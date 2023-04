[Kenneth Research]



調査期間: 2023年3月20日―4月2日

調査業者: RNPL

調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数: 545

調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

調査結果:



質問: 自動車用触媒コンバーター市場の規模はどのくらいですか?



世界の自動車用触媒コンバーター市場は、2023 ― 2033 年の予測期間中に最大 6% の CAGR で成長することにより、2033 年末までに 2,000 億米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は 2022 年に 950 億米ドルの収益を生み出しました。市場の成長は、車両からの有毒ガスの有害な放出によって引き起こされる交通公害の増加に関連する意識の高まりに起因する可能性があります。 車両によって引き起こされる公害の主な形態は大気汚染であり、喘息、癌、心臓や肺の病気など、いくつかの深刻な健康問題を引き起こします。 たとえば、交通による大気汚染は、米国だけで毎年約 10万人の死亡原因となっています。



質問: 自動車用触媒コンバーター市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



自動車用触媒コンバーター市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです:

悪い大気質指数に対する意識の高まりー空気の質が悪いために、世界中で毎年 6百万人以上が死亡していることがわかりました。触媒コンバーターと酸素センサーおよび ECU が連携して、危険で汚染されたガスの出力を可能な限り低く抑えます。 大気質指数の低下と発生率の上昇に対する懸念の高まりにより、予測期間中に自動車用触媒コンバーター市場が拡大すると予想されます。



車両販売台数の急増



NOx排出量の大幅な増加



ガソリン車登録台数の増加



心臓と肺の病気の増加例







質問: 自動車用触媒コンバーター市場に関連する課題は何ですか?



自動車用触媒コンバーター市場に関連する課題のいくつかは次のとおりです:

自動車用触媒コンバーターの盗難に関する懸念ー有害な汚染物質の放出を制御するために、自動車の触媒コンバーターは、プラチナ、パラジウム、ロジウムという化学反応を起こすために 3 つの主要な金属を必要とします。 これらの金属は泥棒を引き付けて、自動車の触媒コンバーターを盗みます。したがって、この要因により、予測期間中の市場の成長が制限される可能性があります。



メンテナンスと修理の高コスト



低燃費車の需要の高まり







質問: 自動車用触媒コンバーター市場はどのように分類されますか?



自動車用触媒コンバーター市場は、次のセグメントに基づいて分類されます:

車両タイプ別





o 乗用車

o 小型商用車

o 大型商用車



車両タイプに基づいて、大型商用車セグメントは、予測された時間枠で最大の市場シェアを獲得すると推定されています。 このセグメントの成長は、大型商用車の生産量の増加と輸送での利用率の増加に起因する可能性があります。2021 年の時点で、世界中で約 22百万台の商用車が生産されています。さらに、同じ年に世界の自動車産業によって約 2 兆米ドルが生み出されました。 大型商用車の需要は、国を越えた商品輸送の増加によっても急増しています。 トラックは最も一般的な輸送手段の 1 つであり、HCV の好例です。たとえば、2020 年には、トラック輸送業界は世界中で 約7,000 億米ドルを生み出しました。



さらに、市場は製品タイプ別と素材別に分類されます。製品タイプ別は、四元触媒コンバーター (FWCC)、三元酸化還元触媒コンバーター、二元酸化触媒コンバーターに分類されます。さらに素材別は、パラジウム、プラチナ、ロジウムに分類されます。



質問: 自動車用触媒コンバーター市場の主要プレーヤーは誰ですか? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



市場の主要プレーヤーは、DRiV Incorporated、Tenneco Inc.、Yutaka Giken Company Limited、Sango Co. Ltd、Futaba Industrial Co. Ltd.、Hanwoo Industrial Co. Ltd、Eberspacher Gruppe GmbH & Co. KG、Marelli Holdings Co、などです。



市場における最近の動向のいくつかは次のとおりです:

Benteler International AG がブランド HOLON を立ち上げ、自動運転モビリティでその堅牢な外観を確立します。 同社はまた、そのユニットの 1 つである BENTELER EV システムの名前を変更する予定です。 HOLON の発売により、Benteler International AG は、完全電動の自律型ムーバーにさらに注力する計画を立てています。



DRiV Incorporated のグローバル ブランドである Walker Emission Control は、新しい交換用触媒コンバーターをリリースします。 また、北米の約 16百万台の車両に適用範囲を拡大できるアクセサリとハードウェアも提供する予定です。 また、Walker Quiet-Flow SS ステンレス製マフラー、Walker CalCat、Walker Ultra コンバーターなども対象となります。







質問:自動車用触媒コンバーター市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



アジア太平洋地域の自動車用触媒コンバーター市場は、他のすべての地域の市場の中で、2033 年末までに最大の市場シェアを保持すると予測されています。市場の成長は、主に、増加する車両数に支えられた強力なモビリティ ネットワークがこの地域に存在することに起因する可能性があります。 アジア太平洋地域は世界の自動車産業を支配していることで知られており、中国は世界の自動車生産の約 30% を占めています。 国際貿易管理局によると、中国では 2025 年までに約 32百万台の自動車が生産されると予測されていますが、2020 年には約 20百万台の乗用車が中国で売り切れました。



ヨーロッパは、この地域に著名な自動車製造会社が集中しているため、世界市場で 2番目に大きな部分を占めています。さらに、研究開発の急速な進歩と、Euro-VIのようなより厳しい排出基準の導入により、ヨーロッパ市場での触媒コンバーターの必要性が高まっています。自動車メーカーに対するユーロ VI 排出基準の要求により、環境基準を満たすためにすべての車両に触媒コンバーターを組み込むことが義務付けられています。 これらすべての要因が、この地域の市場拡大を後押しすると予測されています。



