[株式会社フェリシモ]

沖縄や福井、島根など日本各地のクラフトチョコレートのショップが出店。また試食付き「幸福のチョコレート講座」も同時開催。



フェリシモが展開する「felissimo chocolate museum[フェリシモ チョコレート ミュージアム]」は、第2回『チョコレートフェス2023』を、神戸市中央区にあるStage Felissimo 1Fホールと3Fで、11月18日(土)・19日(日)に開催します。昨年が初開催で、約1200人を集めたチョコフェス。今年も日本各地のチョコレートショップが出店し、それぞれのチョコレートの違いを比べながらショップ巡りができ、その場で購入できます。また同日、フェリシモのチョコレートバイヤーみりがセレクトした海外チョコを試食し、世界を旅するかのようにチョコレートを知ることができるセミナー「幸福(しあわせ)のチョコレート講座」(有料)も実施します。1日中、チョコレートを楽しみ尽くすことができる2日間のイベントです。入場は無料です。









◆『- felissimo chocolate museum - チョコレートフェス2023』の概要(入場無料)

・日時:11月18日(土)・19日(日) 10:30~17:30

・開催場所:Stage Felissimo 神戸市中央区新港町7番1号 1F&3F

・チョコフェスURL>> https://www.instagram.com/felissimochocolatemuseum/



●出店予定のチョコレートショップ(★印は今年初出店)

(開催場所:Stage Felissimo 1Fホール)

・AFTERGLOW CHOCOLATE(福井)

・OKINAWA CACAO(沖縄)

・シオヤチョコレート(兵庫)

・Bean to bar chocolate NAGANO(兵庫)

・chocobanashi(奈良)

・チョコ山くつ太郎(見習い)(オンラインショップ)

・choco rico -Bean to Bar Chocolate Lab.-(愛知)

・FILFIL cacao FACTORY(石川)

・meets chocolate INNOCENTURE(兵庫)★

・monpetit via cacao(大阪)

・La chocolaterie NANAIRO(島根)

・ちょこれいじ(オンラインショップ)

・カンキツ屋(大阪)★

・CHOCO FOREST(大阪)★

・KANABO CHOCOLATE(京都※19日のみ出店)★

・マイネロセイカ(オンラインショップ/カカオアクセサリー※19日のみ出店★



●【同時開催】「幸福のチョコレート講座」(有料)あこがれの海外チョコで世界旅行気分!

フェリシモの人気チョコレートバイヤーみりセレクトのここでしか買えない海外チョコレートが大人気のカタログ『幸福(しあわせ)のチョコレート』。そんな『幸福のチョコレート』から選りすぐりの海外チョコを7粒ご試食いただけるセミナーです。そのチョコの生まれた背景や人・文化を大切にするチョコレートバイヤーみりの解説を聞くと海外旅行に行った気分になり、おいしさが倍増すること間違いなしです。



<講座参加者の声(2023年開催分)>

「久しぶりに海外に直接行かれたとのことで、大変フレッシュな情報でとても楽しかったです。 カタログで読んだだけでは購入に至らなかったかもしれないものも、お話を伺うと食べてみたい!!と思えるところが楽しいです。 これから帰ってゆっくりカタログを読み込みます」(東京都 dromaさま)



「みりさんのチョコレートへの情熱が伝わってきて嬉しかったです。 チョコレートの味を表現するためのワードチョイスが大好きで、よりたくさんのチョコレートを食べてみたい!という気持ちになります」(東京都 ぐみさま)



・開催場所:Stage Felissimo 3F (神戸市中央区新港町7番1号)



・11月18日(土) 1回目:11:00~12:30 / 2回目:14:30~16:00

・11月19日(日) 3回目:11:00~12:30 / 4回目:14:30~16:00

・価格:3,500円(税込)

※各回 定員/50名(要事前予約)

・申し込みURL>> https://feli.jp/s/pr231106/7/



●チョコレートをいろいろな側面から楽しみつくせるイベントを開催

※スケジュール詳細は下記のタイムスケジュールを参照ください

※イベント内容や出店者については変更の可能性があります。ご了承ください。



1.「ここを見て知ってほしい!チョコレートショップが語る魅力とは?!」 各日2回/参加料:無料

・11月18日(土) 1.13:00~14:00 2.16:00~17:00

・11月19日(日) 1.12:30~13:30 2.14:30~15:30

それぞれのチョコレートショップのこだわりやチョコレートに込められた思いがトークショー形式で聞けます。その時に座って聞いてくれている方には試食チョコが配られるかも?! チョコのことやチョコを作る人のことをもっと知れば、チョコレートやカカオの楽しみ方が広がって、人生までもがちょっと楽しくなるかもしれません。ぜひご参加ください!



2.「右衛門さん、タブレット&ビーントゥーバーの魅力を語る」 各日2回/参加料:無料

・11月18日(土) 1.12:30~13:00 2.15:30~16:00

・11月19日(日) 1.11:30~12:00 2.14:00~14:30

2023年‐2024年秋冬のfelissimo chocolate museumの企画展で『Tablets & Bars~板チョコで世界を旅する - 右衛門コレクションより -』にて自身のチョコレートパッケージコレクションを展示するチョコレート愛好家“右衛門”氏のトークショーです。



3.「オリジナルチョコレートボックスを折り紙で作ろう!」 ※有料:500円(税込)

・11月18日(土) 1. 11:00~12:00 / 2.14:30~15:30 2回開催

チョコレートの魅力は、その味や香りだけでなく見た目にもあります。箱を開けた瞬間、宝石のように輝くチョコレートに心ときめいた方も多いのでは。このワークショップはそんなボックス入りのチョコレートをいつでも眺められるように折り紙で自分で作ろう!というものです。お子さま(小学生以上)から大人の方までご参加いただけます。



4.「ワインとチョコのペアリング体験会」 ※有料:1,000円(税込)

・11月19日(日) 16:00~17:00 1回開催

ワインとチョコレートのおいしい組み合わせをフェリシモが運営するワイナリー「f winery」で活躍するソムリエがご提案します。日曜日の夕方にワインとチョコで楽しいひとときを過ごしませんか。





◆felissimo chocolate museum[フェリシモ チョコレート ミュージアム]について

世界のチョコレートやカカオに関する歴史や文化、ファッションやアートとのつながりなどをフェリシモが収集・編集し、「しあわせ」という切り口で、チョコレートの多様性・可能性を発信する新しいミュージアムです。2021年10月22日、フェリシモ本社オフィスのある「Stage Felissimo」内に開館。フェリシモでは1996年より約25年もの間、「幸福のチョコレート(R)」として世界のレアチョコレートを日本で紹介を続けてきました。felissimo chocolate museumは新しい挑戦として、「世界で最も多くのチョコレートパッケージをコレクションするミュージアム」を、チョコレートを愛する人々とともにつくることを目指しています。



・開館時間/午前11:00~午後6:00※入館は閉館の30分前まで

・休館日/年2回の春と秋の展示替えの時期

・来館事前予約とチケット購入>> https://feli.jp/s/pr231106/5/

・所在地/神戸市中央区新港町7番1号(Stage Felissimo 2F)

・ウェブサイト>> https://feli.jp/s/pr231106/6/



◆felissimo chocolate museum[フェリシモ チョコレート ミュージアム] 新企画展概要

【企画展1】 『アリカワコウヘイ!展 マシューくんのチョコレートパーク MATTHEW'S CHOCOLATE PARK』

【企画展2】 『甘すぎるドレス展 with me』

【常設展】 『Tablets & Bars~板チョコで世界を旅する - 右衛門コレクションより -』

【会期】 2023年10月21日( 土) ~ 2024年4月7日(日)



~ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO[フェリシモ]」~

ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで生活者に販売するダイレクトマーケティングの会社です。ひとりひとりがしあわせ共創の担い手となること、人をしあわせにすること、自然・社会・人としあわせになること。それらの経験価値をコアバリューとした「ともにしあわせになるしあわせ」を具現化する“事業性・独創性・社会性” の同時実現を目指した事業活動を行っています。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

証券コード : 東証スタンダード3396

創立 : 1965年5月

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト>> https://feli.jp/s/pr230312/1/

◆「フェリシモ定期便」とは?・楽しみ方>> https://feli.jp/s/pr230312/9/

◆Instagram>> https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆X>> https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Facebook>> https://www.facebook.com/felissimosanta/

◆LINE>> https://lin.ee/YJQz8dV

◆会社案内(PDF)>> https://feli.jp/s/pr230312/2/

◆フェリシモの社会活動>> https://feli.jp/s/pr230312/3/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動>> https://feli.jp/s/pr230312/4/

◆「Stage Felissimo」紹介【動画】>> https://feli.jp/s/pr230312/10/



◆フェリシモ公式ショッピングアプリ>> https://feli.jp/s/pr230312/6/







企業プレスリリース詳細へ (2023/11/08-21:16)