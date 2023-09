[日本コロムビア株式会社]



シンガーソングライターの藤川千愛が、本日9月24日に東京・渋谷 Spotify O-EAST行われたワンマンライブで約3年ぶりのフルアルバムのリリースと全国5箇所でのワンマンライブツアーの開催を発表した。







約3年ぶりとなる11月8日にリリースされるフルアルバムのタイトルは『内の臓が愚痴をこぼすもので』。全10曲入りとなるこの作品には、9月20日にデジタルリリースされたばかりのTVアニメ「聖剣学院の魔剣使い」オープニングテーマ『1000年愛』、さらにTVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 3」エンディングテーマに決定している『好きになってはいけない理由』など、本日のワンマンライブでも披露された新曲を含むバラエティに富んだ楽曲が収録。初回限定盤付属のBlu-rayには、2023年6月18日に行われたワンマンライブ「FUJIKAWA CHIAI BIRTHDAY LIVE 2023」から15曲のライブ映像が収録され、60分超えの大ボリュームでライブを楽しむことができる。さらに今回は豪華仕様となる【コロムビアミュージックショップ限定盤】が登場。初回限定盤共通仕様のCD+Blu-rayに加え、ライブ音源を収録したライブCD、さらには撮り下ろし写真中心に構成される52Pのフォトブック、三方背スリーブケースが付いたプレミアムな内容となっており、コロムビアミュージックショップ限定で購入することができ、予約がスタートしている。

本日のライブでは約3年ぶりの全国ワンマンライブツアーも藤川本人から発表された。”FUJIKAWA CHIAI LIVE TOUR 2023-2024 『内の臓が愚痴をこぼすものでツアー』”と題されたこのツアーは、11/11(土)大阪・梅田CLUB QUATTROを皮切りに名古屋、岡山、福岡を巡り、来年3月23日に東京・新宿BLAZEでツアーファイナルを迎える。年内公演の大阪と福岡公演は本日9/24(日) 22:00~10/1(日) 23:59までチケットのオフィシャル先行抽選受付を行う。2024年からの公演は後日アナウンスされる。



尚、本日東京・渋谷 Spotify O-EASTで行われたワンマンライブでは全21曲が披露され、会場に詰め掛けたファンとともに熱狂の空間を作り上げた。本日のライブのセットリストのプレイリストは早速各音楽サブスクリプションサービスで公開されている。



NEW!【リリース情報】

藤川千愛

New Album 「内の臓が愚痴をこぼすもので」

2023年11月8日(水)リリース



▼予約リンク

https://lit.link/nainozou



■初回限定盤【CD+Blu-ray】

品番:COZP-2046/7

価格:¥5,800(tax in)

*初回限定盤付属のBlu-rayには2023年6月18日に行われたワンマンライブ「FUJIKAWA CHIAI BIRTHDAY LIVE 2023」のライブ映像15曲を収録。



■通常盤【CD】

品番:COCP-42101

価格:¥2,800(tax in)

*CDの内容は初回限定盤と共通です。



■コロムビアミュージックショップ限定盤

【CD+Blu-ray+Live CD +フォトブック】

品番:CEG-64/6

価格:¥8,800(tax in)

*【初回限定盤】と共通のCD+Blu-rayに加えて、ライブ音源を収録したライブCD、

さらには撮り下ろし写真中心に構成される52Pのフォトブック、三方背スリーブケース付きの豪華仕様!

※コロムビアミュージックショップのみでの取扱商品となります。



【デジタルシングル「1000年愛」配信中】

▼配信URL

https://lnk.to/Chiai_1000NenAi

▼Music Video

https://youtu.be/aL2QsRwx1Co



NEW!【ライブ情報】

FUJIKAWA CHIAI LIVE TOUR 2023-2024 『内の臓が愚痴をこぼすものでツアー』

2023年

11/11(土) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

12/3(日) 福岡BEAT STATION



2024年

1/8(月・祝) 岡山YEBISU YA PRO

2/23(金・祝) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO

3/23(土) 東京・新宿BLAZE



<2023年公演詳細> ※2024年公演の詳細は後日発表になります

FUJIKAWA CHIAI LIVE TOUR 2023-2024 『内の臓が愚痴をこぼすものでツアー』大阪公演

日程_2023年11月11日(土)

時間_開場17:15 - 開演18:00

料金_一般¥4,200- 学生¥2,500- 一般¥4,700- (+1D代)

会場_梅田CLUB QUATTRO



*チケット

https://l-tike.com/fujikawachiai/

9/24 22:00-10/1 23:59 オフィシャル先行抽選受付

10/17 20:00~ 一般先着発売



※学生チケットのお客様は、入場時に学生証の提示をお願いいたします。

※入場順:一般→学生→当日券



FUJIKAWA CHIAI LIVE TOUR 2023-2024 『内の臓が愚痴をこぼすものでツアー』福岡公演

日程_2023年12月3日(日)

時間_開場15:45 - 開演16:30

料金_一般¥4,200- 学生¥2,500- 一般¥4,700- (+1D代)

会場_福岡BEAT STATION



*チケット

https://l-tike.com/fujikawachiai/

9/24 22:00-10/1 23:59 オフィシャル先行抽選受付

10/17 20:00~ 一般発売



※学生チケットのお客様は、入場時に学生証の提示をお願いいたします。

※入場順:一般→学生→当日券



【注意事項】

・モッシュ、リフト、ダイブなど他のお客様の迷惑となる行為は禁止。ルールをお守り頂けないお客様に対しては、退場処分とさせて頂きます。

・会場内での事故やケガ、盗難、紛失等につきましては、主催者は一切の責任を負いかねます。

・撮影、録画、録音は公演を通して禁止となります。

・転売禁止。

・再入場、飲食物の持ち込み禁止。

お問い合わせ

Edenhall Inc. / info@edenhall-inc.com



【2023.9.24 藤川千愛ワンマンライブ 『ぬか床は宇宙』セットリストプレリスト】

https://setlist.lnk.to/Chiai_20230924



【プロフィール】

藤川千愛 Fujikawa Chiai

1995年6月6日生まれ 岡山県井原市出身

日常の鬱憤や葛藤から恋心までを独自のユニークな視点で歌い、YouTubeの総再生は6,000万回を超える令和デビューのシンガー。



2018年11月に開催されたアコースティックライブにてデビュー。2019年5月に1stアルバム『ライカ』をリリースすると、iTunesアルバムランキング2位、オリコンデイリーチャート1位、Billboard週間チャート7位に輝き、以降2020年4月には2ndアルバム『愛はヘッドフォンから』、11月には同年2枚目になる3rdアルバム『HiKiKoMoRi』をリリース。



ドラマ『科捜研の女』主題歌やアニメ『盾の勇者の成り上がり』『デジモンアドベンチャー:』『無能なナナ』『マイホームヒーロー』ED主題歌、千鳥ノブが作詞した西日本豪雨災害への復興ソング『あの日あの時』など話題曲を多数担当する。また2020年には、BUCK-TICKトリビュートアルバムへ参加するなど、エンタメから国内音楽シーンの重鎮まで、さまざまな交わりの中で自身の「歌」を高めている。



2022年4月には、ドラマ/アニメタイアップ曲を含むミニアルバム『ちょっとそこまで昨日を迎えに』、2023年4月にはミニアルバム『嬉しい声をほんのちょっと』をリリースしている。



