シングル予約者を対象にした、『小倉 唯 Memorial LIVE 2023~To the 11'Eleven~』チケット先行申込の実施も決定!!







声優・アーティストとして活動する小倉 唯が、Newシングル「Empty//Princess.」を2023年11月22日(水)に発売することが明らかになった。





表題曲の「Empty//Princess.」は、合わせて公開された最新のアーティスト写真が表す世界観をコンセプトに、中毒性のあるメロディーが印象的な曲になっているとのことだ。楽曲解禁を楽しみにしていて欲しい。





更に、小倉 唯は11月23日(木・祝)にパシフィコ横浜にて『小倉 唯 Memorial LIVE 2023~To the 11'Eleven~』を開催するが、Newシングル「Empty//Princess.」を対象店舗にてご予約いただいた方のチケット先行抽選申込の実施も決定した。

9月19日(火)からチケットの申し込みがスタートするとのことなので、是非この機会にチケットをゲットして会場に足を運んで欲しい。





シングルのリリースを記念したイベント開催情報や、購入者特典情報なども一挙解禁されているので、詳細は小倉 唯 オフィシャルHPを

チェックしよう。



◆リリース情報

2023年11月22日(水)発売

小倉唯 Newシングル「Empty//Princess.」





【初回限定盤A(CD+DVD)】COZC-2057~8 ¥2,310(税込)

【初回限定盤B(CD+ミニ写真集)】COCC-18156 ¥2,310(税込)

【通常盤 CD Only】COCC-18157 ¥1,595(税込)

*ファンクラブ限定アクリルキーホルダー付「Empty//Princess.」通常盤も受注販売決定!





<CD収録内容>※初回限定盤A・B・通常盤 共通

・Empty//Princess.

を含む新曲3曲に各曲のInstrumentalを加えた全6曲を収録予定





<初回限定盤A DVD収録内容>

・「Empty//Princess.」MUSIC VIDEO

・メイキング映像



◆11月23日(木・祝)開催「小倉 唯 Memorial LIVE 2023~To the 11'Eleven~」

CD予約者チケット先行申込





◇公演概要

小倉 唯 Memorial LIVE 2023~To the 11'Eleven~

公演日:2023年11月23日(木・祝)

<昼公演>開場13:00 / 開演14:00 <夜公演>開場18:00 / 開演19:00

会場:パシフィコ横浜 国立大ホール 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

チケット価格:指定席¥8,800(税込) ※未就学児の入場不可





◇お申込み方法

9月16日より下記対象店舗にて11月22日発売Newシングル「Empty//Princess.」をご予約いただいた方に、

11月23日開催 小倉 唯 Memorial LIVE 2023 ~To the 11’ Eleven~のCD予約者チケット先行申込シリアルをお渡しいたします。





◇予約対象法人

アニメイト全店、アニメイト通販、ゲーマーズオンライン、とらのあな通販

コロムビアミュージックショップ





◇CD予約対象期間

【アニメイト店舗】予約期間 9月16日(土)各店開店時~10月1日(日)各店閉店まで

【通販】予約期間 9月16日(土)0:00~9月24日(日)23:59

申込シリアルメール発信日:9月28日(木)





◇チケットお申し込み期間

申込受付期間 9月19日(火) 18:00~10月1日(日) 23:59

当選発表 10月6日(金) 18:00

入金締切 10月9日(月) 23:59





詳しくはコロムビアHPにてご確認ください。







◆Newシングル「Empty//Princess.」 特典・イベント情報



◇購入者特典

アニメイト:初回限定盤A:ブロマイド/初回限定盤B:ブロマイド/通常盤:ブロマイド

ゲーマーズ:初回限定盤A:ブロマイド/初回限定盤B:ブロマイド/通常盤:ブロマイド

Amazon.co.jp:メガジャケ(各形態のジャケ絵柄)

TOWER RECORDS:ブロマイド

とらのあな:ブロマイド

ネオ・ウィング:ブロマイド

ソフマップ・アニメガ:ブロマイド

楽天ブックス:ブロマイド

WonderGOO&新星堂(一部店舗除く):ブロマイド

コロムビアミュージックショップ:初回限定盤A:ブロマイド/初回限定盤B:ブロマイド/通常盤:ブロマイド

※特典は複製サイン&メッセージ入りとなります。

※なくなり次第配布終了となりますので、お早めにご予約をお願いいたします。





◇ファンクラブ限定セット

アクリルキーホルダー付「Empty//Princess.」 通常盤

購入者特典アナザージャケット

・受注受付期間:9/16(土)0:00~10/19(木)23:59

・詳しくはファンクラブ購入ページにてご確認ください。(ファンクラブ会員の方のみご購入いただける限定セットとなります)





◇「Empty//Princess.」発売記念イベント

「Empty//Princess.」の発売を記念して東名阪でのお渡し会イベントの開催が決定!

対象店舗で11月22日発売「Empty//Princess.」を全額前金にてご予約いただいた方に下記イベントに抽選でご招待いたします。

内容:お渡し会

応募期間:9月16日 各イベントの申込締切が異なります。詳しくはHPでご確認ください。





・10月14日(土) アニメイト池袋本店hall Black

・10月21日(土) アニメイト・ゲーマーズ 大阪

・10月22日(日) アニメイト・ゲーマーズ 名古屋

・10月29日(日) 都内某所※ゲーマーズ東京イベント







◇「2023年 初冬 ゆいゆいジャンボ小倉くじ」開催決定!

小倉 唯Newシングル「Empty//Princess.」の発売を記念して、豪華プレゼントがあたる「2023年 初冬 ゆいゆいジャンボ小倉くじ」を実施いたします!コロムビアミュージックショップの専用カートでご予約いただいた方に抽選番号をご案内いたします!

当選番号はネット配信生放送にて大発表いたします!





【受付期間】

予約受付期間 2023年9月16日(土)00:00~10月22日(日)23:59

ニックネーム登録期間:10月23(月)~11月12日(日)23:59

小倉くじ番号のご案内:11月20日(月)18時頃





【当選景品】

特賞:唯ちゃんの生電話…1名

1等賞:ニックネーム入りのサイン入り告知ポスター…15名 ※対象:全形態

2等賞A:サイン&ニックネーム入りCDジャケット 初回限定盤A…5名 ※対象:初回限定盤A

2等賞B:サイン&ニックネーム入りCDジャケット 初回限定盤B…5名 ※対象:初回限定盤B

2等賞通:サイン&ニックネーム入りCDジャケット 通常盤…5名 ※対象:通常盤





※詳細はコロムビアHPにてご確認ください。





◆ライブ情報

「小倉 唯 Memorial LIVE 2023 ~To the 11'Eleven~」





公演日:2023年11月23日(木・祝)

【昼公演】開場 13:00 / 開演 14:00

【夜公演】開場 18:00 / 開演 19:00

会場:パシフィコ横浜 国立大ホール

チケット価格:指定席 ¥8,800(税込)





◆小倉唯(おぐら ゆい)PROFILE

8月15日生まれ。群馬県出身。

代表作:

『ポケットモンスター』:マリィ役

『HUGっと!プリキュア』:キュアエトワール役

『ワッチャプリマジ!』:はにたん役

『ウマ娘 プリティーダービー』:マンハッタンカフェ役

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat.初音ミク』:花里みのり役

など





◆Official HP https://ogurayui-official.com/

◆Official Music Information Site https://columbia.jp/ogurayui/

◆個人Twitter (@yui_ogura_815) https://x.com/yui_ogura_815?s=20

◆Official Twitter (@OY_A_Official) https://x.com/OY_A_Official?s=20

◆Official Instagram https://www.instagram.com/yui_ogura_official/

◆Official TikTok https://www.tiktok.com/@yui_ogura_offcial

◆Official Weibo https://weibo.com/u/7490283233

◆公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@ogurayui-official



