[日本コロムビア株式会社]





堀込泰行が8月16日にリリースされたEP『星屑たち』から、新曲『涙は星屑のように』の

ミュージックビデオを公開した。

(https://youtu.be/4KNZ9BPmeKg)

この映像は、8月に行われた『堀込泰行 Billboard Live Tour 2023』のBillboard Live OSAKA公演の模様を

ミュージックビデオ用に編集したものとなっている。

サポートメンバーにはEP『星屑たち』のレコーディングに参加した田村玄一(Steel Guitar)、

千ヶ崎学(Contrabass)、小池龍平(Gut Guitar)を迎え、楽曲の世界観がステージで再現されており、

ファンにとっては必見の映像となっている。





EP『星屑たち』はコロムビアミュージックショップとライブ会場限定で発売中。

新曲「涙は星屑のように」に加え、『スウィートソウル』や『WHAT A BEAUTIFUL NIGHT』など過去の

『LIVE in the DARK』でも演奏されたセルフカヴァー曲が4曲収録されている。





<『涙は星屑のように』ミュージックビデオ>

https://youtu.be/4KNZ9BPmeKg





<リリース情報>

■「星屑たち」

8月16日(水)EP・配信リリース

CEG-61 ¥2,200(税込)

※EPはコロムビアミュージックショップ、ライブ会場限定発売となります。

【コロムビアミュージックショップ】

https://shop.columbia.jp/shop/g/gS4981/



【収録曲】

M1 涙は星屑のように

M2 アメリカン・クラッカー(Self Cover)

M3 スウィートソウル(Self Cover)

M4 WHAT A BEAUTIFUL NIGHT(Self Cover)

M5 だれかの詩(Self Cover)





<LIVE>

『高崎音楽祭 土岐麻子×アン・サリー The Duets』

会場:高崎芸術劇場 スタジオシアター

日程:2023年10月7日(土)

時間:OPEN17:00/START17:30

出演:土岐麻子、アン・サリー Special Guest : 堀込泰行

チケット 4,000円(全席指定) *未就学児入場不可

プレイガイド:

高崎芸術劇場メンバーズ(https://www.takasaki-foundation.or.jp/theatre/membership.php)

高崎市文化施設

ローソンチケット (Lコード:75944)

チケットぴあ (Pコード:247-675)





『the band apart 25th Anniversary SMOOTH LIKE GREENSPIA 2023 (naked)』

会場:服部緑地野外音楽堂

日程:2023年10月22日(日)

出 演:the band apart(naked) /堀込泰行/渡邊忍

<チケット>

■モバイルサイトGREENS!チケット https://sp.greens-corp.co.jp/

■チケットぴあ https://w.pia.jp/t/greenspia2023/ [WEBのみ受付] Pコード:248-333/2DAYS通し券:780-833

■ローソンチケット https://l-tike.com/order/?gLcode=53465 Lコード:53465

■イープラス https://eplus.jp/greenspia2023/

■楽天チケット https://r-t.jp/slg

<オフィシャルサイト>

https://www.greens-corp.co.jp/greenspia/





【Information】

Official HP:https://yasuyukihorigome.com/

日本コロムビアHP:https://columbia.jp/artist-info/horigomeyasuyuki/

Twitter:https://twitter.com/yasuyuki_staff

Instagram:https://www.instagram.com/yasuyuki_horigome/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/30-09:16)