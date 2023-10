[日本コロムビア株式会社]

アレンジャーにフレデリック、松田"チャーベ"岳二、ミト(クラムボン)、中川大二郎(JYOCHO)、玉屋2060%(Wienners) 、DAIKI(AWSM.)が参加!







04 Limited Sazabysが結成15周年の記念作品として、これまでの名曲をアレンジした初のセルフカバーアルバム『Re-Birth』を10月18日にリリースする。

今作にはアレンジャーとして、フレデリック、松田"チャーベ"岳二、ミト(クラムボン)、中川大二郎(JYOCHO)、玉屋2060%(Wienners) 、DAIKI(AWSM.) といった実力派アーティスト陣が参加。原曲の良さはそのままに、さまざま要素を取り入れ、優しく、新しいフォーリミの名曲たちを堪能できる作品となる。

04 Limited Sazabys『Re-Birht』特設サイトhttps://www.04limitedsazabys.com/feature/re-birth





初回盤の特典映像には、主催フェス「YON FES 2023」の彼らのライブ映像とフェスの舞台裏を収めたドキュメント映像を付属。

そして15周年を迎えたメンバーのそれぞれのインタビューをもとにバンドの歴史を紐解くヒストリー映像も収録される。

さらに通常盤は、サンキュープライスの¥999と手に取りやすい価格となっている。

大胆なアレンジによって、どんな作品に生まれ変わるのか発売を楽しみに待とう。

11月11日(土)12日(日)には、日本武道館2Days公演「THE BAND OF LIFE」も決定しているフォーリミ。

作品の内容や予約・先着購入特典などの詳細は『Re-Birth』特設サイト( https://www.04limitedsazabys.com/feature/re-birth )を随時チェックしよう。

04 Limited Sazabysおよびアレンジャー陣のコメントは以下となる。

-----------------------------

■04 Limited Sazabys『Re-Birth』コメント

【04 Limited Sazabys】

僕らの楽曲を盟友、後輩、先輩の力を借りて大胆にアレンジ。あの名曲達が美しく面白く生まれ変わりました。新感覚、新解釈なチルいフォーリミは大変味わい深い仕上がりです。新しい04 Limited Sazabys、チルリミをどうぞご堪能ください。

GEN(Ba&Vo)



■『Re-Birth』アレンジャー参加コメント

【フレデリック】(担当楽曲:Re-Squall、Re-Letter)



参加できて嬉しく思っています!

日々様々な音楽表現に打ち込んでいると自負している中、目に入りやすい部分だけでなく、

フレデリックの音楽へのこだわりに目を向け誘ってくれたフォーリミに感謝です!

打ち合わせした日からすぐアレンジのイメージが浮かび、今も大事に聴かれている胸を打つ楽曲だからこそ、新たに楽しんでもらうため俺達なりのベストを尽くしました。

是非沢山聴いてください!



【松田"チャーベ"岳二】(担当楽曲:Re-milk、Re-Chicken race)



息子が大好きなバンドの楽曲をリアレンジをさせて頂くという事で感慨深く向き合わせてもらいました。楽曲はもちろん、歌詞やオリジナルのアレンジの良さを改めて感じ、プレッシャーもありましたが、04 Limited Sazabysを愛しているキッズのみんなが彼らの新しい魅力を知る事ができるようなアレンジになるよう心がけました。何よりここに名を連ねることができ、とても光栄です。



【ミト(クラムボン) 】(担当楽曲:Re-swim、Re-midnight cruising)



あれは2015年のRISING SUN。会場に到着して知り合いに挨拶したりしながらあちこちを歩き、控室に戻る途中に、一人の青年に声をかけられた。LIVEの健闘と労いの言葉、そして一枚のCDを手渡ししてくれた彼の眼はとっても澄みきってて、LIVEが終わってホテルに戻ってからも気になって、気が付いたらそのCDを聴いていた。真っ直ぐな唄、前のめりな演奏、空に抜ける様な空気感…。それから8年、レーベルの会議室でテーブルを隔てて逢った彼は、出会った頃と変わらず、その澄み切った眼で僕を見つめて話してくれた。その眼に映る僕ほど、僕は出来た人間ではないけれど、どうにかしてその眼に映る僕を裏切らない様に、出来うる限りの力を使おうと、その時僕はGENくんを見て思いました。



【中川大二郎 (JYOCHO)】(担当楽曲:Re-Buster call)



今回お話を頂いたとき、構想を練るのにかなり時間をかけ、ひとまず全曲聴かせていただきました。

今フォーリミの作品として求められている音と自身の色合いをどこまで化学反応出来るかということを考えておりました。デモを提出してレコーディングが始まるまでは不安もありましたが、全く不安も心配も必要ありませんでした。仕上がり、とにかく最高です。



【玉屋2060%(Wienners)】(担当楽曲:Re-fiction、Re-Kitchen)



私がやった事と言えば、もともと原曲が持っている世界観の一部を抽出して「もしもフォーリミが銭湯の番台だったら(Kitchen)」「もしもフォーリミがスペインのバンドだったら(fiction)」という妄想をブーストさせただけです。それすなわちフォーリミの4人とただただ楽しい音楽遊びをするという、なんとも贅沢で甘美な時間。こんな貴重な機会を与えてくれてありがとうございました。



【DAIKI(AWSM.)】(担当楽曲:Re-monolith、Re-soup)



普段から遊びや制作なんかでいっぱいお世話してもらってるGEN君に、フォーリミのあの名曲をアコースティックverでアレンジしたいとお声がけいただき参加させていただきました。

自分もバンドでの活動からスタートして、色んなアーティストさんと作編曲をやらせていただくようになりましたが、バンドの作る音楽に外部の人間が携われる機会というのもそもそも貴重ですし

何より普段から遊んでる先輩と一緒に音楽を届けられて最高!

-----------------------------

【リリース】























04 Limited Sazabys

Self Cover Album「Re-Birth」

2023.10.18 Release

■初回盤 [CD+DVD]:¥4,040(税抜) / ¥4,444(税込)

■初回盤 [CD+Blu-ray]:¥4,545(税抜) / ¥5,000(税込)

■通常盤 [CD]:¥999(税抜) / ¥1,099(税込)

<CD>全11曲

01. Re-monolith

02. Re-fiction

03. Re-Kitchen

04. Re-milk

05. Re-Letter

06. Re-Chicken race

07. Re-midnight cruising

08. Re-Squall

09. Re-soup

10. Re-Buster call

11. Re-swim

Arranger:

フレデリック、松田"チャーベ"岳二、ミト(クラムボン)、中川大二郎(JYOCHO)、玉屋2060%(Wienners) 、DAIKI(AWSM.)

<DVD / Blu-ray>

・"YON FES 2023" live & document

・History of 04 Limited Sazabys Season 2

[初回盤・通常盤 共通特典]※初回プレス封入特典

●「???」応募ID(内容は後日発表)

[初回盤のみ]

●プレイパス対応(Blu-ray、DVDのみ対応)※映像がスマホで簡単再生できる「プレイパス」サービス対応

予約・店舗特典など詳細はこちら

セルフカバーアルバム『Re-Birth』特設サイト

https://www.04limitedsazabys.com/feature/re-birth



【公演概要】

04 Limited Sazabys

15th Anniversary 『THE BAND OF LIFE』

2023年11月11日(土) 日本武道館(ワンマンライブ)

OPEN 17:00 / START 18:00

2023年11月12日(日) 日本武道館(ワンマンライブ)

OPEN 16:00 / START 17:00

<チケット詳細>

日本武道館ワンマン『THE BAND OF LIFE』特設サイト:

https://www.04limitedsazabys.com/feature/15th_thebandoflife



【プロフィール】

04 Limited Sazabys (フォーリミテッドサザビーズ)

2008年名古屋にて結成の4 ピースロックバンド。

GEN(B, Vo)、HIROKAZ(G)、RYU-TA(G, Cho)、KOUHEI(Dr, Cho)

Vo.GEN の少年のようなハイトーンボイスから繰り出されるグッドメロディーかつ疾走感溢れる楽曲と、圧倒的なライブパフォーマンスは観る者の心を掴む。

2015年に1st Full Album『CAVU』をリリースしメジャー進出。2016年からは毎年春に地元・愛知県にて、バンド主催の野外ロックフェス“YON FES”を開催している。2018年には結成10周年を迎え、東名阪アリーナツアーを敢行。2019年にさいたまスーパーアリーナで単独公演"YON EXPO" を初開催。2022年10月に4th Full Album『Harvest』をリリースし、全36公演の全国ツアーを開催。2023年4月8日(土)9日(日)に"YON FES 2023" を主催し約2万人(完売)を動員。そしてバンド結成15周年を記念し、11月11日(土)12日(日)に日本武道館ワンマンライブを開催する。

