2023年11月8日(水)~12月19日(火)



株式会社丸井(本社:東京都中野区、代表取締役社長:青野 真博)は、マルイ7店舗にて11月8日(水)より、「すみっコぐらし」と「Cake.jp」のコラボレーションによるポップアップショップを開催いたします。







あらゆる年齢層に大人気なキャラクター「すみっコぐらし」とケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」がコラボレーションしたスイーツのポップアップショップをマルイ7店舗にて開催いたします。

ショップ内では、缶のデザインまでかわいいオリジナルケーキ缶やクッキー缶など新商品スイーツを販売するほか、オリジナルのアクリルキーホルダーやアクリルチャーム付きスプーンなどのグッズもご購入いただけます。また、ポップアップショップ内のお買上げ特典として、オリジナルステッカーもプレゼントいたします。なお、商品はポップアップショップとあわせて「Cake.jp」サイトでも同時販売いたします。



■商品一例

型抜きバウム 648円(税込)



プリントアイシングクッキー(6種類)各種500円(税込)



クッキー缶 3,000円(税込)



ケーキ缶(全6種類)各種1,000円(税込)



飲むスイーツ 800円(税込)



オリジナルアクリルキーホルダー(全8種)各種715円(税込)

※デザインはランダムになります



オリジナル巾着(全2種)各種1,200円(税込)



オリジナルアクリルチャーム付きスプーン(全6種類)各種990円(税込)



■ ポップアップショップ購入特典

ショップ内での2,000円(税込)以上のお買上げで、ステッカー(全6種)をランダムで1枚プレゼントいたします。



「すみっコぐらし」とは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。

かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

■ 開催概要

【新宿マルイ アネックス】

開催期間:11月8日(水)~11月12日(日)



開催場所:1F 期間限定ショップ



営業時間:11:00~20:00





【なんばマルイ】

開催期間:11月8日(水)~11月14日(火)



開催場所:1F カレンダリウム



営業時間:11:00~20:00





【神戸マルイ】

開催期間:11月8日(水)~11月14日(火)



開催場所:1F カレンダリウム2



営業時間:11:00~20:00(平日・土)/10:30~20:00(日祝)





【マルイシティ横浜】

開催期間:11月10日(金)~11月16日(木)



開催場所:B2F パブリックスペース



営業時間:10:30~20:30





【新宿マルイ 本館】

開催期間:11月14日(火)~11月20日(月)



開催場所:B1F カレンダリウム



営業時間:11:00~20:00





【マルイファミリー溝口】

開催期間:11月23日(木・祝)~11月29日(水)



開催場所:1F カレンダリウム



営業時間:10:30~20:00





【博多マルイ】

開催期間:12月13日(水)~12月19日(火)



開催場所:1F カレンダリウム



営業時間:10:00~21:00





■ 商品についてのお問い合わせ先

Cake.jpカスタマーサポート(メールアドレス:support@cake.jp)

※24時間受付

※返答は内容を確認後、順次対応いたします



権利表記

(C)︎2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



