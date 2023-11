[株式会社フェリシモ]

寒い日もスタイリッシュに、ファッショナブルなアイテムで冬のおしゃれを格上げ。



フェリシモが展開するファッションブランド「Live in comfort[リブ イン コンフォート]」は、佐藤栞里さん、浜島直子さんとの新作コラボアイテムを発表し、11月7日よりウェブ販売を行っています。佐藤栞里さんとのコラボは、シャギー素材で冬のおしゃれを格上げする「きちんと仕立てで上品なシャギーロングコート」とコンパクトながら収納力抜群、機能性とトレンドを兼ね備えた「撥水キルティングバッグ」です。そして浜島直子さんとのコラボはエコファー遣いで冬の足もとをおしゃれに暖かくする「防水本格派サイドゴアブーツ」と、リバーシブルデザインで気分に合わせてスタイルチェンジできる「リバーシブルキルティングボアコート」です。新作はウェブ特集ページのほか、デジタルカタログでもチェックできます。









・新作アイテムの詳細

◆佐藤栞里さんとの新作アイテム



・佐藤栞里(さとう しおり)〈モデル・タレント〉

1990年生まれ。「BAILA」「SPUR」「otonaMUSE」など多くの雑誌でモデルとして活動する傍ら、NTV「1億人の大質問!? 笑ってコラえて!」 TBS「王様のブランチ」などバラエティ番組にもレギュラー出演中。

・Instagram(@satoshiori727)>> https://www.instagram.com/satoshiori727/





小粋な存在感も着まわし力も期待できるロング丈コート

おしゃれで落ち着きのある、ブラウンがかったダークオリーブ色のシャギー素材を使用したコートです。ダブル仕立てのフロントは、ボタンの留め方でステンカラーとテーラードカラーになり、全開にしても絵になります。両サイドのポケット内にはフリースを使用しているので、寒い冬にうれしい一着です。



【NEW】リブ イン コンフォート 栞里ちゃんとつくった きちんと仕立てで上品なシャギーロングコート〈ダークオリーブ〉

1枚 ¥9,600 (+10% ¥10,560) ⇒ 特別価格ジャストワンキャンペーン ¥8,900 (+10% ¥9,790)

たっぷり容量を、きんちゃくデザインでキュッとコンパクトに

おしゃれに持てて、大人っぽさを醸し出すキルティングバッグです。大容量のバッグをきんちゃくデザインでキュッとコンパクトな印象に仕上げています。マットな素材感に落ち着いたトーンのカーキカラー、ひょうたん型のキルティング、撥水性のある身生地と同素材のひも、持ち手など、大人度を上げる栞里さんの秘策をすみずみに盛り込みました。



【NEW】リブ イン コンフォート 栞里ちゃんとつくった 見た目以上に大容量! ころんとフォルムがかわいい 撥水キルティングバッグ〈アッシュカーキ〉

1個 ¥5,900 (+10% ¥6,490) ⇒ いっしょ買いキャンペーン ¥3,500(+10% ¥3,850)

◆浜島直子さんとの新作アイテム



・“はまじ”こと浜島 直子(はまじま なおこ)〈モデル〉

1976年生まれ。等身大ながらも抜群のファッションセンスと、まわりをハッピーにしてくれる飾らない笑顔で大人気。雑誌やテレビなど幅広いメディアで活躍するほか、1児のママとしても日々奮闘中。

・Instagram(@hamaji_0912)>> https://www.instagram.com/hamaji_0912/





防水仕様の裏ファーブーツ

すっきりした見た目で、大人がカッコよく履けるあったかサイドゴアブーツです。中は足首からつま先までエコファーがみっしり入っており、寒くなりがちな自転車でのお買い物や公園の散歩でも足先も暖かになる一足です。コーデのバランスがとりやすいように、重厚感にもこだわりました。



【NEW】リブ イン コンフォート はまじとコラボ みっしりエコファー遣いの防水本格派サイドゴアブーツ〈ブラック〉

1足 ¥7,900 (+10% ¥8,690) ⇒ 特別価格ジャストワンキャンペーン ¥7,200 (+10% ¥7,920)

ボア×キルティングをシックな黒で大人仕上げに

片面はひょうたんキルティング、もう片面はボアの身ごろにひょうたんキルティングの袖を組み合わせたデザインのリバーシブルジャケットです。ひざ下まですっぽり隠れるコクーンシルエットで、身幅はたっぷりとあるので、中に着込んでもすっきり見えます。





【NEW】リブ イン コンフォート はまじとコラボ 一枚で2度おいしい リバーシブルキルティングボアコート〈ブラック〉

1枚 ¥6,900 (+10% ¥7,590) ⇒ 特別価格ジャストワンキャンペーン ¥6,300 (+10% ¥6,930)

◆Live in comfort[リブ イン コンフォート](2002年~)

リブ イン コンフォートは、自分に寄り添う毎日服のブランドです。着心地のよさ、お手入れのらくちんさ、たっぷり食べても苦しくない&すっきり見えるひと工夫など。自分らしく心地よく、おしゃれで毎日を素敵に楽しめる服づくりを目指しています。

◆Live in comfort[リブ イン コンフォート]の新作をWEBで見る





【カタログプレゼント】

フェリシモの最新カタログを最大3冊まで無料でプレゼント。

◆お電話でのご注文・お問い合わせ

フリーダイヤル: 0120-055-820(通話料無料)

受付時間:平日/9時~17時

※一部のIP電話では利用できない場合があります。

※お客さまからのお電話は、内容を確認・記録するために録音させていただいております。



~ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO[フェリシモ]」~

ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで生活者に販売するダイレクトマーケティングの会社です。ひとりひとりがしあわせ共創の担い手となること、人をしあわせにすること、自然・社会・人としあわせになること。それらの経験価値をコアバリューとした「ともにしあわせになるしあわせ」を具現化する”事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

証券コード : 東証スタンダード3396

創立 : 1965年5月

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

