当社は、クライアントに可能な限り最高のサービスを提供し、ビジネスの範囲を拡大するのを支援することを約束します。



