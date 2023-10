[日本コロムビア株式会社]





ポップしなないでが9月20日にリリースした新曲「銀色ナイフ」が、関西テレビ・フジテレビ系列

全国ネット「土曜はナニする!?」10月クールエンディングテーマに決定した。

またミュージックビデオもYouTubeで公開した。

MVは、ごく当たり前の日常を、食事という普遍的なテーマを通じて描くことで曲の温かさや優しさだったりを表現した映像になっている。





10月1日より対バンにWiennersとHalf time Oldを迎えて2カ所ずつ計4か所を回る2マンツアーがスタートしている。

チケット発売中。





MVのURL: https://youtu.be/BURyKchnt2E

<RELEASE>

デジタルシングル『銀色ナイフ』

2023年9月20日(水)発売

COKM-44464 / 日本コロムビア







ポップしなないでpresents “All PEOPLE WIN” tour

10月01日(日) Shibuya WWW ゲスト: Wienners

10月15日(日) 仙台enn 2nd ゲスト: Wienners

10月26日(木) 梅田Shangri-La ゲスト: Half time Old

10月27日(金) 名古屋SPADE BOX ゲスト: Half time Old





チケット一般発売中

https://w.pia.jp/t/popsnnide-apw/





<PROFILE>

2015 年結成の Vo.Key. かめがいあやこ、Dr. かわむらによる、 軽やかに無常を歌うセカイ系 POP。かわむらの作るどこか 寂しげだが前向きな歌詞世界と、かめがいの表情豊かなクセの 強いボーカルで、ミニマムな構成ながら編成に囚われない、 完成された音楽性を持つ。独自の楽曲哲学に沿った MV や、 確かな表現力により世界観を再現するライブパフォーマンスが話題。 2023 年 2 月 22 日に発売した 2nd Full Album にて日本コロムビア よりメジャーデビュー。 3 月からは全国 6 都市を巡る<ポップしなないで presents 「合言葉はトキメキ」ツアー>を開催。ファイナルの恵比寿 リキッドルーム・ワンマン公演は SOLD OUT した。



HP: https://popsnnid.com

Twitter:https://twitter.com/pop_snnid

YouTube Channel : https://www.youtube.com/channel/UC_8Cc2BeWbRj3BtV-rdUwzw



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/03-10:16)