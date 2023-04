[Kenneth Research]



調査期間: 2023年3月22日―4月5日

調査業者: RNPL

調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数: 545

調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

調査結果:



質問: 骨成長刺激剤市場の規模はどのくらいですか?



骨成長刺激剤は、複雑な骨折の骨の治癒を促進するために使用される電気刺激治療です。 これは、骨折の治癒過程をスピードアップするために外科医によって主に提案されている代替療法です。世界の骨成長刺激剤市場は、2023-2033 年までの予測期間中に 約7% の CAGR で成長することにより、2033 年末までに 約50 億米ドルの収益を獲得すると推定されています。さらに、市場は2022年に約20億米ドルの収益を生み出しました。市場の成長は、主に世界中で骨折の発生率が高まっていることに起因しています。 転倒、自動車事故、スポーツ外傷などの事故により、骨折が生じることがよくあります。 ただし、特定の健康上の問題や、ジャンプや運動などの繰り返しの動きも、特定の種類の骨折を起こす可能性を高める可能性があります。 たとえば、ある研究では、世界中で、2019 年に約 180百万件 (94% UI 161-197) の新しい骨折が報告されたことが観察されました (1990 年から 34% 増加)。



質問: 骨成長刺激剤市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



骨成長刺激剤市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです:

世界的に増加する筋骨格障害の有病率-健康な筋肉、骨、関節、およびそれを取り囲む結合組織で構成される神経筋系の機能は、筋骨格系の健康と呼ばれます。 150 を超えるさまざまな疾患や状態が筋骨格系に影響を与えています。 筋骨格障害は、他の非感染性疾患と共存することが多く、心血管疾患などの他の非感染性疾患を発症する可能性を高めます。 したがって、筋骨格障害の増加は、骨成長刺激剤市場の成長を牽引している主要な要因です。 世界保健機関 (WHO) が発表したデータによると、筋骨格疾患は世界中で約 1.71億人に影響を及ぼしており、障害の主な原因となっています。



世界的に生活習慣病と糖尿病の急増



肥満の蔓延



関節炎の罹患率



世界的に拡大する医療費 保健と福祉の増加









質問: 骨成長刺激剤市場に関連する課題は何ですか?



骨成長刺激剤市場に関連する課題のいくつかは次のとおりです:

骨刺激製品に関連する不十分な医療上の和解-保険に加入していないか、保険を請求する際に不十分な医療費に直面している人々は、適切な整形外科治療を行う余裕がないため、市場の成長が制限されます。



政府の厳格な承認のプロセス-医療製品が政府機関によって承認された場合、それは分析され、公共の使用に適していることが判明したこと、および製品の利点が既知の欠点や危険性を上回っていることを意味します。このプロセスには時間がかかる場合があります。 したがって、承認と医療試験の長期化は、世界の骨刺激装置市場にとって課題となる可能性があります。



代替製品の可用性





質問: 骨成長刺激剤市場はどのように分類されますか?

骨成長刺激剤市場は、次のセグメントに基づいて分類されます:

アプリケーション別





o 遅延結合と非結合骨折

o 脊椎固定手術

o 口腔と顎顔面手術



アプリケーション別に基づいて、脊椎固定手術セグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを獲得すると予測されています。 これは、世界中で脊椎固定術を受けている驚異的な数の患者プールによって裏付けられています。 その過程で、骨と骨の間に骨に似た物質が挿入されます。 その後、不活性材料で作られたプレート、整形外科ブレース、ネジ、またはロッドを使用して、骨を一緒に保持することができます。 最終的には骨が融合して1つの骨になり、元に戻ります。 たとえば、米国では毎年、約 170 万件の器具を使用した脊椎固定手術が行われています。





エンドユーザー別





o 病院

o 外来手術センター

o 整形外科クリニック

o 在宅医療

o その他



エンドユーザー別に基づいて、病院のセグメントは、2033 年末までに市場で最高のシェアを確保すると予測されています。これは、病院がより設備が整っており、骨の損傷や障害の治療に利用できる適切な診断および治療装置を備えているという事実に起因する可能性があります。また、整形外科のケースの別の部門または専門家をホストする場合としない場合があります。 2022 年時点で、米国には約 6,100の病院があることがわかりました。





さらに、市場は製品に基づいて分類されます。製品は、骨成長刺激装置、骨形成タンパク質 (BMP)、多血小板血漿に分類されます。



質問: 骨成長刺激剤市場の主要プレーヤーは? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?



市場の主要なプレーヤーは、DJO、LLC、Arthrex、Inc、Bioventus LLC、Medtronic plc、Regen Lab SA、Elizur Corporation、Ember Therapeutics、IGEA S.p.A、Ossatec Benelux BV、Smith & Nephew PLC などです。

市場における最近の動向のいくつかは次のとおりです:

Bioventus LLC は、低侵襲治療用超音波技術と再生医療を提供する Misonix, Inc. を買収しました。



Arthrex, Inc. は、前十字靭帯 (ACL) の断裂を修復するための業界初の FDA 承認済み SwiveLoc ACL 修復キットを発売しました。







質問:骨成長刺激剤市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



アジア太平洋地域の骨成長刺激剤市場は、他のすべての地域の市場の中で、予測期間中に約 30% の 2 番目に大きな市場シェアを獲得すると予想されます。 この地域の市場成長の主な要因は、長期的には骨折の可能性が高まると予想される地域で骨変性疾患の症例が絶えず増加していることです。

さらに、ヨーロッパ地域の市場は、骨成長刺激剤などの新しい医療機器の開発に対する有利なイニシアチブの増加と、消費者向けの有益な償還ポリシーの存在により、2033 年末までに市場シェアの大部分を占めると予想されています。 前述の要因に加えて、骨成長刺激剤による治療を受けるための多数の医療施設の利用可能性に加えて、ヨーロッパの人口の健康とフィットネスへの最近のシフトも、予測期間中に市場成長の成長機会をもたらすと予想されます 。





会社について:



Research Nester(LAMORI PRIVATE LIMITED)目標は、効率的なビジネス ソリューションを提供することにより、クライアントが目標を達成できるよう支援することです。当社の調査アナリストとコンサルタントの多様なネットワークを通じて、クライアントが予算を含むビジネス評価のすべての重要な側面を理解し、世界中で戦略的なビジネス解決策を提供できるように支援します。RNPL は 30 か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の経済への拡大にもさらに注力しています。当社は、クライアントに可能な限り最高のサービスを提供し、ビジネスの範囲を拡大するのを支援することを約束します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/19-20:46)