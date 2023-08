[日本コロムビア株式会社]





「ルパン三世」の音楽をはじめ、数えきれないほどの名曲を生み出してきた音楽家、大野雄二。近年その評価は日本に留まらず、世界中で高まってきている。そして今回、フランスのレーベルWewantsoundsが 日本コロムビアのアーカイブから、ファンク、ジャズ、フュージョン、ディスコを織り交ぜた大野雄二ワークスをセレクトし、

CDとデジタル配信を日本コロムビアから、LPと海外盤CDをWewantsoundsからリリースすることが決定した。

You & The Explosion Band、佐藤奈々子、しばたはつみ、田中健、弘田三枝子などの楽曲を収録した、大野雄二ワークスの魅惑的なサウンドの神髄に迫るアルバム。日本発信のコンピレーションとは一味違うセレクションをお楽しみ下さい。





【商品情報】

TOUCH The Sublime Sound of Yuji Ohno

2023年10月25日発売

CD:COCP-42090 定価¥2,420(税抜¥2,200)

発売:日本コロムビア株式会社

■商品HP: https://columbia.jp/prod-info/COCP-42090/



【収録曲】

1. サブタレニアン二人ぼっち/佐藤奈々子 「Funny Walkin’」(1977)

2. 愛のシルエット/You & The Explosion Band 「ルパン三世 オリジナル・サウンドトラック」(1978)

3. I Wish You Love/しばたはつみ 「Love Letters Straight from Your heart」(1977)

4. きらめくインナースペース/大野雄二&ギャラクシー 「キャプテンフューチャー音楽集」(1979)

5. Speak Low/アン・ヤングと大野雄二トリオ 「As Well Be Spring(春の如く)」(1975)

6. ライラック街の秋/田中健 「フラッシュバック」(1978)

7. I Want To Be Happy/弘田三枝子 「Jazz Time」(1973)

8. The Soaring Seagull(海猫)/Electro Keyboard Orchestra 「Electro Keyboard Orchestra」(1975)

9. もう一度聞かせて/しばたはつみ 「シンガーレディ」(1975)



