2023年10月2日(月)~2023年11月1日(水)



有楽町マルイ(株式会社丸井、本社:東京都中野区、代表取締役社長:青野 真博)2Fのカレンダリウム3にて、「ダイアナ」のセカンドライン「アルテミス by ダイアナ」がブランド初の都内ポップアップショップとなります。







■ 「アルテミス by ダイアナ」とは

婦人靴「ダイアナ」のセカンドライン。23AW[Re:frenchchic]をコンセプトに、定番品からほどよいトレンド感とかわいらしさをミックスしたコレクションを開催いたします。オトナがさり気ないアクセントでお洒落を楽しめるデザインが、豊富にラインナップされております。使用素材が人工皮革や合成皮革で普段使いに気兼ねしないのもオススメポイント。特に木型(靴の型)にこだわり、スニーカーを脱いで靴下のまま履けるカジュアルラインなど、身近なお洒落を楽しめるブランドです。

https://www.instagram.com/artemisbydiana/





■ 商品の一例

<切替しで色々な表情を見せてくれるデザインパンプス>

1.(右)3cmヒール:¥12,100(税込) 型番:RT 43735 展開サイズ:22.0~25.0cm

2.(左)7cmヒール:¥12,100(税込) 型番:RT 17734 展開サイズ:22.0~25.0cm



ヒールの高さも予定に合わせて選べるように7cmと3cmでご用意しております。使用した素材と配色にこだわったオトナフェミニンな1足です。



<今季一押しのヒールアップローファー>

¥12,100(税込) 型番:RT 24739 展開サイズ:22.0~25.0cm



甲についているタッセルがポイントになりパンツスタイルも素敵ですが、ニットスカートに合わせて秋の装いをお楽しみいただけます。





■ オープニングキャンペーン

期間中お買上げいただいたお客さまに、オリジナルファーチャームをプレゼント。

【シューズorバッグ お買上げのお客さま先着150名さま】





■ 開催概要

開催期間:2023年10月2日(月)~2023年11月1日(水)



開催場所:有楽町マルイ 2F カレンダリウム3



営業時間:11:00~20:00 ※最終日は19:00まで













▼アルテミス by ダイアナ

https://artemisdiana.jp/



▼有楽町マルイ

https://www.0101.co.jp/086



▼丸井

https://www.0101.co.jp



