服部隆之が作詞作曲を手掛け、中納良恵(EGO-WRAPPIN')、さかいゆう、趣里が歌う10月2日に放送スタートしたNHK 2023年度後期 連続テレビ小説 『ブギウギ』の主題歌 「ハッピー☆ブギ」 と劇中でドラマのヒロインである趣里(福来スズ子)が歌唱した「東京ブギウギ」が、本日配信リリース!

そして、この楽曲の為に撮り下ろされた最新のアーティスト写真と本人コメント動画が、特設サイトにて公開された。(https://columbia.jp/boogie/)

最新ビジュアルは、シックなタキシードに身を包み、クラシックなスタイルながらも、歌が聞こえてくるような、

ブギのパワー溢れるビジュアルとなっている。

本日の配信スタートを皮切りに、11月15日にCD、11月22日にアナログ盤をリリース。

「ハッピー☆ブギ」特設サイト





「ハッピー☆ブギ」特設サイト

https://columbia.jp/boogie/





リリース情報

【配信情報】



2023/10/4 Digital Release

『ハッピー☆ブギ』 中納良恵 さかいゆう 趣里 / 『東京ブギウギ』 ※福来スズ子(趣里)

https://lnk.to/happyboogie





【CD】



2023/11/15 Release

『ハッピー☆ブギ』 中納良恵 さかいゆう 趣里 / 『東京ブギウギ』 ※福来スズ子(趣里)

COCA-18160 ¥1,500(tax in)





【アナログ盤シングル】

2023/11/22 Release

『ハッピー☆ブギ』 中納良恵 さかいゆう 趣里 / 『東京ブギウギ』 ※福来スズ子(趣里)

COKA-95 ¥2,200(tax in)





販売:日本コロムビア株式会社





【Artist Profile】



中納良恵

EGO-WRAPPIN’ヴォーカリスト。 1996年 中納良恵(Vo、作詞作曲)と森雅樹(G、作曲)によってEGO-WRAPPIN’ を結成。「色彩のブルース」や「くちばしにチェリー」は、多様なジャンルを消化し、エゴ独自の世界観を築きあげた名曲として異例のロングヒットとなる。

以後、作品ごとに魅せる斬新な音楽性において、常に日本の音楽シーンにて注目を集めている。

中納良恵名義によるソロアルバム「ソレイユ」(2007 年)、「窓景」(2015 年)と独創的な作品を 2 枚発表している。2021 年 6 月 30 日には、6 年ぶりとなる

通算 3 枚目のアルバム「あまい」をリリース。

https://nakanoyoshie.com/

https://www.egowrappin.com/







さかいゆう

高知県土佐清水市出身。 唯一無二の歌声と、SOUL・R&B・JAZZ・ゴスペル・ROCK など、幅広い音楽的バックグラウンドをポップスへと昇華させる、オリジナ リティ溢れるサウンドが魅力のシンガーソングライター。

高校卒業後、18歳の時に突如音楽に目覚め、20歳で上京。22歳で単身LAに渡り、独学でピアノを始める。2009年 Sg『ストーリー』 でメジャーデビュー。 自身の楽曲だけでなく、小泉今日子、坂本真綾、SMAP、

Sexy Zone、Da-iCE、DISH//、土岐麻子、新妻聖子、薬師丸ひろ子、和田ア キ子、等多くのアーティストに

楽曲提供をおこなっている。 2018年から世界中を旅しながら、John Scofield(Gt), Ray Parker Jr.(Gt),

Bluey from Incognito(Gt), Stuart Zender(Bs ex.Jamiroquai), Terrace Martin(Sax), Nicholas Payton(TP),

Renato Neto(Key)など世界的なプレイヤ ーとのレコーディングを実現。 2021年5月12日に8枚目の

オリジナルアルバム『愛の出番 + thanks to』をリリース。 2022年6月22日、「Whale Song」(酔鯨酒造50周年記念ムービーテーマソング)をはじめ、故郷・高知にまつわる楽曲を集めた 『Whale Song EP』を

リリースし、iTunes R&B チャートにて1位を獲得(連続1位獲得記録を更新中)。

2023年4月8日は、4年越しの野音ライブ『SAKAI YU “LOVERS” CONCERT 2023 in YAON』を開催した。

https://www.office-augusta.com/sakaiyu/





趣里

1990年9月21日生まれ、東京都出身。2011年デビュー以降、舞台・映像と幅広く活動。主演を務めた映画「生きてるだけで、愛。」(18)で、第33回高崎映画祭最優秀主演女優賞、第42回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。近年の出演作に、映画「流浪の月」(22)、「もっと超越した所へ。」(22)、「零落」(23)、ドラマ「DCU」(22/TBS)、「サワコ~それは、果てなき復讐」(22/BS-TBS)、舞台「温暖化の秋-hot autumn-」(22)などがある。

待機作には、NHK2023年度後期連続テレビ小説「ブギウギ」(10/2スタート)、映画『愛にイナズマ』(10/27公開)、『ほかげ』(11/25公開)、ドラマ「東京貧困女子。-貧困なんて他人事だと思ってた-」(23/WOWOW)がある。

https://topcoat.co.jp/shuri







(C)木村辰郎

服部隆之

パリ国立高等音楽院を修了し、1988年に帰国後、 ポップス〈福山雅治・椎名林檎・山崎まさよし 等〉から

クラシック〈鮫島有美子・武満徹 等〉まで幅広いアーティストのアルバム、コンサート等の編曲を手がける。

作曲家として映画に於いては96年「蔵」98年「誘拐」・「ラヂオの時間」の3作品が日本アカデミー賞優秀音楽賞を受賞。

テレビドラマでは「NHK連続テレビ小説・すずらん」「HERO」「王様のレストラン」NHK大河ドラマ「新選組!」「のだめカンタービレ」「華麗なる一族」「半沢直樹」「下町ロケット」NHK大河ドラマ「真田丸」等。 ミュージカル「オケピ!」、bunkamura 委嘱作品で上海シティダンスカンパニーとの日中共同制作「舞劇 楊貴妃」、2008年4月TBS「THE世界遺産」のメインテーマ、2010年上海万博「日本館」の音楽監督、2011年4月よりNHK教育テレビ「フックブックロー」の音楽担当、2015年「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」、2018年より「映画ドラえもんシリーズ」の音楽担当。この他にも「コマーシャル」「ゲーム音楽」等と多岐にわたる音楽ジャンルで作曲家として活躍中である。

(C)木村辰郎

服部隆之



