reGretGirlが、2023年11月1日(水)にMajor 2nd EP『告白e.p.』をリリースすることを発表した。

『告白e.p.』は、『生活e.p.』以来約2年ぶりとなる、「告白」がキーワードになった5曲入りのEP。

失恋に関する曲を多くリリースしているreGretGirlだが、今回の「告白」は恋愛に限らず、「思いを伝える」という大局的な意味で、幅広い層に聞いてもらいたい作品となっている。

また、店舗別の購入特典も発表された。

コロムビアミュージックショップ「どうにかなってしまいそうカレンダー(週めくりカレンダー)+サイン入りB3ポスター」、タワーレコード「ポストカード5枚セット」、Amazon.co.jp「メガジャケ」、その他応援店「CDサイズステッカー」となっており、特典は先着で数量に限りがあるので、早目に予約もしくは購入をしよう。

そして、収録曲の中から新曲「ワールド」が明後日9月13日(水)に配信リリースされることも決定した。

「ワールド」は、過去の“盲目の恋”の別れについて歌ったミドルナンバー。相手に対する過去と現在の想いと、「ふたりだけになれる世界」を求めていた2人のさりげない日常が描かれており、サウンドからもどこか切なさを感じる楽曲になっている。配信を楽しみに待とう。

更に、Major 2nd EP『告白e.p.』のリリースに伴い、全国17箇所を回る「reGretGirl presents 忘れたくないワンマンツアー “World with you”」が開催される。チケット販売に関しては、reGretGirlからの続報をチェックしよう。

■reGretGirl presents 忘れたくないワンマンツアー“World with you”

2024.1.11 (木) 千葉LOOK

2024.1.13 (土) 福島 CLUB SONIC いわき

2024.1.14 (日) 盛岡CLUB CHANGE WAVE

2024.1.20 (土) 新潟NEXS

2024.1.21 (日) 長野CLUB JUNK BOX

2024.2.4 (日) 清水SOUND SHOWER ARK

2024.2.10 (土) 熊本 Be-9 V1

2024.2.12 (祝月) 福岡DRUM LOGOS

2024.2.17 (土) 高松オリーブホール

2024.3.1 (金) 広島LIVE VANQUISH

2024.3.3 (日) Zepp Osaka Bayside

2024.3.5 (火) Zepp Nagoya

2024.3.9 (土) 岡山YEBISU YA PRO

2024.3.10 (日) 金沢EIGHT HALL

2024.3.15 (金) 仙台Rensa

2024.3.17 (日) 札幌PENNY LANE 24

2024.3.26 (火) Zepp DiverCity TOKYO

チケット価格: ¥4,400 (税込/D代別)



【リリース情報】

Digital Single「ワールド」



■配信開始日: 2023/9/13(水)

■品番価格: COKM-44616 ¥263 (tax in)

Major 2nd EP『告白e.p.』

■発売日: 2023/11/1(水)

■品番価格: COCP-42133 ¥1,650 (tax in)

■収録曲:

1. ページワン

2. バブルス

3. ワールド

4. マイフェアレディ

5. 月の色

<特典内容>

●コロムビアミュージックショップ

どうにかなってしまいそうカレンダー(週めくりカレンダー)+サイン入りB3ポスター

●タワーレコード(オンライン含む)

ポストカード5枚セット

●Amazon.co.jp

メガジャケ

●その他応援店

CDサイズステッカー

<対象店舗>

HMV全店(オンライン含む)

その他応援店

■商品予約ページ: https://lit.link/reGretGirl



【Profile】

2015年大阪で結成した、切ない歌詞とキャッチーなメロディーが特徴のセンチメンタルギターロックバンド。

2017年12月に初の全国流通盤『my』をリリース。代表曲「ホワイトアウト」のMVが3,600万回再生を突破。(2023年9月現在)

2019年9月に3rd Mini Album『soon』をリリース。全国13箇所のリリースワンマンツアー「coming soonツアー」は全公演SOLD OUT。

2020年10月、TOKYO MXの月曜ドラマ「片恋グルメ日記」オープニング主題歌に「pudding」が起用される。

2021年にメジャー1st Full Album『カーテンコール』にて日本コロムビアよりメジャーデビュー。

2022年4月から3ヶ月連続配信リリースを実施。同年6月から実施した対バンツアー「LOVE×CALL TOUR 2022」は各所SOLD OUT。

同年9月から全国20箇所のツーマンツアー「reGretGirl presents 忘れられないツーマンツアー2022」を開催。

2023年2月1日にMajor 2nd Full Album『tear』をリリース。

同月から開催した全国15箇所のワンマンツアー「winter oneman tour 2023 "tear"」は軒並みSOLDOUT、ファイナルをEX THEATER ROPPONGIにて開催。

幅広い層に届く切なさとポップさを持つ楽曲に乗せて歌う”誰もが一度は経験したことがある”ような等身大の歌詞は、全ての恋愛経験者に寄り添い続けるだろう。

バンド名は、平部が当時の彼女に振られた際「いつか有名になってフッたことを後悔させてやる。」と思ったのが由来。



【Live】

「reGretGirl presents LOVE × CALL TOUR 2023」

2023.09.16 (土) 金沢EIGHT HALL w/Base Ball Bear

2023.09.21 (木) 札幌PENNY LANE 24 w/キュウソネコカミ

2023.09.23 (土) 仙台Rensa w/wacci

2023.09.30 (土) 高松DIME w/SPARK!!SOUND!!SHOW!!

2023.10.08 (日) 福岡DRUM LOGOS w/KEYTALK

2023.10.12 (木) Zepp Shinjuku w/the shes gone

2023.10.15 (日) 広島CLUB QUATTRO w/kobore

2023.10.20 (金) 名古屋DIAMOND HALL w/KANA-BOON

2023.10.27 (金) なんばHatch w/SHE’S

チケット価格: ¥4,400(税込)

一般発売

受付期間: 8/11(金・祝)10:00~

受付URL:https://w.pia.jp/t/regretgirl-lxc-23/



「reGretGirl × サンリオピューロランド “ファンファンライブ!” ~俺たちめっちゃKAWAII☆~」

2023.11.26 (日) サンリオピューロランド 1階 エンターテイメントホール

OPEN 15:45 / START 16:30

前売りチケット(スタンディング):¥7,000(税込)

オフィシャル抽選先行

受付期間:9/4日(月)19:00 ~ 9月11日(月)23:59

受付URL:https://eplus.jp/regretgirl_pl/

イベントページ:https://www.puroland.jp/spl-event/regretgirl/



