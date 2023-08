[日本コロムビア株式会社]





スターダスト☆レビューが昨年6月にさいたまスーパーアリーナと大阪城ホールで行った「スタ☆レビ 40周年 東西あわせて108曲 煩悩ライブ」が10月25日にBlu-rayとDVDで発売される。















2001年にデビュー20周年を記念して行った「つま恋100曲ライブ~日本全国味めぐり~お食事付」において101曲演奏した事が、『24時間でグループによる最も多く演奏された。』としてギネス世界記録認定されたが、それに匹敵する曲数を今回も演奏。

さいたま公演、大阪公演ともに公演時間は7時間をこえ、

各日59曲(埼玉と大阪で58曲づつ、ライブに欠かせない8曲は両公演で演奏した為108曲と謳っていたが、急遽埼玉と大阪でアンコールを1曲追加したため合計演奏曲は118曲)を披露したあの日の模様が惜しみなく収録されており、Blu-ray4枚、DVD8枚組の収録時間はトータルで12時間を越える。

内容もバラエティにとみ、アカペラやアコースティックはもちろん、“アルバム1曲目コーナー” “MVやLIVE映像とともに40年を振り返るコーナー” “おばかソングコーナー”などなどスタ☆レビだからこそできる構成で見応えたっぷりな内容となっている。

スタ☆レビと40年歩んできたファンはもちろん、初心者の教科書としても最適な作品に仕上がった。

初回生産分限定としてアクリルスタンドセットが封入される。















【商品概要】

2023.10.25

BD(4枚組):COXA-1324-7 ¥25,000(税抜:¥22,727)

DVD(8枚組):COBA-7352-9 ¥25,000(税抜:¥22,727)











スタ☆レビ 40周年 東西あわせて108曲 煩悩ライブ

さいたまスーパーアリーナ 2022.6.4



★BD:DISC 1/☆DVD:DISC 1

僕らの本能

Baby, It’s You

Magic ~手をつなごう~

たそがれラプソディ

シュガーはお年頃

噂のアーパー・ストリート

街まで50マイル -My Old Friend-

KEEP ON ROLLIN'

ラッキーレイン

未来は今に

昔話を繙くように

想い出にかわるまで

何やってんだろう



☆DVD:DISC 2

What is Love?

夢への地図

偶然の再会

村長さんの娘

若い二人は恋人同志

セガホ

潮騒静夜

どうして

涙のエピローグ

デェラ・シエラ・ム

月光列車(ムーンライト・ロコモーション)

大渋滞

オラが鎮守の村祭り



★BD:DISC 2/☆DVD:DISC 3

トワイライト・アヴェニュー

What A Nite!

Spice of Life

ダンスはいかが?

不思議なチ・カ・ラ

オリビアを聴きながら

木蘭の涙~acoustic~

うしみつジャンボリー

君のキャトル・ヴァン・ディス

Stay My Blue -君が恋しくて-

Moonlight Party

さよならの足音

Cassiopeia

BAD MOONに誘われて

星空のアリーナ

夜更けのリフ ~midnight riff

Endless Dream

空がこんなに青いはずがない

時の隙間



☆DVD:DISC 4

春キャベツ

Single Night

7月7日

いのちのこたえ

追憶

夢伝説

BABY, とりあえずもっと

AVERAGE YELLOW BAND

働きたい男のバラッド

Goin' Back To 1981

NO! NO! Lucky Lady

愛の歌

今夜だけきっと

めぐり逢えてよかった





スタ☆レビ 40周年 東西あわせて108曲 煩悩ライブ

大阪城ホール 2022.6.11



★BD:DISC 3/☆DVD:DISC 5

僕らの本能

もうチョットだけ何か足りない

今夜こ・れ・か・ら

もっとそばに来て

シュガーはお年頃

Thank You

All I Do

BEATに愛を込めて

夏のシルエット

Lovers In The Sky

Heaven

Be My Lady

君のすべてが悲しい



☆DVD:DISC 6

Joanna

今日もいい日でありますように

はっきりしようぜ

恋はバレーボール

今年の夏こそは

ニッポンの汗

Crying

涙

1%の物語

Rock’n Roll Blues

銀座ネオン・パラダイス

恋は医者でも治せない

オラが鎮守の村祭り



★BD:DISC 4/☆DVD:DISC 7

トワイライト・アヴェニュー

クレイジー・ラブ

月の輝く夜に

ジャスミン

翳りゆく部屋

Farewell Night

木蘭の涙~acoustic~

もう一度ハーバーライト

心の中のFollow Wind

Northern Lights -輝く君に-

B型を愛してください

星になるまで

アカペラな夜

言葉じゃいえないLoneliness

この胸で泣けばいい

君のために・・・

少年

海月~UMIZUKI~

ワイン恋物語



☆DVD:DISC 8

Gently weeps

Find My Way

ふたり

もう一度抱きしめて

愛してるの続き

夢伝説

君は大丈夫!

HELP ME

太陽の女神

と・つ・ぜ・ん Fall In Love

還暦少年

愛の歌

今夜だけきっと

めぐり逢えてよかった





【先着購入特典】

10月25日(水)発売 スターダスト☆レビュー「スタ☆レビ40周年 東西あわせて108曲 煩悩ライブ」

(Blu-ray:COXA-1324~7、DVD: COBA-7352~9)を対象店舗にてお買い上げの方に、先着で下記特典をプレゼントいたします。



【スターダスト☆レビュー応援店】「A4クリアファイル」

【Amazon.co.jp】「ミニ巾着」

【楽天ブックス】「アクリルコースター」



また、スターダスト☆レビュー ツアー 2022~24「ブギウギ ワンダー☆レビュー」のライブ会場にて

対象商品を全額前金でのご予約または、ご購入の場合は、「会場限定特典」をその場でプレゼント!



【ライブ会場限定特典】「A2ポスター」



◎詳細&ご注文はコチラから;https://lit.link/1025sdr



■スターダスト☆レビュー公式HP https://s-d-r.jp/

■ スターダスト☆レビューLabelHP https://columbia.jp/s-d-r/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/27-16:16)